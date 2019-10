NEKTER SKYLD: Tirsdag startet rettssaken mot torpedoen Jan Erik Iversen, som er tiltalt for å ha forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for millionbeløp. Foto: VG

Torpedo om springkniv: – Jeg kaller det tannpirker

Tiltalte Jan Erik Iversen (62) nekter for at han har forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for et tosifret millionbeløp. I retten planlegger torpedoen å fortelle om angivelige oppdrag han skal ha gjort for milliardæren.

– Ingen får lov til å ta bilde av meg, sa den tiltalte 62-åringen strengt da fotografene samlet seg rundt ham i rettssal 227 like før klokken 09 tirsdag morgen.

Rettssalen i Oslo tingrett er fylt opp med journalister og tilhørere.

Jan Erik Iversen fremstår som kampklar og ivrig etter å ta plass i vitneboksen.

På et tidspunkt spøkte han med fotografene og pekte mot døren i rettssalen:

– Røkke kommer der!

Ifølge aktors foreløpige tidsplan, skal Røkke starte sin forklaring i retten klokken 13 tirsdag ettermiddag.

Nekter

Iversen er tiltalt for å ha forsøkt å presse en av Norges rikeste menn, Kjell Inge Røkke (60), for et tosifret millionbeløp. Forholdet skal ha funnet sted i perioden november 2017 til januar 2018.

På spørsmål om han erkjente straffskyld for utpressingsforsøket, svarte Iversen:

– Nei, det gjør jeg ikke,

62-åringen er også tiltalt for brudd på våpenloven, etter at politiet under en ransaking fant et elektrosjokkvåpen og en springkniv i hjemmet hans i Oslo.

– Jeg kaller det tannpirker, men han (aktor) kaller det springkniv, sa 62-åringen som erkjente straffskyld for begge bruddene på våpenloven.

FORSVARERTEAM: Advokatene Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling er forsvarerne til tiltalte Jan Erik Iversen. Foto: Gisle Oddstad

Fakta Jan Erik Iversen (62), også kjent under kallenavnet «Jannik», ble i slutten av januar 2018 pågrepet for utpressingsforsøk mot Kjell Inge Røkke (60). Nå er han tiltalt.

I tiltalen mot torpedoen står det: «I perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018 i Bærum eller andre steder, forsøkte han å få Kjell Inge Røkke til å utbetale seg et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke.»

62-åringen er også tiltalt for brudd på våpenloven etter at politiet fant en springkniv og et elektrosjokkvåpen i hjemmet hans under en ransaking 31. januar 2018.

Rettssaken, som tidligere er blitt utsatt to ganger grunnet sykdom, går i Oslo tingrett fra 8. til 11. oktober.

Iversen nekter straffskyld.

62-åringen er tidligere straffedømt fem ganger, blant annet for trusler og brudd på våpenloven etter at den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal ble skutt i 2004.

– Bebreider Røkke for VG-artikkel

Aktor, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Oslo politidistrikt, åpnet sitt innledningsforedrag med å kort fortelle om faktum i saken – og hvordan den endte opp som en politisak etter at Røkke anmeldte forholdet 29. januar 2018.

Ifølge aktor skal Iversen ha vært sint på Røkke for at han ikke klarte å stoppe dokumentaren «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene», som ble publisert i VG i juni 2017.

– Slik jeg har forstått det har tiltalte (Iversen) bebreidet fornærmede (Røkke) for dette, sier Michelsen.

VITNER TIRSDAG: Kjell Inge Røkke skal etter planen vitne i retten klokken 13 tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Penger ble tema under møte

Politiet har sikret overvåkningsbilder av at torpedoen høsten 2017 oppsøkte milliardæren i garasjeanlegget ved hovedkontoret til Røkke-selskapet Aker på Fornebu utenfor Oslo.

Der skal de to ved ett tilfelle snakket sammen i cirka 20 minutter.

Etter dette skal det i november og desember ha blitt arrangert flere hemmelige møter mellom Iversen og Røkke.

– Tre møter ble holdt i lokalene til Advokatfirmaet Elden, sier Michelsen.

Politiet mener at penger ble et tema under møte nummer to hos det anerkjente advokatfirmaet.

– Under hele denne perioden skal tiltalte (Iversen) ha forsøkt å oppsøke fornærmede ved flere anledninger, sier Michelsen.

AKTOR: Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Oslo politidistrikt. Foto: Gisle Oddstad

Ventet i garasjeanlegg i flere timer

Blant annet skal Iversen i starten av januar 2018 ha oppholdt seg i Akers garasjeanlegg i over fem timer. Politiet kommer til å legge frem bildene fra overvåkningskameraene senere i rettssaken.

– Jeg oppfordrer retten til å holde fokus på hendelsene som fant sted i november 2017 til januar 2018. Det er det denne saken skal handle om. Tiltalte har et annet syn på dette, og har varslet bred bevisførsel om forhold som ligger lenger bak i tid, sier Michelsen.

Aktor varslet at det underveis vil bli vurdert om Iversens ønskede bevisførsel har rettslig relevans for det rettssaken egentlig skal handle om – forsøk på grov utpressing.

– Ville finne en løsning

Advokat Benedict de Vibe startet sitt innledningsforedrag med å si at tiltalte og Røkke har hatt et «profesjonelt forhold» i nesten 20 år, og at det i løpet av rettssaken vil komme frem opplysninger om angivelige oppdrag og utbetaling av millionbeløp.

Forsvareren peker på at hans klient aldri har forsøkt å presse milliardæren for penger.

– Det var aldri meningen å presse Kjell Inge Røkke for penger i 2017. Iversen var opptatt av å finne en løsning etter skriveriene i VG. Han kan ha kommet med et tilbud om løsning, men han sier at han aldri har forsøkt å presse Røkke for penger, sier forsvareren.

Publisert: 08.10.19 kl. 09:53







