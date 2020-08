FÅR LEDERVERV: Aps stortingsrepresentant Trond Giske. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Giske: – Ydmyk og rørt

LERKENDAL (VG) Tidligere Ap-nestleder Trond Giske sier han er «ydmyk og rørt» etter å ha blitt foreslått av en enstemmig valgkomité som ny fylkesleder i Trøndelag.

– I dag har valgkomiteen I Trøndelag Arbeiderparti bedt meg om å ta på meg oppgaven med å lede fylkespartiet. Jeg er ydmyk og rørt over støtten fra mange kommunepartier i Trøndelag og fra en enstemmig valgkomité, skriver stortingsrepresentanten på Facebook.

Han fortsetter:

– Jeg har sammen med partifeller i Trøndelag slåss for god eldreomsorg og skoler, flere arbeidsplasser i hele fylket og trygghet for alle. Det er viktigere enn noen gang, jeg har derfor sagt ja til å være med å bygge et sterkt og samlet lag for å vinne gjennomslag for våre saker. Vi har et valg å vinne.

Videre sier han at av respekt for partidemokratiet og medlemmene som møtes til årsmøte i helgen, er dette hans eneste kommentar nå.

– Ingenting i veien

Leder Arild Grande i valgkomitéen i Trøndelag sier til VG at det har vært tidvis høy temperatur i diskusjonene internt, til tross for at de til slutt greide å komme frem til en enstemmig instilling.

– Det er et ord jeg vil fremheve i dag, og det er forsoning. Vi har hatt debatter, og det har vært ulike syn. Men det er en tid for alt, og nå er det en tid for at vi strekker ut hendene til hverandre og blir bedre på å samarbeide. Det tror jeg at det nye fylkesstyret ønsker å gjøre, sier han.

– For å få forsoning må man ha tilgivelse. Betyr det at Trond Giske er tilgitt?

– Det er lenge siden partiet sentralt har avklart at det er ingenting som står i veien for at Trond Giske kan ha tillitsverv i partiet. Det er lenge siden han tok konsekvensen av varslene som kom, og nå ba et overveldende flertall i Trøndelag Ap om at han skulle innstilles som leder, og det flertallet lytter vi til.

