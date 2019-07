FANGET: Revetispa som er påsatt satellitthalsbånd 29. juli 2017, før sporingen begynte. Foto: Elise Strømseng / REUTERS

Norsk fjellrev satte fartsrekord Norge-Canada

Fjellreven vekker oppsikt verden over etter at Norsk Polarinstitutt fortalte om tispa som har gått over 4400 kilometer fra Svalbard til Canda – på rekordtid.

En norsk revetispe ble fanget i Krossfjorden på Spitsbergen og påsatt satellitthalsbånd 29. juli 2017.

26. mars 2018 forlot hun Spitsbergen og la ut over havisen, og etter 21 dager ankom reven Grønland. Hun stoppet ikke der, men fortsatte til Ellesmere Island i Canada. Det betyr at hun trasket 3506 kilometer på 76 dager, og hele 4415 kilometer fra 1. mars 2018, da hun begynte å vandre på Spitsbergen, til 1. juli 2018.

Foto: Polar Research Journal/Norsk Polarinstitutt

Dette viser en forskningsrapport av Eva Fuglei fra Polarintituttet i Tromsø og Arnaud Tarroux ved NINA i Trondheim. Funnene er også omtalt av Norsk Polarintitutt.

Rekordferd

Revens ferd setter flere rekorder: For det første er den en av de lengste fjellrev-vandringene på så kort tidsrom som noen gang er dokumentert, og for det andre er farten imponerende.

pullquote – Dette er den raskeste hastigheten registrert hos fjellrev noensinne, sier fjellrevforsker Fuglei til Polarinstituttet.

I snitt har reven tilbakelagt rundt 46 kilometer i døgnet – dette over havis i Polhavet og isbreer på Grønland. Over innlandsisen nord på Grønland kom hun opp i 155 kilometer i døgnet – noe som altså er fartsrekord.

– Trodde ikke det var sant

Faktisk var revens ferd så utrolig at forskerne trodde det ikke kunne stemme.

– Vi trodde ikke det var sant. Kunne det hende at reven var funnet død, halsbåndet tatt av og nå befant seg om bord i en båt? Men nei, det er jo ingen båter som går så langt oppe i isen. Så vi måtte bare følge med og se hva reven gjorde videre, sier Fuglei.

Ifølge Polarinsituttet er dette den første dokumenterte vandringen mellom Svalbard og Canada gjort av fjellrev, og det viser at en fjellrev kan vandre mellom ulike kontinenter og økosystemer i Arktis, delvis ved å bruke havisen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har uttalt seg i Polarinstituttets sak:

– Dette er nok et eksempel på hvor viktig sjøisen er for dyrelivet i Arktis. Oppvarmingen i nord skjer skremmende fort. Vi må kutte utslipp raskt for å hindre at sjøisen forsvinner helt sommerstid. Når sjøisen minker så raskt som den gjør rundt Svalbard, må vi beskytte artene og økosystemene ekstra godt mot andre miljøbelastninger som forstyrrelser, naturinngrep og forurensning, sier han.

REKORDREV: Revetispa 29. juli 2017 i Krossfjorden på Svalbard. Foto: Elise Strømseng / REUTERS

Mens fjellrev på Svalbard er kystrev som forsyner seg av det maritime miljøet, livnærer fjellrevene i Ellesmere Island seg av lemen. Forsker Eva Fuglei sier matmangel kan være en av grunnene til utvandring, men at det også kan ha andre årsaker.

Satellittmerkingen av fjellreven på Svalbard startet i 2012, men kun én av de 54 revene som er merket har lagt ut på vandring over Arktis. Dessverre sluttet senderen til akkurat denne tispa å virke 6. februar i år.

Den historiske ferden er omtalt i blant annet The Guardian, BBC, The New York Times, Ekstra Bladet, Nettavisen og The Washington Post.

