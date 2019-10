KONTROLL: Har pågriper politiet den mistenkte mannen på Torshov i Oslo tirsdag ettermiddag. Foto: Eirik Gaare

Øyevitne så ambulanse bli stjålet: Truet folk med våpen

SINSEN/TORSHOV (VG) En øyenvitne sier til VG at mannen som stjal en ambulanse på Sinsen i Oslo fremsto som ustabil.

Nå nettopp







VG har snakket med et øyenvitne som var ute og gikk tur med hunden da han kom forbi en bil som hadde krasjet ved en rundkjøring på Sinsen i Oslo.

– Han hadde rast gjennom rundkjøringen og landet på taket. Han kommet seg ut og begynt å pakke sammen greiene sine. Det virket som han bare prøvde å komme seg unna før han ble lagt merke til, sier Christian, som ikke ønsker å ha etternavnet sitt på trykk, til VG.

Tirsdag ettermiddag ligger det en bil på taket like ved rundkjøringen i nærheten av Shell Sinsen. Politiet har pågrepet en mann etter hendelsen og etterlyser samtidig en navngitt kvinne.

Ifølge Christian bar mannen på en blå og en sort bag.

– Han truet ingen før han kom ned til Shell-stasjonen, sier han og forteller at mannen tok opp et våpen fra en av bagene og begynte å true dem som sto rundt.

– Det var ingen som forsøkte å ta tak i ham, sier han.

Se siste nytt om saken her:

– Ustabil

Christian forteller at mannen han så var ikledd skuddsikker vest og at han fremsto ustabil.

Flere andre vitner forteller til VG at det var både politi og en ambulanse på stedet oppe ved Rosenhoff. Etter at mannen skal ha kjørt av gårde i ambulansen, kjørte politiet etter.

I forbindelse med pågripelsen som ifølge politiet skjedde i Krebs gate klokken 12.45 avfyrte politiet skudd, men de opplyser at den mistenkte ikke skal være alvorlig skadet.

Et vitne på stedet sier til VG at det ble avfyrt skudd og at politiet krasjet inn i ambulansen.

– Hundepatruljen og to-tre andre patruljer begynte å skyte mot ambulansen, sier vitnet som selv var ute og kjørte på Torshov.

Han forteller at folk dukket bak bilene.

Foto: Eirik Gaare

Tvillingbabyer til sykehus

Han opplyser at ambulansen rygget og krasjet inn i en el-jaguar hvor den tok med seg hele den ene siden. Så kjørte den videre opp i gaten hvor den krasjet inn i veggen på Krebs gate.

– Nå står den står den parkert inn i veggen.

Oslo universitetssykehus bekrefter at en kvinne med barnevogn og to babyer et tvillingpar, er sendt til sykehus.

– Det ene barnet er lettere skadet, mens det andre er uavklart, sier pressevakt Anders Bayer til VG.

Ifølge politiet ble et eldre ektepar også påkjørt eller tvunget til å hoppe unna ved Sandaker Senter.

Lilleborg skole ligger like i nærheten av åstedet. Skolen bekrefter overfor NTB at elevene holdes innendørs inntil videre. Skoleledelsen er i dialog med politiet.

Publisert: 22.10.19 kl. 14:31







Mer om