Helseforetakene: Norge vil ha 1100 respiratorer til sommeren

Over 1100 respiratorer vil de neste månedene gi pustehjelp ved sykehussenger i Norge. 288 av dem er bestilt etter at coronaepidemien brøt ut.

– Det kan se ut som om smittetoppen kommer allerede i mai. Da er vi ikke sikre på at alle respiratorene er på plass, sier adm. direktør i Helse Sør-Øst Cathrine M. Lofthus.

Folkehelseinstituttet anslår at om lag én prosent av alle coronasmittede vil ha behov for sykehusinnleggelse. Hver fjerde av dem vil ha behov for mekanisk pustehjelp.

En oppdatert oversikt fra de regionale helseforetakene som ble lagt frem torsdag, viser at det ved norske sykehus finnes 682 respiratorer i dag.

I tillegg kommer transportrespiratorer som kan brukes en kort tid.

– Det finnes også anestesiapparater på operasjonsstuer som kan benyttes ved en krise, sier Lofthus.

Fredag er 260 coronasmittede innlagt på sykehus. 70 er på respirator.

288 respiratorer i bestilling

Respiratorer er maskiner som byttes ut med jevne mellom. Før coronaepidemien var 153 respiratorer bestilt. Disse blir levert i løpet av våren.

Som følge av virusutbruddet er ytterligere 288 respiratorer bestilt.

– Mange blir levert innen et par uker, den siste bestillingen har en leveringstid på 2–4 måneder, opplyser viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst Jan Frich.

Det totale antall blir 1123 respiratorer.

– Godt rustet

– Men alle intensivpasienter er ikke tilkoblet respirator. Vi ser at en av fem får oksygen via annen type støttebehandling, sier Jan Frich.

Cathrine Lofthus understreker at situasjonen er krevende:

– Vi mener vi er godt rustet samlet sett. Tidsaspektet er usikkerhetsmomentet, om vi får respiratorene levert i tide for smittetoppen. Derfor maser vi nesten daglig.

