Ny pågripelse i Lørenskog-saken

Politiet har pågrepet og siktet en mann i 30-årene fra Østlandet i forbindelse med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

Oppdatert nå nettopp

Ifølge VGs opplysninger aksjonerte Øst politidistrikt torsdag kveld.

Ifølge VGs opplysninger ble den aktuelle mannen i 30-årene pågrepet i Oslo, mens sivile politifolk gjennomførte undersøkelser på en konkret adresse på Østlandet utover kvelden.







Politiet skriver i en pressemelding fredag morgen at mannen er siktet etter straffelovens paragraf 275, for å ha tatt livet av Anne-Elisabeth Hagen eller medvirket til dette.

Ifølge politiet har mannen en relasjon til Tom Hagen, og politiet er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse.

– Vi kan bekrefte at pågripelsen er fremskyndet på bakgrunn av Lagmannsrettens kjennelse i går. Årsaken til fremskyndelsen er bevisforspillelsesfare. Politiet kan ikke utelukke flere pågripelser, sier påtaleleder Haris Hrenovica i pressemeldingen.

Tom Hagens forsvarer Svein Holden sier til VG at han vil avvente å kommentere den nye pågripelsen til det kommer mer informasjon.

– Hva forventer du skjer med Tom Hagens mulige løslatelse nå?

– Jeg har ikke noe mer kommentar nå.

VG har vært i kontakt med operasjonssentralen i Oslo politidistrikt. De ønsker ikke å kommentere saken og henviser til Øst politidistrikt for uttalelser.

Advokat Gard Lier er bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagen.

– Sett fra hennes side så er man glad for at man fortsetter etterforskningen med full styrke, men jeg har ikke anledning eller forutsetning til å kommentere utviklingen i etterforskningen, sier han til VG.

les også De skal løse Lørenskog-gåten

Hagen nekter straffskyld

Pågripelsen skjedde kun timer etter at Eidsivating lagmannsrett besluttet at drapssiktede Tom Hagen (70) skal løslates fra varetekt.

Lagmannsretten mener det ikke foreligger skjellig grunn til å mistenke 70-åringen for drap eller medvirkning til drap på sin kone. Hagen nekter straffskyld og sier via sin forsvarer Svein Holden at han ikke har noe med konas forsvinning å gjøre.

les også Lagmannsretten vil løslate drapssiktede Tom Hagen

Politiet anket lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett og ba samtidig om oppsettende virkning. Det betyr at Hagen blir sittende i varetekt frem til landets øverste domstol har tatt en avgjørelse, som kan bli fattet allerede fredag.

NEKTER: Drapssiktede Tom Hagen (70) mener politiet ikke vil finne noen bevis mot ham og hevder at han er uskyldig. Foto: Tore Kristiansen, VG

Uenighet i domstolen

Dersom Høyesterett Ikke mener lagmannsretten har gjort noe feil i lovanvendelse eller saksbehandling, vil Tom Hagen umiddelbart løslates fra Oslo fengsel.

Nedre Romerike tingrett mener i motsetning til lagmannsretten at det er fare for at bevis kan bli ødelagt dersom Tom Hagen løslates. Retten fant det «også sannsynlig at det har vært flere involverte i saken».

Hagen frykter for sakens oppklaring: « Hva skjer når de finner ut at jeg er uskyldig?»

les også Hvem er Tom Hagen?

Flere involverte

Tirsdag i forrige uke ble Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen pågrepet av politiet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. Kort tid etterpå sa politiet at de ikke kunne utelukke at det kom til å komme flere pågripelser.

– Vi er fremdeles svært tidlig i den nye fasen av etterforskningen som nå er rettet mot Tom Hagen, og det er særlig viktig for politiet å få klarlagt hans rolle i saken. Det er viktig å finne Anne-Elisabeth Hagen og det er viktig å avklare om det er flere involverte i saken, sa politiadvokat Åse Kjustad Eriksson.

les også Polititeori: Spor tyder på flere gjerningspersoner

VG har tidligere skrevet at politiet mener det er sannsynlig at det er flere gjerningspersoner, blant annet fordi forbrytelsen er så avansert utført.

Politiet mener de har beviser som tyder på at Tom Hagen har en rolle i saken, men etter det VG får opplyst, er det lite som tyder på at han har kompetanse til å stå bak det såkalte kryptovaluta-sporet alene.

DRAPSSIKTET: Tom Hagen ble pågrepet av politiet i forrige uke. Her er han tidligere i vår da politiet etterforsket ham i det skjulte. Foto: Tore Kristiansen, VG

Publisert: 08.05.20 kl. 08:05 Oppdatert: 08.05.20 kl. 08:16

Fra andre aviser