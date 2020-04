CAMPUS: Noroffs campus i Oslo ved Møllerparken. Foto: Mattis Sandblad

Noroff lot sensitive personopplysninger ligge åpent på nett: – Ubehagelig og kjipt

Meldinger mellom ansatte og studenter ved høgskolen Noroff lå åpent tilgjengelig på nett. Skolen som selv tilbyr «Bachleor i Cyber Security» legger seg flat etter glippen.

– Undersøkelser viser at informasjonen eksponert er e-postlogg mellom studentservice og våre studenter. Noe av denne kommunikasjonen er helt klart av personsensitiv karakter. Det er helt uakseptabelt, og vi beklager på det sterkeste at dette har skjedd, sier administrerende direktør for skolen, Lars Erik Torjussen.

Ved hjelp av et enkelt googlesøk kunne man få tilgang på samtaler mellom studenter og ansatte. Dette oppdaget VG etter et tips tirsdag.

Her er skolens fulle forklaring: Tirsdag kveld ble vi gjort kjent med at noen studenters kommunikasjonslogg med vår kundeservice var blitt eksponert på nettet. Dette ble umiddelbart agert på, og innen kort tid ble feilen identifisert og tilgangen stengt. Årsaken var en menneskelig feil i prosessen med å implementere et nytt kommunikasjonssystem. Undersøkelser viser at informasjonen eksponert er e-post logg mellom studentservice og våre studenter. Noe av denne kommunikasjonen er helt klart av personsensitiv karakter. Det er helt uakseptabelt, og vi beklager på det sterkeste at dette har skjedd. Vi vil raskest mulig ta kontakt med de av våre studenter dette gjelder. Vi gjennomgår nå våre kvalitetssikringssystemer og rutiner med vår forvaltningspartner Sopra Steria, og i tråd med gjeldende regelverk for avvikshåndtering vil saken bli meldt til Datatilsynet. Vi erkjenner også at dette ser spesielt dårlig ut, siden vi utdanner mange studenter innen IT sikkerhet. Menneskelig feil skjer, og vi må bare på det sterkeste beklage det som har skjedd. Vis mer

Personlig info og kontonummer

Personlig informasjon, eksamenskarakterer og kontonummer var noe av det som lå åpent ute.

– Jeg synes det er svært uheldig. Det er ubehagelig og kjipt, og bør fjernes kjapt, sa en av studentene som hadde sin korrespondanse åpent ute, til VG.

Litt over klokken 21 tirsdag kveld var innholdet ikke lenger tilgjengelig. Skolen forteller til VG at de umiddelbart agerte da de fikk vite om situasjonen.

– Vi gjennomgår nå våre kvalitetssikringssystemer og rutiner med vår forvaltningspartner Sopra Steria, og i tråd med gjeldende regelverk for avvikshåndtering vil saken bli meldt til Datatilsynet, forteller Torjussen.

Student: Blir litt forbannet

Ingen av studentene fra skolen som VG har vært i kontakt med visste at denne informasjonen lå ute. Onsdag sendte skolen ut en mail til studentene om situasjonen, hvor de skriver at de vil ta kontakt med de aktuelle studentene.

Her er mailen skolen sendte ut til samtlige studenter onsdag:

Foto: Privat skjermdump

Noen timer senere onsdag kveld, fikk studentene som hadde fått sine samtaler lagt ut på nett denne mailen:

Foto: Privat skjermdump

– Man forventer konfidensialitet når man sender en forespørsel til skolen, man blir litt forbannet, sier en annen av studentene til VG.

Ingen av de tre som har fått sine meldinger fritt ute på internett ønsker å stå frem med navn.

– Ganske ironisk

Skolen har campuser i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand, og tilbyr i tillegg nettstudier. «Nettverk og IT-sikkerhet» og «Bachleor i Cyber Security» er noen av studiene skolen tilbyr.

– Det er jo ganske ironisk, påpeker studentrådsleder ved Noroff University College, Mathias Brandal Vågnes, til VG.

Han rakk å få med seg noe av det som lå ute før skolen stengte ned sidene.

HØGSKOLE: Noroffs campus i Oslo. Foto: Mattis Sandblad

– Det jeg har sett ligge ute er ganske alvorlig, men det kan være enda mer alvorlig om det skulle vise seg å være noe medisinsk eller finansinformasjon fra fakturaer som ligger ute her, påpeker han.

– Vi erkjenner at dette ser spesielt dårlig ut, siden vi utdanner mange studenter innen IT-sikkerhet. Menneskelig feil skjer, og vi må bare på det sterkeste beklage det som har skjedd, avslutter Torjussen fra Noroff.

Publisert: 29.04.20 kl. 20:08

