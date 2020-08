FORESLÅR STRENGERE STRAFFER: Et nytt lovforslag kan gjøre det mulig å fengsle ungdom som gjennomfører ungdomsstraff. Illustrasjonsfoto fra Bjørgvin ungdomsfengsel, som er et av to ungdomsfengsler i Norge. Foto: Jenny-Linn Lohne, VG

Går hardt ut mot fengselsforslag for unge kriminelle: – En ansvarsfraskrivelse

Røde Kors er sterkt kritiske til justisdepartementets nye forslag om strengere straffer for ungdomskriminelle. – Ungdom skal ikke låses inne, sier Hanne Amb Hovda i Nettverk etter soning. Samfunnet må si tydelig ifra når grensen er nådd, svarer departementet.

Lovforslaget, som i disse dager sendes til høring, vil blant annet gjøre det mulig å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel i inntil seks måneder. Det er med dagens lovverk ikke mulig.

Utviklingen må stoppes, sa justisminister Monica Mæland (H) om at ungdomsvolden har økt kraftig de siste årene.

Teamleder Hanne Amb Hovda for Røde Kors’ tilbud Nettverk etter soning mener Mælands retorikk er «blottet for helhetsforståelse».

– Det å bare si at man skal gi hardere straff til ungdom som gjerne har blitt sviktet av et system som skulle hjelpe dem, er en ansvarsfraskrivelse. Kriminaliteten skyldes ofte en sammensatt levekårsproblematikk, og etter min mening en feilet politikk på hvordan vi møter ungdom på forebyggingssiden, sier Hovda.

Se alle forslagene til Justisdepartementet her:

Dette er de foreslåtte tiltakene Justis- og beredskapsdepartementet kommer nå med forslag til nye tiltak for å møte de påpekte utfordringer, herunder: Tiltak for raskere iverksettelse av ungdomsreaksjonene: åpne for større grad av informasjonsdeling mellom aktørene som bidrar under straffegjennomføringen

lovfesting av tverretatlig koordineringsgruppe som skal vurdere om ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging er egnede reaksjoner samt foreslå oppfølging av ungdommen mellom lovbrudd og reaksjon

innføre klare og målbare saksbehandlingsfrister

begrense bruk av personundersøkelser

oppdeling av ungdomsstormøte – slik at straffegjennomføringen kan starte uavhengig av om møtet med fornærmede finner sted Domstolen gis mulighet til å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel eller særvilkår: adgang til å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel i inntil 6 måneder

adgang til å kombinere ungdomsstraff med særvilkår, for eksempel avhold fra rus eller opphold på institusjon Innføre adgang til bruk av enkelte tvangsmidler under ungdomsstraff: gi adgang til å avhente/pågripe ungdom under gjennomføring av ungdomsstraff

gi adgang til å fastsette vilkår om oppholdsforbud/kontaktforbud i kombinasjon med elektroniske og digitale kontrolltiltak Færre krav om ungdommens og vergens samtykke: samtykke erstattes av en egnethetsvurdering ved valg av reaksjon

samtykke erstattes av en klageadgang ved valg av tiltak i ungdomsplan Øvrige forbedringer av ungdomsreaksjonene: domstolen står friere ved valg av reaksjon på brudd (hele eller deler av den subsidiære fengselsstraffen kan fullbyrdes eller omgjøres til samfunnsstraff eller delvis betinget fengsel.)

innføre tiltak for bedre ivaretagelse av fornærmede

stimulere bygging av relasjoner rundt ungdommen

tydeliggjøre ungdomsplanens innhold Utvidet adgang til bruk av øvrige tvangsmidler: påtalemyndigheten gis hjemmel til å ilegge oppholdsforbud for ungdom mellom 15 og 18 år der det kan være grunn til å tro at opphold på stedet øker faren for at personen begår en ellers straffbar handling

elektronisk kontroll (med GPS) som varetektssurrogat for siktede mellom 15 og 18 år KILDE: Justisdepartementet Vis mer

HJELPER FOLK SOM HAR VÆRT I FENGSEL: Hanne Amb Hovda i Nettverk etter soning mener fengsel ikke er tilpasset ungdomshjernen og bryter med barnekonvensjonens omtale av straffedømte barn, om at barn har rett til verdig behandling som fremmer muligheten til å komme tilbake til samfunnet på en god måte. – Vår erfaring er at fengsling gjør det motsatte. (Bildet er tatt i mars.) Foto: Helge Mikalsen

Frykter fengsel vil forverre problemet

I tillegg til å jobbe med tidligere straffedømte er Hovda ved tilbakeføringssenteret G26 i Oslo daglig i kontakt med personer som soner en straff – også unge.

– Det er ikke tvil om at straffbare handlinger skal få en konsekvens, men vi må ha en faglig og helhetlig diskusjon om hvilke straffereaksjoner som er til barnets beste, sier teamlederen, som mener man med det nye lovforslaget beveger seg bort fra FNs barnekonvensjon.

