DØMT: Hans Olav Overn fotografert sommeren 2010.

Hans Olav Overn dømt for drap på sønnen Oscar (15)

Hans Olav Overn (45) er dømt til 20 års fengsel for drapet på sin sønn Oscar André Ocampo Overn (15). «Usedvanlig kynisk og kalkulert», skriver Gjøvik tingrett.

Oppdatert nå nettopp

Familiefaren dømmes også for seksuell omgang med eget barn og for grov frihetsberøvelse av guttens mor som ble sperret inn da hun forsøkte å forhindre drapet.

«Drapet var nøye planlagt. Aktor kalte drapet en ren henrettelse, en karakteristikk retten er enig i» skriver Gjøvik tingrett i dommen.







Retten mener det er ikke er tvil om at Overn overveide drapshandlingen og «fullførte den tilnærmet helt i tråd med sin detaljerte planlegging».

Drapet blir beskrevet som «usedvanlig kynisk og kalkulert».

DREPT: Oscar André Ocampo Overn ble bare 15 år gammel. Foto: Privat

Får tilståelsesrabatt

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter la ned påstand om at Overn skulle dømmes til 21 års fengsel. Han mente det i denne saken ikke burde gis strafferabatt slik det normalt gis ved tilståelser.

Tingretten har kommet til at Overn gis et tilståelsesfradrag.

45-åringen fortalt under rettssaken at han planla å drepe sønnen og seg selv etter at 15-åringens mor hadde fått vite at han gjentatte ganger hadde forgrepet seg på sønnen seksuelt.

BISATT: Oscar André Ocampo Overn (15) ble bisatt på Østre Toten 15. november i fjor. Den blomsterprydede kisten var midtpunkt i Hoff kirke. Foto: Brynjar Eidstuen/ Oppland Arbeiderblad

Angrer ikke

Familiefaren selv ringte til politiet og fortalte at «det lå en død gutt hjemme hos ham».

På spørsmål fra aktor svarte Overn at han ikke angret på drapet, kun på overgrepene som ifølge hans forklaring var årsaken til det.

15 år gamle Oscar André Ocampo Overn, døde på sykehus 4. november i fjor. Da hadde han ligget i koma med store skader siden han ble kvalt av faren 9. oktober.

Oscar André ble adoptert fra Colombia som baby.

Rettssaken gikk over tre dager i forrige uke i Gjøvik tingrett.

Publisert: 30.04.20 kl. 13:06 Oppdatert: 30.04.20 kl. 13:30

Les også

Mer om Drap Krim

Fra andre aviser