Brudd i meglingen i lønnsoppgjøret – disse tas ut om det blir streik

Vårens lønnsoppgjør blir utsatt på grunn av corona-krisen. Nå kan det gå mot storstreik.

Informasjonssjef Andre Nerheim i Fellesforbundet bekrefter overfor VG at det er brudd i meglingen i årets hovedoppgjør mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

– Jeg kan bekrefte formelt at det er brudd i meglingen og at lister over plassfratredelse og bedrifter som vil bli tatt ut i streik, er oversendt riksmegleren, sier han.

Oppgjøret går nå over i tvungen megling i fire dager, med fare for streik fra fredag. Parat begjærte også meglingen for avsluttet.

Da lønnsoppgjøret i privat sektor, mellom Fellesforbundet og NHO-forbundet Norsk Industri, ble utsatt på grunn av coronaepidemien 13. mars, ble gjeldende avtale videreført til 21. august.

Disse bedriftene tas ut ved en eventuell streik:

Streikeuttaket omfatter til sammen 27.000 arbeidstagere.

Se listene her:

Parat er en del av Frontfaget og forhandler med Norsk Industri på lik linje med Fellesforbundet.

Parat vil ta ut alle sine medlemmer som er omfattet av industrioverenskomsten. Dette gjelder blant annet Autronica fire and security, Andersen mekaniske verksted, Bilfinger industrier og Beerenberg.

Kan våkne til streik fredag

– Fra i morgen, mandag 17. august, vil meglingen være tvungen, skriver Riksmekleren i en pressemelding søndag.

– Partene i frontfaget, Fellesforbundet og Norsk Industri, og Parat og Norsk Industri, har fram til i dag, 16. august 2020, vært i frivillig megling etter at det ble brudd i forhandlingene, heter det i pressemeldingen fra riksmegleren.

Meglingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri er frontfagsoppgjøret, som legger rammene for resten av oppgjørene i 2020.

Fristutløpet for meglingen er torsdag 20. august klokken 24. Hvis partene ikke kommer til enighet, blir det streik fra arbeidstidens

begynnelse fredag 21. august.

I forkant har NHO varslet at de ikke vil gi noe lønnstillegg under forhandlingene.

De avviser også økninger i minstelønnssatsene.

Oppstart i forhandlingene var 3. august. Men allerede etter to timer brøt Fellesforbundet brøt forhandlingene.

