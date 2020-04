HJEMMESKOLE-AVSLUTNING: Tiden med hjemmeskole er over for denne gang - for August Stene Rios (9) og Marius Chramer - som er pappe og leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Foto: Privat

To av fem foreldre uten kontakt med skolen i hjemmeskole-perioden

44 prosent av foreldrene oppgir at de ikke hadde kontakt med skolen i løpet av de første ukene med hjemmeskole. Ikke betryggende i en krisefase, mener lederen i det nasjonale Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

I en undersøkelse fra Opinion for FUG, er 1021 foreldre spurt om sine erfaringer med hjemmeskole og kontakt med barnas skole da skolen var stengt.

Undersøkelsen er gjort 16. til 20. april og gjelder de tre første ukene i hjemmeskoleperioden. De fleste foreldre oppgir å ha gode erfaringer med skolekontakten, men slett ikke mange nok, mener leder Marius Chramer i Foreldreutvalget.

– Dette er urovekkende. Vi hadde håpet og trodd at skolene ville tilstrebe gode rutiner for en jevn dialog med foreldrene i en så alvorlig krise. Dette var ting vi spilte inn til myndighetene i en tidlig fase, sier Chramer til VG.

Resultatene 98 prosent av de spurte svarer at barna har fått hjemmeundervisning i tiden hvor skoler har holdt stengt.

70 prosent av foreldrene har hatt kontakt med skolen direkte eller via barnet i perioden skolen har vært stengt.

56 prosent av foreldrene svarer ja på om de har hatt direkte kontakt med skolen i den tiden skolen har vært stengt.

14 prosent har hatt kontakt med skolen via barnet.

30 prosent har ikke hatt kontakt med skolen mens den har vært stengt.

44 prosent av kontakten mellom foreldre og skole har handlet om bruk av digitale verktøy og hjemmeundervisningen/foreldrenes mulighet til å følge opp.

33 prosent av kontakten har handlet om å tilby råd og veiledning rundt skolearbeidet.

18 prosent av foreldrene har savnet noe i samarbeidet med skolen

73 prosent av foreldrene har ikke savnet noe i samarbeidet med skolen. (8 prosent vet ikke)

70 prosent av foreldrene er fornøyde med samarbeidet med skolen.

10 prosent er misfornøyd med samarbeidet med skolen.

20 prosent sier verken/eller. (Kilde: Opinions foreldreundersøkelse for FUG, april 2020, tilfeldig landsrepresentativt utvalg på 1021 respondenter – blant foreldre med barn i skolen t.o.m. vg1 vgs.) Vis mer

Han har selv fjerdeklassingen August Stene Rios (9) hjemme. August starter på skolen igjen mandag. Men fortsatt er det flere hundre tusen elever som fortsatt er på hjemmeskole fremover mot sommeren. Mange er avhengig av foreldre som følger opp.

30 prosent av foreldrene oppgir at de ikke har hatt noen form for kontakt med skolen de tre første ukene med hjemmeundervisning - fra 15. mars til påsken.

14 prosent svarer at de har hatt kontakt med skolen via eget barns skolekontakt, for eksempel ved å observere elevens kontakt med skolen via videosamtaler som teams, visma eller facetime.

NATURSKJØNT: Marius Chramer bor i Tromsø i bydelen Tomasjord. Han er bortskjemt med et uteklasserom som mange elever og foreldre har nytt godt av i hjemmeskoletiden. Foto: Privat

Chramer er spesielt bekymret for at 30 prosent oppgir at de ikke har hatt kontakt med skolene i det hele tatt.

Det er foreldrene til barna i 1. til 4. årstrinn som skal begynne på skolene igjen førstkommende mandag som har hatt hyppigst kontakt med skolen, nærmere bestemt 73 posent.

Likevel svarer 27 prosent av foreldrene til de yngste elevene at de ikke har hatt noen form for kontakt med skolen.

