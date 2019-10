– UHELDIG AVGJØRELSE: Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Pressetopper slår alarm om infostopp fra sykehus

Avdeling for traumatologi ved Ullevål sykehus vil slutte å gi ut anonymiserte tilstandsrapporter om pasienter. – Svært uheldig, er dommen fra pressetoppene.

I en melding sendt ut til sykehusets pressevakt legger avdelingen til grunn for avgjørelsen at «informasjonen tilhører til syvende og sist kun pasienten» og deres pårørende, skriver Medier24.

– Det er både feil lovforståelse, og en svært uheldig avgjørelse, som vi er nødt til å ta videre, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til Journalisten.

– Dette åpner for at det blir begått feil. At folk spekulerer i hva som har skjedd. Det er uheldig. Det offentlige skal bidra med nøktern, faktabasert informasjon, og det burde komme fra fagfolkene, sier Floberghagen.

Alvorlige konsekvenser

ADVARER: Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening viser til tirsdagens ambulansekapring, der et tvillingpar i en barnevogn var blant dem som ble påkjørt, som en advarsel om hva konsekvensene av et slik forbud kan være.

– Om man skulle fulgt den policyen som avdelingen nå legger opp til den saken, ville vi i mediene måttet fortelle publikum at et tvillingpar ble påkjørt, men vi kan dessverre ikke fortelle om de lever eller er døde, eller hva slags helsetilstand de er i, for det vil ikke Ullevål sykehus fortelle oss, sier Jensen til Medier24.

– Forstår reaksjonene

STOPP: Avdeling for traumatologi ved Ullevål sykehus slutter å sende ut anonymiserte tilstandsrapporter om pasienter. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kommunikasjonsdirektør Børge Einrem ved Oslo universitetssykehus sier han forstår reaksjonene.

– Jeg har forståelse for at mediene har et oppdrag med å skaffe opplysninger, og bidra med opplysninger til allmennheten. Så må vi finne grensen for når man tråkker inn over i det som har med taushetsplikt å gjøre, sier Einrem.

Einrem understreker at endringen kun er gjeldende for avdeling for traumatologi, og varsler at saken vil følges opp internt.

Tidligere i år innførte regionforetaket Helse vest samme ordning, men der gjelder informasjonsstansen alle avdelinger på alle sykehus.

