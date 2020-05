VIL HA FORUTSIGBARHET: Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal. Her avbildet i mars 2019. Foto: Trond Solberg/VG

Mener barnehagene må ha kortere åpningstid

Leder i Utdanningsforbundet mener åpningstidene i barnehagene må ned om de skal kunne ivareta smittevernreglene fremover.

I en ny spørreundersøkelse utført av Respons på oppdrag av Utdanningsforbundet blant deres medlemmer, svarte 75 prosent av styrerne at det i liten eller ingen grad er mulig å gjennomføre smitteverntiltakene i veilederen med vanlige åpningstider uten ekstra ressurser.

18 prosent svarte «I nokså liten grad» – altså totalt 93 prosent som mener det i nokså liten eller ingen grad er mulig.

– Jeg er ikke veldig overrasket. Funnene er i tråd med inntrykket vi har fått gjennom dialogen vi har hatt med de tillitsvalgte, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal til VG.

Enten oppbemanne eller redusere tilbud

Han vil oppsummere med at barnehagene står overfor noen valg:

– Enten må vi gjøre noe med bemanningen, eller så må vi gjøre noe med åpningstiden. Hvis ikke kan smittevernet stå i fare. Og mitt klare råd er at vi bør se på åpningstiden for å ivareta smittevernet.

Utdanningsforbundets anbefaling er at åpningstiden reduseres til seks eller seks og en halv time. Om den skal være lenger, mener de det oppstår behov for flere folk, mer ressurser og behov for å blande kohortene.

– Poenget er at disse styrerne sier veldig klart at de har strukket seg langt og klarer å gi et godt tilbud, men det koster. Og om vi skal ha et bære kraftig barnehagetilbud i tiden fremover, må tilbudet begrenses, understreker Handal.

95 prosent har redusert åpningstid

Undersøkelsen, som 871 styrere eller ledere i landets barnehager svarte på (svarprosenten var på 30), ble foretatt mellom 23. og 29. april og gikk på ledernes erfaringer så langt etter at barnehagene starten gjenåpningen 20. april.

Bare fem prosent av barnehagene i undersøkelsen hadde full åpningstid. 59 prosent av dem som svarte mener det i stor grad har vært mulig å gjennomføre alle smitteverntiltakene i veilederen. 39 prosent mener det i noen grad har vært mulig.

Det understrekes at mange av lederne la til i fritekst at ikke alle barna har vært tilbake og at dette har gjort tiltakene lettere å gjennomføre.

Ikke fått ekstra ressurser

81 prosent svarer at de ikke har fått tilført ekstra ressurser for å gjennomføre tiltakene.

– Har dere fått noen signaler om hvorfor så stor andel ikke har fått tilført ressurser?

– Det vet vi ikke nok om, annet enn at kunnskapsminister Melby mener det er overført nok penger gjennom bemanningsnormen og pedagonormen og de ekstra midlene som er overført kommunene. Så signalet fra toppen er at det ikke kommer mer penger, sier Handal.

Utdanningsforbund-lederen sier barnehagene forholder seg til reglene som gjelder:

– Da må regjeringen enten redusere tilbudet eller bemanne opp og betale for det. Man kan ikke forvente at tilbudet til barna skal være sånn det var før, med helt andre regler for avstand, smittevern og hygiene. Det henger ikke sammen.

94 prosent anser økt bemanning som viktig

På spørsmål om hva som er de viktigste tiltakene for å kunne ha vanlig åpningstid samtidig som smittevernsreglene skal følges, svarer 94 prosent økt bemanning.

67 prosent svarer ekstra rengjøringspersonell og 28 prosent svarer større lokaler/ta i bruk andre lokaler.

I teksten der deltagerne kan svare fritt, oppgir Utdanningsforbundet at det gjennomgående budskapet er:

«At full åpningstid og overholdelse av gjeldende smittevernveilederen (minimum 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og minimum 1 ansatt per 6 barn over 3 år) fremstår som vanskelig ut fra gjeldende bemannings- og ressurssituasjon. Mange legger vekt på at årsaken til at det har latt seg gjøre den første uken er at åpningstiden har vært redusert, at ikke alle barn er tilbake i barnehagen og at ingen ansatte ennå er syke. Flere påpeker at dersom de må ha full åpningstid så vil organisering med barn i faste kohorter med én ansatt bare kunne gjelde midt på dagen i kjernetiden, når alle er på jobb.»

Ønsker økt bemanning

Fungerende daglig leder i Heia FUS barnehage i Lier, Kim-André Opsahl, sier de har opplevd at oppstarten har gått veldig bra.

Normalt har de åpent i 10,5 timer, men nå har de redusert åpningstiden til 8,5 timer. Barnehagen har også hatt færre barn de første ukene.

– Det har gjort at det har vært voksne som har mer ansvar for smitteverntiltakene som går på hygiene. Personalet vet godt hva som er viktig å tenke på og har god oversikt, sier Opsahl.

FORNØYD: Fungerende daglig leder Kim-André Opsahl (32) i Heia Fus barnehage, her avbildet før oppstarten for to uker siden. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Han opplyser at de var rundt halve barnegruppen første uken, og at de denne uken er rundt 75–80 prosent av barna.

– Fra det jeg vet nå, er vi nesten alle fra neste uke, sier han.

Opsahl mener barnehagene trenger styrket bemanning:

– Dette har vært et stort tema i barnehage lenge. Vi er ikke nok bemanning i hele åpningstiden, så jeg tenker at vi må oppbemannes.

Når det gjelder redusert åpningstid, spør han hvordan dette skal la seg gjennomføre med barna som har rett på plass fordi en eller flere av foreldrene har samfunnskritiske funksjoner.

– Er det noe du ønsker endret i veilederen?

– Størrelsen på gruppene kunne jeg tenke meg at ble endret litt på, eller at vi kunne ha noe tettere samarbeid mellom kohortene. Når man skal være så atskilt, blir det vanskelig å gjennomføre alt, påpeker Opsahl.

