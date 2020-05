SAVN: Tove Lermo Bellis (53) mistet begge foreldrene sine til corona, med ett døgns mellomrom. Hun reagerer på kommunens håndtering. Foto: Privat

Mistet moren av coronavirus: – Ingen kom og vurderte helsetilstanden hennes

Ingen fra helsevesenet kom hjem til Hanna Karine Lermo (77) etter at hun ble smittet av coronaviruset i mars. Kort tid senere døde 77-åringen på sykehus.

Nå nettopp

– Hun har hatt det så vondt, uten at noen har skjønt omfanget av det. Det er ganske fælt å tenke på, sier Tove Lermo Bellis (53).

Hun er datter av ekteparet Egil (78) og Hanna Karine Lermo (77). I mars ble foreldrene smittet av coronaviruset. Nå er begge døde.

I kjølvannet av dødsfallene reagerer datteren på kommunens behandling av moren.

– Ingen tok ansvaret for henne. Hun var overlatt til seg selv, mener datteren.

ETTERLYSER ENDRING: Datteren håper kommunehelsetjenesten fremover vil besøke eldre, hjemmeboende mennesker med mistenkt eller påvist smitte. Foto: Terje Bringedal

Hjemme alene

Det var faren Egil Lermo som fikk symptomer på viruset først. 11. mars ble han innlagt på Dønski bo- og behandlingssenter i Bærum, ifølge datteren.

Noen dager senere ble han lagt inn på infeksjonsavdelingen på Bærum sykehus, før han kort tid senere ble overført til intensivavdelingen og lagt i respirator.

I mellomtiden ble ektefellen Hanna værende igjen alene hjemme i isolasjon.

les også De døde av corona

– Det gnager meg at hun gikk hjemme og ble sykere og sykere, og at ingen kom og vurderte helsetilstanden hennes, sier Lermo Bellis.

– Det syns jeg er en svikt.

15. mars ble også Hanna Karine Lermo bekreftet smittet av viruset.

I dagene i forveien hadde hun følt seg litt slapp, hatt hodepine og febersymptomer, ifølge datteren.

– Mamma hadde symptomer allerede da pappa ble innlagt. Hun hostet og følte seg ikke helt i form, sier Lermo Bellis.

19. april ringte hun selv fastlegen sin, ifølge telefonloggen VG har sett. Samme dag ble hun innlagt på Bærum sykehus, slik som sin mann.

– Kan ikke fortsette

Bærum kommune bekrefter overfor VG at ingen fra kommunen kom og vurderte helsetilstanden til 77-åringen etter at ektemannen ble innlagt 11. mars.

– Folk kan ikke fortsette å være for seg selv når de har fått påvist en sånn sykdom. De trenger tilsyn, mener datteren.

Da faren ble innlagt, besøkte hun moren ved flere anledninger. På grunn av smittevernreglene sto hun ute i hagen og snakket med henne derfra.

– Det plager meg at heller ikke jeg klarte å vurdere henne ordentlig, siden jeg er sykepleier selv. Da kunne jeg sagt fra om at hun burde blitt innlagt før, sier Lermo Bellis, som selv jobber ved Radiumhospitalet.

Hun håper rutinene nå er endret.

les også Italia gjenåpnes: Fikk se barnebarna for første gang

Rutinene er uendret

Smittevernoverlege Bjørg Dysthe i Bærum kommune forteller til VG at rutinene for oppfølging av coronapasienter er de samme nå som de var i mars.

– Hvis pasient, pårørende eller fastlege retter en henvendelse om behov for tjenester eller ytterligere oppfølging fra kommunen har det høy prioritet under pandemien, med tildeling i løpet av et par timer, skriver hun i en e-post til VG.

Hun sier at kommunen hadde hyppig kontakt med moren etter at Egil testet positivt for corona.

– Hun ble deretter oppringt en til to ganger daglig i den påfølgende uken av kommuneoverlegen eller fastlegen. Ved hver samtale ble hennes helsetilstand og situasjon vurdert, skriver hun.

les også 8 teorier: Derfor blir menn sykere av covid-19

Følger opp på telefon

– Disse telefonsamtalene skal avdekke behov for innleggelse, eller annen type oppfølging. Kommuneoverlegen og fastlegen ringte henne en til to ganger daglig, til sammen 10 ganger. I tillegg ble hun oppringt fra kommunens smittesporingsteam.

– Dersom Hanna Karine Lermo ikke selv hadde ringt fastlegen sin 19.03, hvordan skulle helsevesenet ha fanget opp at helsetilstanden hennes var forverret?

– Fastlegen hadde avtalt å ringe henne denne dagen, men kom hun ham i forkjøpet og ringte først.

– Vi vil uttrykke vår dypeste medfølelse. Det må være et umåtelig stort tap for de nærmeste å miste begge familiemedlemmene på denne måten til covid-19, skriver smittevernoverlegen.

les også Hjørdis (90) døde av corona: – Ingen fortjener en slik avslutning på livet

KIKKET INN: Tove Lermo Bellis sto utenfor porten til hagen og snakket med moren i døråpningen. Nå er huset tomt. Foto: Terje Bringedal

Datteren er skuffet over at kommunen ikke endrer rutinene sine.

– Da ville det samme skjedd, om mamma hadde blitt syk i dag, sier hun.

– Telefonoppfølging er ikke er nok?

– Nei, når man vet at folk bor alene, er isolert og syk, da burde man få tilsyn. Enten av et beredskapsteam i kommunen eller av fastlegen. Jeg synes ikke man skal være helt alene, sånn som mamma.

les også 49-åring døde etter coronasmitte: – Han var en normalt frisk og sprek mann

Døde med én dags mellomrom

Mot slutten av mars ble både Egil og Hanna Karine Lermo gradvis dårligere.

31. mars døde Egil. Dagen etter døde Hanna.

Først i ettertid forsto datteren at moren var sykere enn antatt. Blant annet sier Lermo Bellis at hun oppdaget at moren ikke hadde orket å rydde matvarer ut av posene hun hadde fått levert på døren.

– Hun hostet mye, men var jo på beina.

Datteren er overrasket over at sykdommen slo så brått til, spesielt hos moren.

– Pappa hadde tilleggssykdommer. Men han var så frisk, selv om han var syk. Mamma var hjerte- og lungefrisk. Derfor trodde jeg at hun skulle klare seg, sier hun.

Hun har tidligere rost sykehuset for oppfølgingen hun fikk da foreldrene ble innlagt.

– Jeg ble så godt ivaretatt, sier hun.

Publisert: 12.05.20 kl. 12:24

Mer om Coronaviruset Sykehus Fastlegene Bærum

Fra andre aviser