TESTKØ: Oslo kommune opplevde stor pågang og lange testkøer etter endringene i testkriteriene.

Oslo kommune ble varslet kun tre dager før nye testkriterier ble innført

Regjeringen varslet Oslo kommune om nye testkriterier tre dager før de de måtte iverksettes. Kommunen mener det korte varselet kan ha vært en medvirkende årsak til de lange testkøene.

Etter en sommer med lavt smittetrykk, har flere smitteutbrudd den siste tiden økt pågangen fra folk som vil teste seg.

Oslo har slitt med testkapasiteten, og flere medier har den siste tiden omtalt de lange køene i hovedstaden.

Som et ledd i å få kontroll på smitteutbruddene, fjernet regjeringen kravet om at de som vil teste seg må ha henvisning fra lege. Siden 12. august har alle som selv mistenker at de er smittet med coronaviruset kunnet få en test.

Det har skapt lange testkøer i Oslo. Slik VG har omtalt tidligere, har mange fått beskjed om at de må vente i opptil en uke før de får testtid.

Ble varslet to dager før

Allerede 9. august meldte Aftenposten at kommune hadde store problemer med å håndtere pågangen, og at bare 360 av 5000 kom gjennom på coronatelefonen.

– Vi ser en økende ventetid nå som det er kommet nye kriterier for å kunne teste seg. Vi er en i en ekstraordinær situasjon, og jobber med en rekke tiltak for å bedre kapasiteten, sa Hilde Hamre, direktør for Helseetaten i Oslo til VG 16. august.

Hamre opplyser i en e-post til VG at kommunen ble varslet om de nye testkriteriene tre dager før de ble iverksatt.

– 9. august ble Oslo kommune varslet med frist for iverksettelse 12. august, sier hun.

– Hvordan reagerte dere på de nye retningslinjene?

– Oslo kommune tok tidlig grep for at innbyggerne skulle kunne bli testet uten vurdering av lege ved at kommunene etablerte koronatelefonen 9. mars. Koronatelefonen gir timer til testing uten legevurdering.

Hun opplyser at de nye retningslinjene var en betydelig endring som kom på kort varsel midt i en periode med stor pågang, men ble implementert og fulgt opp.

Tidobling i henvendelser

– Det er en utfordring for alle at endringer som denne kommer med så kort frist. Vi har bedt nasjonale myndigheter om å bli varslet i så god tid som mulig og gjerne før nye krav blir vedtatt og offentliggjort på pressekonferanser med svært kort frist for kommunene, sier Hamre.

Hun opplyser at henvendelsene begynte å komme like etter de nye testkriteriene ble offentliggjort 10. august.

– Antall anrop til koronatelefonen ble vedvarende svært høy – tidoblet. Med tidligere varsel mener vi at vi kunne ha håndtert endringen ved å legge om raskere så flere fikk svar fra kommunen, sier Hamre.

Hun opplyser at det ikke er sikkert hva som skyldes så rask økt pågang.

– Men det er sannsynlig at årsaken kan ha vært en kombinasjon av endrede regler og utbrudd knyttet til fire private arrangementer. Oslo kommune fikk da et etterslep og for lange ventetider. Det er nå korrigert og vi øker testkapasiteten ytterligere.

