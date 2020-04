DRAPSSIKTET: Tom Hagen, her på vei til jobb tidligere i år. Foto: Tore Kristiansen, VG

Barnas bistandsadvokat: De er helt overbevist om farens uskyld

Bistandsadvokaten til Tom og Anne-Elisabeth Hagens tre barn beskriver sin situasjon som svært krevende og fortvilt.

Oppdatert nå nettopp

De voksne barna fikk torsdag oppnevnt bistandsadvokat.

– De tre er helt samstemte om at Tom Hagen er uskyldig i det han er siktet for. De er helt overbeviste om at Tom Hagen har intet med forsvinningen til deres mor å gjøre, sier advokat Ståle Kihle til VG.







les også De ukjente funnene bak pågripelsen

Advokaten understreker at en forutsetning for at han skal kunne representere de tre barna er at de er samstemte.

– Derfor har jeg nøye forsikret meg om at de alle tre mener det samme, sier Kihle.

Det var TV 2 som først omtalte barnas reaksjon på siktelsen mot faren.

BARNAS BISTANDSADVOKAT: Advokat Ståle Kihle. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kihle beskriver situasjonen for sine klienter som svært krevende og fortvilt.

– De har det siste halvannet året stått i en ekstrem situasjon etter at deres mor ble borte. Så ble den ekstremt vanskelig situasjonen, som man ikke trodde kunne bli verre, plutselig mye, mye verre for to døgn siden.

– Nå er faren deres – under ganske voldsomme omstendigheter i forhold til nødvendigheten – pågrepet og siktet for drapet på deres mor. De er barn, men de er også selv foreldre og har familier å ta vare på. Jeg tror alle kan tenke seg at det er hinsides fattbart vanskelig, sier Kihle.

Advokaten bekrefter at det var barna som ba om at han skulle bli oppnevnt som bistandsadvokat for dem. Kihle har tidligere representert en av barna i en tvistesak.

Tom Hagen ble tirsdag morgen denne uken pågrepet. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen som har vært savnet siden 31. oktober 2018.

Etter at den da 68 år gamle kvinnen forsvant lå det igjen et brev i huset der angivelig kidnappere truet med at hun ville bli drept dersom ikke Hagen betalte et beløp på ni millioner euro i kryptovaluta.

Publisert: 30.04.20 kl. 18:04 Oppdatert: 30.04.20 kl. 18:59

Les også

Fra andre aviser