MÅ I RETTEN: Saken mot den ene av ektefellene går i Oslo tingrett over to dager i starten av november.

Ektepar tiltalt: Tatt med norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale

Hjemme hos ekteparet fant politiet millioner av overgrepsbilder på krypterte harddisker. I november må den ene av dem møte i retten.

Mannen i 40 -årene har erkjent straffskyld for besittelse og oppbevaring av overgrepsmateriale og sitter varetektsfengslet frem til rettssaken mot ham 4. og 5. november.

Sammen med sin ektefelle, en mann i 50-årene, er han tiltalt for å ha skaffet seg tilgang til og å ha vært i besittelse av mer enn tre millioner bilder, filmer og tekster som anses som overgrepsmateriale.

Beslaget består i all hovedsak av bilder og filmer, og viser barn i seksuelle situasjoner med voksne, barn i seksuelle situasjoner med andre barn, barn i seksuelt betont posering, samt barn som utfører seksuelle handlinger med seg selv.

Det har av politiet blitt omtalt som norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale.

– Jeg kjenner ikke til at det er gjort noen større beslag, sier politiadvokat Christian Hatlo og forklarer at tiltalen er forsiktig utformet med utgangspunkt i den delen av beslagene som politiet har hatt ressurser til å gjennomgå.

Forsvarer for den tiltalte mannen i 40-årene, advokat Henrik Boehlke, ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

POLITIADVOKAT: Christian Hatlo skal aktorere saken i retten.

– Bekymringsfullt miljø

I starten av juli sa Hatlo til VG at politiet hadde gjennomgått fem millioner filer med overgrepsmateriale, noe han anslo var rundt 20 prosent av det totale materialet.

Gjennom etterforskningen har politiet avdekket et omfattende pedofilt nettverk.

– Vår etterforskning har dreid seg om overgrepsmateriale i kjempeomfang. Samtidig har vi avdekket et såkalt Boylove-miljø som er veldig bekymringsfullt, selv om det i og for seg ikke er straffbart, sier Hatlo til VG.

Boylove-miljøet er ifølge politiet internasjonalt og opererer både på det åpne og det mørke nettet.

NRK har tidligere skrevet at det er snakk om et avansert nettverk som har operert i over 20 år uten å bli avslørt. De bruker hemmelige tegn og symboler for å identifisere hverandre i de offentlige rom og mennene skal være spesielt opptatt av gutter mellom 8 og 16 år, skriver statskanalen.

– Datakyndige

Grunnlaget for nettverksavsløringen ble lagt i 2014, da en mor overhørte sin 12 år gamle sønn snakke med en kamerat om at en voksen mann hadde tatt på ham. Også kameraten hadde opplevde det samme.

Moren anmeldte saken, og kort tid etter ransaket politiet boligen til de to tiltalte og tok beslag i flere harddisker.

– Vi beslagla alt PC-utstyret de hadde, men alt var kryptert. Først i 2016 fikk vi dekryptert innholdet. De er begge to meget datakyndige og det har vært en utfordring for oss, sier Hatlo.

Ektefellen nekter skyld

Mannen i 50-årene er også tiltalt for seksuelle handlinger mot to gutter under 16 år. Han erkjenner straffskyld for det ene av tilfellene.

Hans forsvarer Thomas Klevenberg sier til VG at hans klient ikke erkjenner straffskyld for tiltalepunktene om overgrepsmateriale.

– Jeg anser dette som to forskjellige saker i det min klient ikke har hatt tilgang til størstedelen av det materialet som er funnet i saken. Jeg mener mistankegrunnlaget for min klient er betydelig annerledes enn for hans ektefelle, sier Klevenberg.

Ifølge advokaten ble mannen i 50-årene ikke klar over omfanget før politiet startet sin etterforskning.

– Han har det tungt og håper at hans del av saken vil bli ferdig raskt, sier Klevenberg.

Det er ennå ikke klart når saken mot mannen i 50-årene skal opp i retten.

Publisert: 16.10.19 kl. 13:04







