Her er de nye corona-rådene til 1,6 millioner nordmenn

Helseminister Bent Høie (H) sier det er viktig å gi ekstra beskyttelsesråd til de i risikogruppene for alvorlig sykdom ved coronavirus-smitte. Helsedirektoratet sier dette gjelder 1,6 millioner nordmenn.

– Vi er i en situasjon der vi skal slå ned på dette viruset så mye vi kan, men vi må også planlegge for en situasjon med stor spredning av viruset i Norge på et eller annet tidspunkt, sier fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad på en pressekonferanse torsdag.

Han understreker at mange nordmenn potensielt kan bli alvorlig syke av viruset.

– Vi er særlig opptatt av sårbare grupper, og i Norge er det faktisk sånn at en tredel av oss tilhører en gruppe som har økt risiko for sykdom dersom man blir smittet av coronavirus-sykdom, sier Nakstad.

– Det dreier seg altså om cirka 1,6 millioner mennesker.

Helseminister Bent Høie (H) sier det er nødvendig å gi ekstra råd til disse menneskene.

– Selv om mange i de sårbare gruppene helst tror dette går bra, er det allikevel viktig å beskytte dem litt ekstra, sier han.

– Nå kommer vi med ekstra råd til de som tilhører risikogruppene, samt hvordan vi andre kan passe ekstra på dem.

Råd til de i risikogruppene

Her er de nye rådene til de som tilhører risikogruppene:

Vær hjemme så mye som mulig

Vær hjemme til du er frisk hvis du har symptomer på sykdom

Hvis du skal ut: Unngå steder mange mennesker samles.

Ikke bruk offentlig transport, særlig i rushtiden.

Vask hendene ofte, og ha med og bruk håndsprit der det ikke er tilgang på såpe og vann.

Be venner, naboer og familie ringe og varsle før de kommer på besøk.

Har de nylig vært i utlandet eller vært syke, nøy dere med en prat på telefonen.

Råd til pårørende av de i risikogruppene

Her er rådene til venner, familie, pårørende eller andre som kjenner noen som tilhører risikogruppen.

Sørg for at du ikke blir smittet selv

Hold avstand, og hold hendene rene

Trapp ned på fysiske besøk

Trapp opp telefonsamtalene

Ikke dra på besøk til noen i risikogruppen hvis du er, forkjølet, har feber, eller er tungpustet

Hjelp til med innkjøp, og husk at posen med varer kan settes utenfor døra.

Råd til helsepersonell

Høie kommer også med oppfordringer til ansatte i helsetjenesten:

Bruk videokonsultasjon der det er mulig

Test alle med luftveisinfeksjoner som behøver sykehusinnleggelse.

Samtidig understreker han at selv om det er viktig å være varsom hvis man tilhører risikogruppene, er det fortsatt relativt lav risiko for å dø selv blant de som er utsatt.

– Det stemmer at statistikken viser at de i risikogruppen har høyere risiko for å bli alvorlig syke og dø som følge av coronaviruset, sier Høie.

– Men statistikken viser også at flertallet av de i risikogruppen faktisk blir friske igjen, sier Høie.

Dette er de sårbare gruppene, ifølge helseministeren:

De eldre over 65 år, særlig de over 80 år

Personer med hjerte- og karsykdom og/eller høyt blodtrykk

Personer med kols

Personer med nedsatt immunforsvar

Personer med diabetes

Personer med kreft

Personer som røyker eller er overvektige

