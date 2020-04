PÅ VEI TIL JOBB: Her er Tom Hagen utenfor huset i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog tidligere i vår. Foto: Tore Kristiansen, VG

De ukjente funnene bak pågripelsen

DNA-funn, biologiske spor, et turbulent ekteskap og sprikende forklaringer er noe av det som gjør at politiet mistenker ektemannen for drap.

På åstedet i Sloraveien 4 fant politiet flere interessante spor i dagene etter 31. oktober 2018. Etter hvert som etterforskningen skred frem, begynte flere av sporene å peke mot Anne-Elisabeth Hagens egen ektemann.

Tirsdag ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter straffskyld.







Etter det VG får opplyst er dette blant funnene krimteknikerne gjorde i boligen like etter forsvinningen:

DNA fra Tom Hagen ble funnet i huset, avsatt på en måte som angivelig gjør at det kan knyttes til forsvinningen.

Biologiske spor fra Anne-Elisabeth Hagen funnet på en gjenstand som angivelig har betydning for saken.

Små blodmengder fra Anne-Elisabeth Hagen på åstedet. VG har tidligere skrevet at dette er et av flere spor politiet mener kan kaste lys over hva som skjedde

Forsvareren om mistankegrunnlaget: «Noe helt annet enn dere tror»

DNA-funnet

I november i fjor fortalte etterforskningsleder Tommy Brøske til VG at de hadde gjort interessante DNA-funn, men han ville ikke utdype dette nærmere av hensyn til etterforskningen.

VG kjenner til at politiet har gjort DNA-undersøkelser av gjenstander som lå igjen på åstedet etter forsvinningen – blant annet en strips, trusselbrevet og flere av Anne-Elisabeth Hagens personlige eiendeler.

les også Tom Hagen sendte e-post til politiet dager før pågripelsen

Ettersom Tom Hagen har bodd i Sloraveien i flere tiår, vil hans DNA være nærmest overalt i boligen. Men politiet gjorde særlig et funn i huset som de mente var interessant. VG har fått forklart at funnet er en del av bevisbildet som politiet mener kan knytte Tom Hagen til konas forsvinning.

Biologiske spor

Politiet har også fått svar på undersøkelser om det som omtales som et viktig biologisk funn fra Anne-Elisabeth Hagen på en gjenstand i boligen, får VG opplyst.

Ifølge VGs opplysninger skal undersøkelsene av det biologiske materialet ha styrket politiets teori om at det kunne knyttes til forsvinningen.

Funnet skal være handlingsrelatert, altså at det kunne tyde på at Tom Hagen har hatt en forbindelse til forsvinningen, får VG opplyst.

Turbulent ekteskap

Politiet fikk tidlig informasjon om at Anne-Elisabeth Hagen hadde fortalt flere personer at hun over flere år hadde levd i et turbulent ekteskap.

Politiet har også funnet tegn på at hun ville ut av ekteskapet, får VG opplyst.

Etterforskere har undersøkt opplysningene i jakten på et mulig motiv.

Sprikende forklaringer

Tom Hagens forklaringer har blitt ettergått av politiet, som mener å ha funnet både usannheter og sprikende forklaringer. Ifølge VGs opplysninger stusser politiet på flere av ektemannens gjøremål dagen da kona forsvant.

VG får opplyst at det skal være et brudd med hans vanlige rutiner at han dro senere på jobb, og at han dro hjem i 13.30-tiden dagen da Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Ifølge VGs opplysninger skal politiets vurdering også være at Tom Hagen har snakket usant i avhør, blant annet om personlige forhold og faktiske hendelser på dagen da kona forsvant. Politiet har gjennomført omfattende taktiske og tekniske undersøkelser for å ettergå disse forklaringene.

Tiden som gikk

Fra Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018, til drapssiktelse ble tatt ut, etterforsket politiet saken i 18 måneder. Det kom aldri noe livsbevis fra den angivelige motparten, som hevdet å kreve ni millioner i kryptovaluta av ektemannen Tom Hagen.

Teorien om en økonomisk motivert kidnapping er så svekket, at politiet mener hun at aldri forlot hjemmet i live. Samtidig kan de ikke utelukke denne teorien, fordi det i det aktuelle tidsrommet er det flere såkalte uoppklarte observasjoner, personer og biler, som beveger seg i området rundt Hagen-boligen, får VG opplyst.

VG får opplyst at politiet særlig de siste månedene har jobbet med å spikre de siste bitene i indisierekken. Ønsket var å bygge saken så solid som mulig før Tom Hagen selv endte i konfronterende avhør, får VG opplyst.

– Vi har ingen kommentarer knyttet til de konkrete temaene dere spør om. Funn på åstedet vil være naturlige temaer å ta opp i avhør av siktede, og da er det viktig at disse ikke er kjent på forhånd. Politiet frykter også at å gå ut med slike opplysninger vil kunne påvirke eventuelle vitner, medhjelpere eller andre, skriver påtaleansvarlig Haris Hrenovica i en e-post til VG.

VG har lagt frem de opplysninger vi har om noen av politiets tekniske beviser mot Tom Hagen for hans forsvarer Svein Holden. Forsvareren opplyser til VG at han ikke kan gå inn på bevissituasjonen i saken.

– Jeg har mottatt sakens dokumenter mot taushetsplikt og er derfor avskåret fra å kommentere enkeltelementer i saken. Jeg står imidlertid fast ved min oppfatning fra tidligere at jeg synes det er et særdeles magert grunnlag politiet har lagt frem, sier Holden.

Publisert: 30.04.20 kl. 11:02

