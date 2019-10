NYTT BYRÅD: Byrådsleder Raymond Johansen får med seg SV og MDG. Her med Inga Marte Thorkildsen og Lan Marie Berg. Foto: Ole Berg-Rusten

Nytt Oslo-byråd: Kjøttfri mat, flere sykkelveier og billigere buss

Gratis aktivitetsskole, gratis kjernetid i barnehagen og 20 prosent kutt i Ruters billettpriser. Slik blir det nye Oslo.

Tirsdag legger Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Sosialistisk Venstreparti (SV) frem resultatet av en og en halv måned med forhandlinger.

Resultatet kan bli dyrt. Byrådet lover nemlig gratis aktivitetsskole for alle elever i 1., 2. og 3. klasse i Oslo. I tillegg vil de gjennomføre forsøk med gratis kjernetid i barnehagen for alle ettåringer i bydelene Vestre Aker, Stovner, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Bjerke og Gamle Oslo.

Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for kjernesaken skolemat, med en MDG-vri: Byrådet vil innføre et kjøttfritt skolemåltid. Neste års prisøkning i kollektivtrafikken er avlyst, og prisen på Ruters enkeltbilletter skal kuttes med 20 prosent. I tillegg vil familierabatten utvides til hele uken utenom rushtid.

Vil fase ut kommersielle

De vil også ha fremskynde sykkelplanen, slik at 100 kilometer ny eller oppgradert sykkelvei bygges innen 2023. Et klimafond på 300 millioner kroner settes av for å støtte folk som vil reise klimavennlig til jobb, bytte ut bilen, eller bedrifter som kjøper elvaresykkel.

Byrådet gir også en «ungdomsgaranti», der de lover at alle i Oslo under 24 år skal være sikret jobb, utdanning eller opplæring. I tillegg skal alle Oslos sykehjem være drevet av kommunen eller ideelle aktører innen 2023 og bruken av kommersielle selskaper i barnevernet skal fases ut. I erklæringen skriver de også at Oslo skal utrede et nytt kommunalt boligselskap som skal bygge rimeligere boliger, med mål om at det skal bli lettere å komme seg inn på boligmarkedet.

Byrådet vil også:

Legge fotografihuset på Sukkerbiten på is.

Dette lover byrådet: Partiene lanserer i byrådserklæringen ti konkrete Oslo-løfter frem mot 2030. Dette skriver de: Osloløfte 1: I Oslo skal det være små forskjeller og sterke fellesskap, og vi skal aktivt utjevne forskjeller slik at alle får like muligheter til å leve gode liv.

Osloløfte 2: I Oslo skal vi skape flere grønne arbeidsplasser og få flere skal i jobb. Det gir trygghet, frihet og mestring for den enkelte og økte inntekter til fellesskapet.

Osloløfte 3: I Oslo skal vi være en utslippsfri by med ren luft, bedre og billigere kollektivtilbud, flere sykkelveier og bærekraftig mat, hvor det enklere å leve grønt i hverdagen.

Osloløfte 4: I Oslo skal vi jobbe innovativt med å raskere redusere materielt forbruk, slik at vi får et konkurransefortrinn i overgangen til en sirkulær økonomi og ny grønn industri.

Osloløfte 5: I Oslo skal alle barn ha en god oppvekst med trygge voksne, der de får leke sammen og lære det de trenger for å mestre veien videre til voksenlivet.

Osloløfte 6: I Oslo skal vi legge til rette for god folkehelse, gi alle rask og riktig helsehjelp, og sørge for at alle eldre får en aktiv alderdom med den omsorgen og hjelpen de trenger.

Osloløfte 7: I Oslo skal vi ha levende nabolag der alle har et trygt sted å bo, med aktiviteter og opplevelser for alle, rikere naturmangfold og kort vei til flotte friluftsopplevelser.

Osloløfte 8: I Oslo skal det være trygt å bevege seg i hele byen. Vi skal forebygge i samarbeid med Oslopolitiet, ha god beredskap og tilpasse oss klimaendringene.

Osloløfte 9: I Oslo skal alle få være den de er og møtes med toleranse, respekt og inkludering, med frihet til å ytre seg fritt og til å tro eller ikke tro.

Osloløfte 10: I Oslo skal alle møte tjenester som tar utgangspunkt i deres behov, og kommunen skal utvikles sammen med innbyggere, medarbeidere, frivilligheten, ideelle og næringslivet.

Må forhandle med Rødt

Dette blir byrådsleder Raymond Johansens andre periode. Ap-politikeren tok over i 2015, etter 18 år med Høyrestyre i Oslo. Forrige gang Ap, SV og MDG presenterte en byrådserklæring var samarbeid med Rødt allerede på plass. Denne gangen må byrådet på frierferd hos det tidligere støttepartiet i etterkant av forhandlingene internt.

