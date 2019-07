SKAPER DEBATT: Bærum baptistmenighet har skapt debatt i baptistsamfunnet ved å velge inn en kvinne som er gift med en annen kvinne i menighetsrådet. Foto: Andrea Rognstrand, VG

Homofili-strid kan splitte baptistene i Norge

At en kvinne som er gift med en kvinne ble valgt inn i menighetsrådet, har fått det til å koke i baptistsamfunnet: Nå trues en lokal menighet med eksklusjon.

Konflikten bunner i at Bærum baptistmenighet valgte en kvinne som er gift med en annen kvinne inn i menighetsrådet før jul.

Deler av baptistmenighetene mener dette er problematisk, og begrunner dette med sin tolkning av Bibelen, som de mener er avvisende til homofilt samliv. Landsmøtet sluttet seg til en uttalelse med den formuleringen i år 2000. Baptistmenighetene har landsmøte i Tromsø i helgen. Homofili-spørsmålet blir trolig diskutert lørdag.

Problemstillingen har vært aktuell i Det norske baptistsamfunn tidligere, da en menighet med et homofilt praktiserende rådsmedlem ble ekskludert fra paraplyorganisasjonen i 2006.

47 menigheter imot

I etterkant av Bærum baptistmenighets valg til menighetsrådet, har hovedstyret i det norske baptistsamfunnet sendt ut et brev til menighetene og arrangert en rekke møter for å diskutere saken. I landsmøtets saksdokumenter oppsummerer de tilbakemeldingene slik:

2 menigheter støtter Bærum

13 menigheter er ikke enige, men ønsker ikke eksklusjon

I 10 menigheter er det delt syn på hva konsekvens burde være

47 menigheter kan ikke leve med Bærums praksis

I saksdokumentene er det skissert to forslag til vedtak. Det første innebærer en langsiktig dialog der man håper å finne en løsning som oppleves samlende for både menigheten og Baptistsamfunnet. Det andre går på å definere strengere hva som er baptistenes praksis og hva som eventuelt kan være felles kriterier for lederskap i Det norske baptistsamfunn.

– Tar ikke Bibelen på mindre alvor enn andre

Pastor Kent Remi Westergren i Bærum baptistmenighet kjenner seg ikke igjen i at det skal være noen retningslinjer de har brutt. Han sier at uttalelsen i 2000 ble vedtatt mot cirka 25 prosent av forsamlingens stemmer og at det viser at det er ulike syn på saken. Uttalelsen går på at man ikke ønsker personer at som lever i et homofilt samliv skal ha lederposisjoner i menighetene.

– Vi oppfatter det som en uttalelse, og at prinsippene er sånn at uttalelsene ikke kan være bindende i enkeltmenigheter. Samfunnet består av selvstendige menigheter som er hundre prosent ansvarlige for sin egen drift og forståelse, framholder Westergren.

Han mener ikke at ekskluderingen av Oslo-menigheten i 2006 kan sammenlignes.

– Det var en mindre og nyere menighet, og det var omstendigheter rundt det som gjorde at det ble ansett for å være et lojalitetsbrudd. Vi mener at det ikke er direkte sammenlignbart.

– Dessuten er vår tanke at det har gått 13 år. Det norske samfunnet har utviklet seg og vi må ta en selvstendig avgjørelse nå.

Pastoren sier at deres forståelse etter en helhetsvurdering er at Bibelen og Jesu lære i vår tid vil åpne for å akseptere alle mennesker og åpne alle verv der det er naturlig.

– Vi ser at man kan tolke det på en annen måte, men vi opplever ikke at vi er mindre bibeltro eller tar Bibelen mindre på alvor enn andre.

ØNSKER DIALOG: Pastor Roald Zeiffert i Kristiansand baptistmenighet er en av flere pastorer som har undertegnet et opprop der det oppfordres til dialog. Foto: Privat

Splittelse uten løsning

I kjølvannet av valget av menighetsråd i Bærum, er det sirkulert et opprop signert pastorer i Sandnes, Stavanger, Ålgård og Kristiansand baptistmenigheter. Der fremmes det blant annet et forslag om at landsmøtet på det sterkeste anmoder Bærum menighet om innen neste landsmøte, i 2020, revurderer sitt valg og gjør om på vedtaket.

– Vi opplever det som en ny retning som bryter med vår retning og forståelse av Bibelen, og hva som er mulig å mene og praktisere innenfor samme kirkesamfunn, sier Roald Zeiffert, som er pastor i Kristiansand, til VG.

Han sier at de ønsker å gi Bærum baptistmenighet tid til å ta inn over seg reaksjonene fra andre deler av baptistsamfunnet.

– Vårt håp er at det løser seg i løpet av året. Ellers må vi se på andre mulige løsninger, sier han.

Pastoren mener at det ikke nødvendigvis må bli en eksklusjon slik som i 2006, men at de holder mulighetene åpne for at de mer tradisjonelle og konservative menighetene trekker seg ut av samfunnet.

– Jeg tror på at det kan bli splittelse hvis vi ikke finner en løsning, sier Zeiffert.

Han forklarer at Bibelen for baptistene er en rettesnor og at de på flere felt har framstått som en motkultur til samfunnet for øvrig. Han sier at de nesten 20 årene det er gått siden Hovedstyrets uttalelse om homoseksuell praksis, ikke er særlig lenge.

– Det er viktig å presisere at dette dreier seg om en lederposisjon. Alle er velkomne i fellesskapet og vi ser det som viktig å møte alle med respekt, understreker han.

Publisert: 06.07.19 kl. 14:00 Oppdatert: 06.07.19 kl. 14:13