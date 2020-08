Linda Halset (55) er på vei til jobb mandag morgen i 07.30-tiden, og befinner seg på T-banen i Oslo. Hun er overrasket over hvor få som bruker munnbind. Foto: Odin Jæger

Munnbind-anbefaling i kollektivtrafikken: – Overrasket over at ikke flere har det på

Fra i dag av er det anbefalt å bruke munnbind i kollektivtrafikken i Oslo og i Indre Østfold. Linda Halset er på vei til jobb, og synes det foreløpig er få som følger anbefalingen.

Fra i dag – og 14 dager fremover – er det anbefalt å bruke munnbind i kollektivtrafikken i Oslo kommune, til og fra Oslo, og i indre Østfold.

Både Oslo og Indre Østfold kommune har sett en stor smitteøkning den siste tiden.

Regjeringen la frem anbefalingen på pressekonferanse fredag, og det vil gjelde «der en ikke kan opprettholde en meters avstand».

Linda Halset (55) er på vei til jobb mandag morgen i 07.30-tiden, og befinner seg på T-banen i Oslo.

– Jeg er overrasket over at det ikke er flere som har på seg munnbind, sier Halset.

Selv følger hun anbefalingen fra myndighetene, og har på seg munnbind.

– Jeg er ikke veldig redd på egne vegne, men er redd for å smitte andre og bringe det videre til foreldre og slikt.

– Veldig dyrt

Halset mener det er viktig å bruke for å ikke smitte andre.

– Men det er veldig ubehagelig å ha på, da. Veldig klamt.

Hun synes det var greit at anbefalingen kom når den kom.

– Jeg synes myndighetene har vært klare og tydelige. Men det er en høy pris for dem som må ha det og reise kollektivt hver dag. Da blir det dyrt.

BRUK AV MUNNBIND: Det er foreløpig noen som bruker munnbind i kollektivtrafikken i Oslo, mens andre ikke har tatt det i bruk enda. Foto: Odin Jæger

På Nationaltheatret T-banestasjon er Hanne Martinsen (33) på vei til jobb ved Oslo universitetssykehus. Hun har på seg tøymunnbind.

– Det er vanskelig å få tak i vanlig munnbind, og det er veldig dyrt.

Martinsen synes det er bra at det nå har kommet en anbefaling.

– Jeg merker at det nå kommer flere i kollektivtrafikken, og at det er vanskelig å holde avstand.

På spørsmål om hun har sett mange andre bruke munnbind på morgenen, svarer Martinsen at hun konsentrerer seg mest om seg selv.

– Jeg kan ikke se på folk om de har lungesykdom eller det er andre grunner til at de ikke kan ha munnbind.

FHI påpeker at det ikke er alle som kan eller ønsker å bruke munnbind – og oppfordrer folk til å være rause.

– Det kan være personer med kroniske lungesykdommer, personer som samhandler med døve, psykisk utviklingshemmede eller barn under 13 år. Da er det viktig at samfunnet rundt forstår og respekterer dette, skriver FHI i en pressemelding.

– Burde ta det som et påbud

Ole Johannes Ferkingstad (24) har tatt på seg tøymunnbind på kollektivtrafikken i Oslo denne morgenen. Det har han kjøpt på apoteket, for det virket tryggere enn å skulle lage sitte eget, mener han.

– Jeg synes det er viktig med tanke på at vi er i en situasjon nå hvor det er viktig å holde smitten nede, og da er det å bruke munnbind en effektiv måte, sier Ferkingstad.

– Personlig synes jeg det var litt stress med tanke på at jeg bruker briller, for det dugger. Men i morges fant jeg et tips om å dytte brillene helt ut på kanten, sånn at det ikke dugger rett opp.

Ferkingstad synes myndigheten burde sørge for munnbind nå som det har kommet en anbefaling, og prisene er høye.

– Det er jo barnefamilier som skal kjøpe pakker på sånn 500 stykker, også skal det være så høye priser, det er ikke alle som har råd til det. Det blir fort dyrt.

Han synes mange har vært flinke til å bruke munnbind denne morgenen, men også veldig mange har enda ikke begynt å bruke det.

– Selv om det bare er en anbefaling, burde folk nesten ta det som et påbud. Du vet aldri hvem som kan gå rundt å være smittet. Det er det å ta hensyn til andre som er det viktige.

BRUKER MUNNBIND: Ole Johannes Ferkingstad (24) har tatt på seg tøymunnbind på kollektivtrafikken i Oslo denne morgenen Foto: Odin Jaeger

De munnbindene som anbefales for vanlige folk er:

Medisinske munnbind (klasse 1), som du får kjøpt på apoteket

Tøymunnbind

Helsemyndighetene er krystallklare på følgende: Munnbind er ikke en erstatning for å holde avstand.

– Ved økende smitte i samfunnet anbefaler FHI at folk bruker munnbind på offentlig transport når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til andre passasjerer, skriver FHI på sine nettsider.

Publisert: 17.08.20 kl. 08:03

