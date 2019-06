RESULTATORIENTERT: Frank Sve i Møre og Romsdal Frp ble avbildet på vei inn til et møte om bompengekrisen i begynnelsen av juni. Foto: Frode Hansen, VG

Frp-fylkesledere: Kan vente til august med bompenge-kutt

Utålmodige fylkesledere i Fremskrittspartiet vil gi partileder Siv Jensen og samferdselsminister Jon Georg Dale tid til å oppnå kutt i bompenger i de pågående forhandlingene i regjeringspartiene.

Nå nettopp







Det fremholder flere av de mest utålmodige medlemmene av landstyret i Frp samme dag som partiet stemmer ja til tre store bompengefinansierte veiprosjekter i Stortinget.

– Det viktigste for meg er en god prosess og et godt resultat, det er viktigere enn tiden, sier Frode Gaasland Hestnes til VG.

Han er fylkesleder i Vestfold og Telemark Frp, og medlem av partiets organisasjonsutvalg. Hestnes opplever onsdag kveld at Stortinget, inkludert Frps stemmer, sier ja til bompengefinansiert utbygging av E-18 på strekningen Langangen-Dørdal i Telemark.

Sjekk bompengeprosjektene i ditt fylke i VGs store oversikt.

les også Styreleder i bomselskap: – Anskaffelsen er gjennomført feil

Etterlyste betydelig bompenge-gjennomslag

Fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal Frp, viser også mer tålmodighet med et konkret bompengeresultat fra forhandlerne i regjeringspartiene - enn han kunne oppfattes som på landsstyremøtet tidlig i juni.

Da sa han til VG at strikken nå er tøyd så langt at hvis ikke de andre regjeringspartiene gikk med på et betydelig bompenge-gjennomslag, så har ikke Frp noe i regjering å gjøre.

Carl I. Hagen var den mest utålmodige rundt landsstyremøtet tidlig i juni, og sa:

– Jeg forutsetter at de kommer tilbake til landsstyret før revidert nasjonalbudsjett skal behandles 19. juni, sa han til VG da.

Super-onsdag i Stortinget: Bom-motstander Hagen kommer ikke

les også Sp-Vedum anklager Frp-Siv for bompengebløff

– Kommunisert riset bak speilet

Frank Sve mener i likhet med Hestnes at resultatet er mye viktigere enn tiden forhandlingene tar.

– For oss er det om og gjøre å få bompengene mest mulig ned. Jeg oppfatter at dette har også de andre regjeringspartiene tatt innover seg. Så har vi klart og tydelig kommunisert hva som er riset bak speilet. Men det beste for oss er å sitte i regjering og påvirke i stedet for å overlate bompengepolitikken til Jonas Gahr Støre og Ap, sier Sve til VG onsdag.

– Det er bedre å bruke litt tid på et godt resultat - og komme med dette tidlig i august enn å haste noe frem, legger han til.

I august er det også lettere å se et bompenge-resultat i sammenheng med statsbudsjettet for 2020.

Samtidig sliter Frp stort på meningsmålingene, og var på titallet på en måling i Nettavisen onsdag – mens de lokale bompengepartiene fosser frem.

Nytt bom-sjokk: Folkeaksjonen tredje størst i ny Stavanger-måling

Se samferdselsministeren i debatt med Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i videoen:

Mener en måned er nok

– Blir det ikke knapt med tid for å få en valgeffekt for Frp - med et forhandlingsresultat i august?

– Nei, da vil det være en måned til valget, svarer Sve, som er leder i Frps største fylkeslag.

Møre og Romsdal Frp har hele tre statsråder på medlemslisten, blant andre samferdselsminister Jon Georg Dale.

Det var Dale som på NRKs Politisk kvarter onsdag morgen først antydet at et forhandlingsresultat om bompenger først kunne bli klart i august.

Johan Aas i Innlandet Frp (Oppland og Hedmark), tror heller ikke et forhandlingsresultat om bompenger fra regjeringspartiene – først i august, er noe problem:

– Nå er det viktig at partene får forhandle i fred. Det vil være dumt å kreve at dette skal fullføres før sommerferien. Vi er utålmodige, men hvis man trenger tiden til august, så vil det være dumt å avvise det, sier Aas til VG.

Publisert: 19.06.19 kl. 17:51