For foreldre med barn i 5. til 7. trinn er tallet 62 prosent, mens 47 prosent av foreldrene til elever i ungdomskolen og 27 prosent av foreldrene til elever i videregående opplæring har hatt direkte kontakt med skolen de tre første ukene med stengte skoler.

– Vi spilte tidlig inn i krisen at foreldre burde sikres et minimum av kontakt med læreren. Vi ønsket gode rutiner rundt denne kontakten.

Marius Chramer mener den varierende kontakten mellom hjem og skole under coronakrisen understreker behovet for en egen veileder for hjemmeskole.

- Undersøkelsen vår viser at det manglet en plan for dialog med foreldrene om undervisning i krisetider, sier foreldrelederen.

– Pandemien kan blusse opp igjen eller bli forlenget. Det kan komme nye samfunnskriser eller pandemier som krever hjemmeskole i fremtiden. DA er det viktig med en veileder som beskriver rutiner for hjem-skole-kontakten. Vi vet det er avgjørende viktig for elevene, og spesielt nå, fortsetter han.

MØTTE MELBY: I et videomøte med den ferske kunnskapsministeren Guri Melby, fremførte det nasjonale Foreldreutalget fire tydelige forventninger, blant annet om jevnlig skole-hjem-kontakt. Foto: Foreldreutvalget i grunnskolen

I et møte med kunnskapsminister Guri Melby i starten av fasen med stengte skoler, fremførte Foreldreutvalget flere klare forventninger til regjeringen som stengte skolene.

Blant annet:

• FUG forventer klare føringer for at skolen holder kontakt med både den enkelte elev og det enkelte hjem (begge deler).

I tillegg formulerte FUG en forventning om at det også i hjemmeskolen gis like muligheter for alle elever, uavhengig av hva hjemmene kan bidra med og uavhengig av hvor elevene har sin styrke (skriftlig/muntlig, teoretisk/praktisk), slik at alle elever opplever å mestre og lykkes.

Statssekretær Anja Johansen (V) i Kunnskapsdepartementet sier hun trenger mer kunnskap om foreldreundersøkelsen før hun uttaler seg med innsikt. VG refererer for henne at 44 prosent av foreldrene oppgir at de ikke har hatt kontakt med barnas skole i hjemmeskoletiden.

– Dette er et tall vi må gå dypere inn i. Det kan høres foruroligende ut, men her kan jeg ikke uttale meg på kvalifisert vis uten å sette meg nærmere inn i undersøkelsen, sier Johansen.

NY SKOLESTART: Rektor og skolesjef Mona Søbyskogen gleder seg til en spesiell skolestart for 1.-4.klassingene på Marker skole i Viken mandag. Foto: Privat

Rektor ved Marker skole og virksomhetsleder for skolesektoren i kommunen, Mona Søbyskogen, gleder seg storveis til å åpne skolen for de yngste av de totalt 356 elevene mandag. Hennes inntrykk er at hjemmeskolen har gått bra, men det blir noe annet å få 1.-4. trinnselevene tilbake på skolen.

- Vi har hatt en læringsreise i digitale plattformer, beskriver Søbyskogen.

– Vi la fra dag én vekt på å ha en hyppig og jevnlig kontakt med hver enkelt av elevene i hjemmeskolesituasjon. Jeg skal ikke garantere at vi har hatt den samme jevnlige kontakten med foreldrene, men i tilfeller der vi har opplevd at elever kanskje trenger litt spesiell oppfølging, har vi vektlagt å ha tett kontakt med foreldrene. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på, sier Søbyskogen som er både rektor og skolesjef i én og samme person.

Hun er overrasket over at så mange foreldre i FUG/Opinions meningsmåling svarer at de ikke har hatt kontakt med skolen i den svært spesielle hjemmeskolefasen.

– Jeg er noe overrasket over det, ja.

Publisert: 26.04.20 kl. 12:55

