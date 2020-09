Hver torsdag tar VGs Krimpodden deg tettere på norsk krim. Foto: VG

Hør Krimpoddens ferske episode om Bertheussen-saken

Bli med Krimpodden på innsiden av rettssaken mot Laila Anita Bertheussen.

VGs Krimpodden er tilbake med ny sesong.

Programlederne Øystein Milli og Tor-Erling Thømt Ruud ser nærmere på hvordan Laila Anita Bertheussen forsvarer seg i den pågående rettssaken i Oslo Tingrett.

– Da Bertheussen ankom retten var det side om side med sin samboer Tor Mikkel Wara. Det er jo ikke ofte du ser tiltalt og fornærmet i en straffesak holde sammen på den måten, sier Thømt-Ruud.

Hør den ferske episoden her:

Milli følger saken

VGs krimreportere følger de største norske krimsakene tett, og ny episode av Krimpodden slippes hver torsdag i høst.

Påtalemyndigheten mener Bertheussen står bak de mange truende brevene og angrepene, og at motivet er hennes reaksjon på teaterstykket «Ways of seeing».

Hun nekter straffskyld.

Da utspørringen av Bertheussen begynte denne uken var påtalemyndigheten opptatt av hennes reaksjon på teaterstykket og at hennes anmeldelse av teatret ble henlagt.

Wara, Holager Andenes og Elden er blant aktørene i retten. Her ankom de Oslo Tinghus. Foto: Harald Henden

Omfattende sak

I løpet av den første uken får Oslo Tingrett innblikk i PSTs ransaking av Wara og Bertheussens hjem i Oslo. De neste ukene vil politifolk fra PST og Kripos innta vitneboksen, det samme gjelder nær familie av Bertheussen, et postbud, livvakter til Wara, et sikkerhetsfirma, en språkforsker og regissøren av det omtalte teaterstykket.

Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, har også innkalt to journalister som vitner, en fra NRK og en fra Dagbladet. Bakgrunnen for innkallelsen skyldes forsendelser de to journalistene har fått, og som knyttes til saken.

I tillegg vil Tor Mikkel Wara selv vitne som fornærmet i saken. Det samme gjelder politiker-paret Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde.

Publisert: 03.09.20 kl. 05:04 Oppdatert: 10.09.20 kl. 05:14