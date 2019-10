Lørenskog-forsvinningen: Har sporet trusselbrev-papiret til Clas Ohlson

Grundige undersøkelser av fibrene i trusselbrevet avslørte at det er produsert i Portugal og kan spores til en norsk Clas Ohlson-butikk.

VG kan i dag avsløre nye detaljer om det mye omtalte trusselbrevet som lå igjen i boligen til milliardæren Tom Hagen (69), etter at hans kone forsvant 31. oktober i fjor.

Samtidig sendte politiet ut en pressemelding om funnene, og bekrefter også at konvolutten som fulgte trusselbrevet er produsert i Tyskland, og er også solgt hos Clas Ohlson. Samtidig legger politiet til at de ikke kan utelukke at brevpapir med tilsvarende tekniske kvaliteter kan være solgt andre steder.

Brevet inneholdt konkrete trusler om hva som ville skje med Anne-Elisabeth Hagen om ikke løsepenger på nær 100 millioner kroner ble betalt.

Ifølge etterforskningsleder Tommy Brøske, har arbeidet med å analysere og spore brevet, vært noe av det viktigste for om mulig å finne forfatteren bak de grove truslene.

Etter det VG får opplyst har politiet allerede fått noen hittil ukjente gjennombrudd i etterforskningen knyttet til brevet.

** Politiet vet nå både hvor brevpapiret er produsert og solgt. Etterforskningen har ledet dem til Clas Ohlson, men politiet vet ikke eksakt hvilken butikk.

** Politiet jobber med å spore mulige transaksjoner knyttet til brevpapiret og konvolutten.

I pressemeldingen skriver politiet at de har engasjert eksperter på papir, og konsultert fagmiljøer og papirlaboratorier i blant annet Tyskland.

– Både trusselbrevet og konvolutten er kriminalteknisk undersøkt, blant annet for å finne tekniske spor. Av hensyn til etterforskingen vil vi ikke nå kommentere resultatet av disse undersøkelsene, skriver Brøske i pressemeldingen.

SPROX: Politiet er på jakt etter de som har kjøpt en Sprox-sko, med slikt sålemønster som finnes i ulike farger, kontant på Spark Kjøp. Foto: Tore Kristiansen

Produsert i Portugal

Ved siden av Clas Ohlson, har politiet jobbet parallelt med en strips funnet på åstedet. Den mener de er kjøpt på Biltema. Videre har de jobbet mye med å spore et skoavtrykk fra merket Sprox. Denne skoen selges på Spar Kjøp. Alle butikkene har utsalgssted på Romerike, noe politiet synes er interessant.

– Å kryssjekke mulige kjøp og transaksjoner er en viktig del av arbeidet, har etterforskningsleder Tommy Brøske tidligere sagt til VG.

Opplysninger om hvor brevpapiret er solgt, er noe politiet har holdt tilbake lengst og jobbet hardest med over tid.

Ved siden av språkanalyser, der motpartens setninger har blitt gjennomgått av lingvister, er tekniske undersøkelser av selve papiret en stor del av politiets etterforskning for å komme nærmere en forfatter av brevet.

Etter det VG får opplyst, er selve brevarket sammensatt på en slik måte, at etterforskerne med stor sikkerhet mener å kunne anslå at brevet er produsert i Portugal. Brevarket inneholder så mye av stoffet papyrus, som skal være typisk for papiret produsert av denne aktuelle Portugal-produsenten.

I Lørenskog-forsvinningen har papirinnholdet ledet etterforskerne til butikkjeden Clas Ohlson, som selger mye av dette produserte papirslaget, som trusselbrevet er skrevet på.

VG får opplyst at VG så sent som før påske, hadde egne etterforskere som jobbet med å gå gjennom mulige Clas Ohlson-butikker. Gjennomgang av transaksjoner og mulige opptak, er noe av det møysommelige arbeidet som etterforskerne har gått gjennom.

VURDERER DUSØR: Ektemannen til Anne-Elisabeth Hagen vurderer i disse dager om de skal utløve en dusør for informasjon som kan føre til at saken blir oppklart. Foto: Jørgen Braastad

Fiberanalyser og vannmerker

VG har snakket med eksperter som beskriver hvordan spesielle sammensetninger av papir kan gi verdifulle svar når man skal ettergå hvor et papir kommer fra.

Jane A. Lewis fra Wisconsin har 34 års erfaring som kriminalteknisk dokumenttekniker, deriblant i FBI og Secret Service. Nå driver hun privat praksis og har skrevet en rekke bøker om temaet. Hun forklarer VG hvordan gransking av papir, kan gi politiet helt spesifikk svar i etterforskningen.

– Dersom papiret som ble brukt har et vannmerke, er det mulig å identifisere og datere det. En fiberanalyse av papiret vil kunne identifisere planteartene som ble brukt, og det kan muligens indikere en geografisk region for fiberen.

Hun lister opp plantearter som vanligvis brukes i papir: bomull, tresorter som douglasgran, furu, bjørk, or og nyssa, ulike typer gress og bambus.

– Å identifisere fiberen kan lede til en bestemt produsent eller en del av verden der fiberne stammer fra eller der hvor de finnes rikelig. Men selvfølgelig: råmateriale kan bli sendt og produsert hvor som helst, sier Lewis.

Blekkanalyse

Ifølge VGs opplysninger er ikke trusselbrevet håndskrevet, men printet ut. Blekket som ble brukt kan gi politiet viktige spor.

– Avhengig av tilstanden på brevet og flere andre omstendigheter, kan det være mulig å identifisere printermodellen som har blitt brukt for å printe brevet. Kjemiske analyser av papiret, og blekket eller fargen kan føre til ytterligere spor for politiet, sier Thomas Hecker, tysk ekspert innenfor kriminalteknisk dokumentanalyse.

Kjemikeren Valery Aginsky fra USA har blant annet spesialisert seg innenfor analyse av blekk. I likhet med flere andre eksperter VG har snakket med, påpeker han at analysene vil være enklere dersom man har en mistenkt.

– Dersom etterforskerne får tilgang på den mistenktes printer så kan man printe testdokumenter på hans eller hennes printer, og da kunne jeg ha sammenlignet testdokumenter med trusselbrevet og fastslått hvorvidt det er brukt det samme papiret, blekket og printer, sier Aginsky.

