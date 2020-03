IT-ekspert om ny smittesporings-app: – Må vise seg tilliten verdig

Camilla Stoltenberg (direktør i Folkehelseinstituttet), John-Arne Røttingen (administrerende direktør i Norges forskningsråd), Christine Bergland (direktør i Direktoratet for e-helse) og Aslak Tveito (administrerende direktør i Simula) har skrevet en kronikk hvor de informerer om appen som nå er under utvikling. Der beskriver de appen slik:

La oss kort forklare hvordan dette fungerer ved å bruke Ola som eksempel. Ola har valgt å installere appen på sin telefon. Hvis Ola blir syk, og får konstatert av lege at dette er Covid-19, kan helsemyndighetene spole tilbake i dataene fra hans mobil og se hvem han har vært i nærkontakt med de siste to ukene. Alle de som ut fra dette defineres som kontakter av Ola de siste dagene, vil om de har appen, få et sms-varsel der de oppfordres til å gå i karantene. De vil ikke få vite at det er Ola som er blitt smittet.