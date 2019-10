MØTTE TORPEDOEN: Tidligere sjef for Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, har hatt ansvaret for Kjell Inge Røkkes sikkerhet. VG får opplyst at han også møtte den tiltalte torpedoen flere ganger. Foto: Ole-Martin Grav

Røkke hyret inn eks-polititopp som sikkerhet

Da presset fra torpedo Jan Erik Iversen skal ha stått på som verst mot Kjell Inge Røkke, ble tidligere sjef for Beredskapstroppen i politiet hyret inn som sikkerhetsansvarlig for milliardæren.

Anders Snortheimsmoen (61) var politimann i 35 år, nesten alle disse årene ble tilbrakt ved politiets mest slagkraftige enhet – Beredskapstroppen.

Dette er de spesialtrente politifolkene som blir satt for å løse de skarpe, farlige og mest krevende situasjonene politiet møter på.

I dag jobber Snortheimsmoen, som var sjef for Beredskapstroppen gjennom flere år, som sikkerhetsrådgiver i det private selskapet Sikkerhetsledelse, hvor flere tidligere politifolk er ansatt.

Den tidligere polititoppen er ordknapp om jobben han har gjort for Kjell Inge Røkke (60).

– Sikkerhetsledelse ble kontaktet for å utføre et oppdrag for Kjell Inge Røkke og hans familie på grunn av en situasjon som hadde oppstått. Vi ble kontaktet av personer i kretsen rundt Røkke, sier Snortheimsmoen til VG.

Fakta Jan Erik Iversen (62), også kjent under kallenavnet «Jannik», ble i slutten av januar 2018 pågrepet for utpressingsforsøk mot Kjell Inge Røkke (60). Nå er han tiltalt.

I tiltalen mot torpedoen står det: «I perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018 i Bærum eller andre steder, forsøkte han å få Kjell Inge Røkke til å utbetale seg et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke.»

62-åringen er også tiltalt for brudd på våpenloven etter at politiet fant en springkniv og et elektrosjokkvåpen i hjemmet hans under en ransaking 31. januar 2018.

Rettssaken, som tidligere er blitt utsatt to ganger grunnet sykdom, går i Oslo tingrett fra 8. til 11. oktober.

Iversen nekter straffskyld.

62-åringen er tidligere straffedømt fem ganger, blant annet for trusler og brudd på våpenloven etter at den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal ble skutt i 2004.

– Tiltak med tanke på kundens sikkerhet

Snortheimsmoen skal vitne i den kommende rettssaken.

– Hva kan du si om arbeidet du har gjort for Røkke?

– Sikkerhetsledelse har jobbet for Kjell Inge Røkke og familien hans for å bistå med tanke på trusselsaken. Oppdraget handlet om sikkerhetsvurderinger og tiltak med tanke på kundens sikkerhet. Utover det har jeg ingen kommentar før jeg skal vitne i rettssaken, svarer Snortheimsmoen.

TILTALT: Jan Erik Iversen møter som tiltalt i Oslo tingrett på tirsdag. Foto: VG

Ifølge VGs opplysninger ble den tidligere polititoppen hyret inn ens ærend på grunn av konflikten med Jan Erik Iversen (62).

Tirsdag står torpedoen tiltalt for forsøk på utpressing av et tosifret millionbeløp mot en av Norges rikeste menn.

Ifølge tiltalen skal torpedoen ha truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke. Hva disse opplysningene skal være, er ikke kjent for offentligheten.

Iversen nekter straffskyld, ifølge forsvarer Benedict de Vibe.

Ansvar for Røkkes sikkerhet

Tidligere har VG omtalt en situasjon i garasjeanlegget ved hovedkontoret til Røkke-selskapet Aker på Fornebu utenfor Oslo, hvor torpedoen ventet ved milliardærens bil.

For å unngå Iversen, skal Røkke ha blitt kjørt bort fra stedet i en annen bil.

Politiet har sikret en SMS hvor Iversen skriver at han ved ett tilfelle har ventet ved bilen til Røkke i seks timer.

I etterforskningen er det også sikret SMS-er hvor torpedoen skriver at han vurderer å gå til mediene for å fortelle det han mener er den sanne historien om sin kontakt med milliardæren, får VG opplyst.

Røkkes advokat, John Christian Elden, opplyser at den tidligere polititoppen har ansvaret for milliardærens sikkerhet.

– Snortheimsmoen er en merittert tidligere sjef for Beredskapstroppen i politiet, og har ansvaret for Røkkes sikkerhet, noe jeg selvsagt ikke vil gå i detaljer om, skriver Elden i e-post.

Møtte torpedoen

Flere kilder opplyser til VG at Snortheimsmoen møtte Iversen flere ganger i perioden november 2017 til januar 2018. Under hvilke omstendigheter og hva de to snakket om, er ikke kjent.

Politiet har også sikret SMS-kontakt mellom de to, og den skal vise at det var kontakt nesten helt frem til pågripelsen av Iversen 29. januar 2018, får VG opplyst.

ORDKNAPP: Anders Snortheimsmoen avbildet under intervju i 2011, da han var sjef for Beredskapstroppen. Nå jobber den tidligere polititoppen som sikkerhetsrådgiver i et privat selskap. Foto: Ole-Martin Grav

Selv ønsker ikke Snortheimsmoen å kommentere noe rundt eventuelle møter med Iversen.

En politirapport VG kjenner til, viser at det var Snortheimsmoen som gikk til politiet og fortalte om trusselsituasjonen mot Røkke. Allerede samme dag som han varslet politiet, gikk politiet til aksjon og pågrep torpedoen.

Senere ble hjemmet hans i Oslo ransaket.

Beslagla våpen

På bopelen tok politiet blant annet beslag i en utgave av VG fra 9. juni 2017, hvor dokumentaren «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene» sto på trykk. Der skal Iversen ha streket under ord og setninger, samt skrevet notater på avissidene.

Som VG tidligere har skrevet, skal Iversen har reagert på måten han ble omtalt på i dokumentaren – og ment at Røkke burde klart å hindre publiseringen.

Kilder opplyser til VG at Iversen skal ha krevd en «løsning» eller «erstatning» for at det ikke skjedde.

Under ransakingen fant politiet også en springkniv og et elektrosjokkvåpen, og Iversen er tiltalt for brudd på våpenloven for disse forholdene.

