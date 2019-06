VÆRET: Nord-Norge vil få mest skyer og nedbør, mens Oslo slipper unna med noen dråper. Foto: Gisle Oddstad / VG

Ustabilt vær til helgen: – Man slipper ikke unna

Det er varslet hetebølger i sentrale deler av Europa de neste dagene, men i Norge er det bare på Østlandet det blir skikkelig varme til helgen.

Og det skal godt gjøres å slippe unna noen regndråper, nesten uansett hvor man befinner seg i landet.

– Varmen sørfra ser ikke ut til å komme så langt nord som til Norge, forteller vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til VG.

De neste dagene vil et høytrykk ved grensen mellom Frankrike og Italia frakte med seg varm luft fra Afrika. I store deler av Europa kan det bli opp mot 40 grader, men i Norge ser det ut til at finværet lar vente på seg.

Til helgen er det varslet skiftende ustabilt sommervær i hele landet – med noen lyspunkt innimellom. Nord-Norge derimot kan vente seg kjølige temperaturer ned mot 10 grader i helgen, melder meteorologen.

– Det vil ikke bli noe sommervær der oppe, forteller Haga.

Gjennom hele helgen vil Nord-Norge være preget av et lavtrykk som Nordland vil kjenne mest på.

– Sånn sett blir det kjølig og skyet i den nordlige delen av landet med perioder av regn.

– Opp mot 25 grader

Sørover i Norge blir det heller ingen supersommer, men noen deler av landet vil få noen lyspunkt innimellom. Et høytrykk gjør at fredagen vil være den beste dagen for flere steder i Sør-Norge.

– Hordaland og Sogn og Fjordane kan være noe skyet, men sør for Dovre blir det mye pent vær. Temperaturene vil ligge på over 20 grader, sier meteorologen.

Gjennom helgen kan Trøndelag og Vestlandet vente seg både skyer og nedbør selv om temperaturene stiger.

– Lørdag er det stort sett oppholdsvær, men på søndag kommer regnet. Så man slipper ikke unna, legger han til.

Det er Østlandet som får det beste været, men selv der vil det komme noen dråper med regn i løpet av helgen. Temperaturen vil imidlertid være høy gjennom store deler av helgen.

– På lørdag kan det faktisk gå opp mot 25 grader i Telemark og Buskerud. Det kan komme noen dråper på Østlandet på søndag, så man slipper ikke unna der heller, avslutter han.

Publisert: 25.06.19 kl. 18:19