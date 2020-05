VANSKELIG DRIFT: I USA har minst 17 arbeidere i kjøttindustrien dødd av covid-19, og minst 5000 har blitt direkte påvirket, ifølge Washington Post. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Kjøttmangel i USA: Slik er forsyningssituasjonen i Norge nå

Mens USA forbereder seg på det som kan bli en månedslang kjøttmangel, er ikke matvarekjedene i Norge bekymret for lignende tilstander her til lands. Likevel ser de at noen varer blir utsolgt.

I slutten av april advarte Tyson Foods, en av Amerikas største kjøttprodusenter, om at «matforskyningskjeden bryter sammen».

Amerikanske gårder er fremdeles fulle av dyr avlet for kjøttproduksjon. Problemet er at coronaviruset har gjort det vanskelig å få prosessert om dyrene til å bli butikk-klare pakker med svinekoteletter eller kjøttdeig, skriver Time Magazine.

Det er fordi Tyson Foods og mange andre kjøttprodusenter måtte stoppet driften ved en rekke foredlingsanlegg der arbeidere har testet positivt for Covid-19, ifølge Time Magazine. USAs kjøttmangel kan vare i måneder, skriver avisen.

FYLLER HYLLENE: Scott E. Hedrick, en kjøttskjærer i en butikk i Oklahoma City, 29 april. Foto: Sue Ogrocki / AP

27. april var storfekjøtt-produksjonen redusert med 25 prosent i USA, sammenlignet med året før. Produksjonen av svinekjøtt har gått ned 15 prosent. Det viser tall fra det amerikanske landbruksdepartementet.

Natt til onsdag signerte president Donald Trump en en utøvende ordre som klassifiserer foredlingsanlegg for kjøtt som virksomheter med en kritisk samfunnsfunksjon. Det betyr at de må holdes i drift under krisen.

les også Trump åpner kjøttforedlingsanleggene: – De testet aldri noen av arbeiderne

– Gjør risikovurderinger

Kan vi forvente lignende tilstander i Norge?

Det korte svaret er nei, ifølge kommunikasjonsdirektør i Nortura, Eskil Pedersen.

– Vi har fullt fokus på å opprettholde produksjonen. I den perioden vi har vært gjennom har det handlet om å gjøre det vi kan for å hindre at ansatte blir smittet, og at vi får innsatsfaktorer over grensen, sier Pedersen til VG.

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR: Eskil Pedersen i Nortura. Foto: Patrick da Silva Sæther

Per i dag har ikke pandemien gitt kjøttproduksjonen store utfordringer, mener Pedersen.

– Vi gjør likevel risikovurderinger av hvilke produkter vi må prioritere ut til forbrukere hvis det blir nødvendig å redusere produksjonskapasiteten.

les også Frykter mangel på livsviktige legemidler under corona-pandemien

– Oppstår noen forsinkelser

Kari Westerlund, kommunikasjonsdirektør for matvareleverandøren Orkla, forklarer at vi for det meste kjøper norsk kjøtt.

– Vi har ikke opplevd at vi ikke har mottatt leveranser, og har heller ikke fått signaler om forsyningsproblemer fremover, sier Westerlund.

Flere har vært bekymret for Norges matforsyning som følge av coronaviruset, til tross for at regjeringen har ment at det ikke er grunn til uro.

I mars advarte fylkesberedskapssjefen i Agder om at det er høy risiko for at krisen kan gi svikt i internasjonale forsyningslinjer, skrev Aftenposten. President i Røde Kors, Robert Mood, har uttalt til NRK at han er bekymret for matberedskapen i Norge.

Hverken Orkla eller Norgesgruppen, Norges største handelshus, har opplevd store forsyningsmangler.

– Vi bare opplevd mindre avvik innen leveranser av råvarer og emballasje. Varetransport av råvarene vi trenger til produksjonen sees på som samfunnskritisk funksjon, men vi ser at det likevel oppstår noen forsinkelser som følge av situasjonen, sier Westerlund i Orkla.

Usikkert om det vil være nok sesongarbeidere

Det er knyttet usikkerhet til om det vil være tilstrekkelig med sesongarbeidere i europeisk og norsk jordbruk, påpeker Westerlund.

– Myndighetene har imidlertid lagt forholdene til rette for at sesongarbeidere skal kunne krysse landegrensene innen EØS-området, så lenge det gjelder samfunnskritisk produksjon.

les også Jordbærbøndene fortviler: - Frykter nordmenn ikke vil jobbe

Enkelte varer utsolgt

Tidsvis opplever Norgesgruppen utsolgt-situasjoner, oppgir kommunikasjonssjef Kine Søyland. Men det er midlertidig.

– Vi ser ingen umiddelbare utfordringer med leverandørene med tanke på corona. Så langt vi kan se, ser forsyningene bra ut, men det er klart at dette er en situasjon vi ikke har vært i før, sier Søyland til VG.

NORGESGRUPPEN: Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen, bak plexiglasset på Kiwi. Foto: Vidar Ruud

Norgesgruppen har derfor sterkt fokus på å følge situasjonen tett, hvis det skulle bli utfordringer, ifølge Søyland.

– Her er det ingen som hviler. Vi har sterkt fokus på å sørge for at vareleveranse går som de skal. Det er fint å se hvor bra det går.

Publisert: 03.05.20 kl. 20:13