Hun er positiv til enkelte av forslagene, som lovfesting av tverrfaglige koordineringsgrupper og raskere reaksjon på den straffbare handlingen, men særlig kritisk til forslaget om fengsel.

– Akkurat nå er det mange gjengmedlemmer i fengsel som finner hverandre på en vanskelig fortid, på at det er «oss mot dem» og det gjør problemet enda verre. Ungdom skal ikke låses inne, sier Hovda.

– Dømt til å feile

Hun mener man heller må snakke om innholdet i straffegjennomføringen:

– Vi opplever ofte at ungdommene ikke forstår hva de samtykker til og at det stilles så mange krav at de er dømt til å feile. Dette er ofte ungdom som ikke har klart å sitte fem minutter i ro på skolebenken og heller ikke har tillitspersoner rundt seg.

– Kan du med tanke på økningen i ungdomsvoldssaker forstå at justisministeren ser behovet for å gå hardere til verks?

– Jeg forstår at det er fristende å låse dem inne, men på lang sikt tror jeg det vil straffe samfunnet hardere. Dersom fengsel er eneste utvei har en rekke personer feilet i å gi hjelp som fungerer, men det er ungdommen som ender opp med straffen, sier Hovda, som har mer tro på å flytte dem ut av miljøene de er en del av.

MENER DE VOKSNE SVIKTER: Teamleder Hanne Amb Hovda i Røde Kors sier at ingen unge vil være kriminelle. – Men de ønsker seg bort fra trange kår og elendigheten, sier hun og etterlyser bedre oppfølging av kriminell ungdom. Foto: Privat

les også Politiet bekymret etter nye tall om ungdomsvold: – Volden blir grovere

– Voldsomt stigmatiserende

Hovda trekker frem 2019-rapporten «Mellom hjelp og straff» utarbeidet av forskningsinstituttet Nordlandsforskning. Ungdom vil ha reaksjoner, straff og tydelige rammer, fremgår det av rapporten.

– Men der var det snakk om regelmessige urinprøver og betalte jobber. Hvis man kommer tidlig nok inn, fungerer disse tiltakene godt, sier hun.

– Mener du at ungdomsstraff kombinert med fengsel kan forsvares i tilfeller der man ikke kommer inn tidlig nok?

– Noen ganger kan man ikke unngå det, men det er voldsomt stigmatiserende. Da må man putte ressurser i forebygging og rehabilitering i fengsel. Det er mer skadelig å bli tatt ut av samfunnet, men man kan kanskje flytte dem ut av miljøene de er en del av.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i justisdepartementet sier at Hovda «umulig kan ha lest forslagene regjeringen sender på høring».

Han peker på at terskelen for fengsling av unge er og skal være høy, noe som var bakgrunnen for at ungdomsstraff og ungdomsoppfølging ble innført i 2014.

– Det er disse tiltakene vi nå foreslår forbedringer i. Målet er å få raskere og tydeligere reaksjoner overfor unge kriminelle. Vi kan ikke passivt se på at enkelte ungdommer begår alvorlig og gjentatt kriminalitet uten at det får en klar reaksjon fra samfunnet. Det er ikke bra for gjerningspersonen som gjerne begår ny kriminalitet uten at samfunnet tydelig sier fra om at grensen er nådd, og det er absolutt ikke bra for ofrene som ser at handlingene ikke fører til konsekvenser, sier Sættem og fortsetter:

– Vi beveger oss ikke bort fra FNs barnekonvensjon, men fastslår at det i alvorlige saker faktisk kan være riktig å ilegge ubetinget fengsel i tillegg til ungdomsstraff.

Hjelp til å finne en vei videre

En mann i 30-årene som jobber ved tilbakeføringssenteret til Røde Kors forteller til VG at han for tiden soner en straff for blant annet narkotikakriminalitet. Han kom som ung inn i en kriminell løpebane og følte seg tidlig sviktet av samfunnet, noe han sier har gitt ham PTSD.

Mannen, som av hensyn til familien ikke ønsker å stå frem med navn, mener strengere straffer for ungdomskriminelle er helt feil vei å gå.

– Jeg ser at folk har godt av å komme seg litt ut av miljøene. Å få støtte og hjelp, kanskje en tillitsperson som kjenner dem, for å finne en vei videre i livet. Ved å straffe dem gjør man det bare verre, sier han.

– Justisministeren mener tøffere tiltak kan virke avskrekkende?

– De må jo ta en ting av gangen. Når man kommer inn i kriminalomsorgen blir man jo litt apatisk. Man klarer ikke å fungere bra eller å tenke langt frem i tid, sier han.

Publisert: 28.08.20 kl. 10:31 Oppdatert: 28.08.20 kl. 10:49

