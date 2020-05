HARDT RAMMET: Italia topper verdensstatistikken over coronarelaterte dødsfall, etter USA og Storbritannia. Dette bildet er tatt i midten av april, da ambulansene kjørte skytteltrafikk mellom hus og hjem i byen Cremona. Foto: André Liohn

Ny rapport om corona: Advarer mot andrebølge i Italia

Italia har ikke oppnådd flokkimmunitet, selv i de hardest rammede områdene, mener forskere fra Imperial College. De frykter smitten vil ta enda flere liv i andrebølgen av viruset.

Italia er et av de hardest rammede landene av coronaviruset. Over 200.000 er bekreftet smittet, og nesten 30.000 har mistet livet som følge av viruset.

Nå har utviklingen snudd.

27. april varslet statsminister Giuseppe Conte at landet skulle lempe gradvis på tiltakene fra 4. mai.

Blant annet ble det denne uken lov å besøke familie og ta seg en tur i parken, forutsatt at innbyggerne bruker masker og holder avstand til andre.

Restauranter får tilby henting og levering av mat, og noen butikker får holde åpent. Også noe av næringslivet får gjenoppta driften sin.

Ny rapport

Imperial College i London har kommet med en analyse av konsekvensene lempingen vil kunne få for smittespredningen i Italia.

På bakgrunn av analysen konkluderer forfatterne av rapporten med følgende:

Dersom landet bare går tilbake til 20 prosent av bevegelsesmønsteret de hadde før stengningen, så vil dette kunne føre til en betydelig økning i dødsfall.

Konsekvensen dersom økningen i smittespredning og påfølgende dødsfall setter inn, vil komme allerede om tre uker, ifølge forskerne.

Advarer mot ny bølge

I studien advarer forskerne mot at lempingen vil kunne føre til en ny andrebølge som kan ta enda flere menneskeliv enn den første.

– Vi ser at selv en liten økning i mobilitet (bevegelse) vil føre til en ny bølge av smitte og deretter negative utfall, skriver Michaela A. C. Vollmer i en e-post til VG.

Hun er en av forfatterne bak studien. Vollmer understreker at tiltakene det nå skal lempes på har hatt god effekt i Italia.

– Virusets reproduksjon er nå under 1 i alle regioner. Det tyder på at utbruddet av epidemien i Italia er under kontroll og at epidemien sakte vil visne ut dersom italienerne forblir i lockdown, skriver hun i en e-post til VG.

– Ikke utenkelig

Analysene fra Imperial er bygget på data om befolkningens såkalte mobilitetsnivå, altså hvordan og hvor mye folk beveger seg utenfor hjemmet.

Ved å spore bevegelsesmønsteret til befolkningen kan de vurdere smittespredningen når et visst antall mennesker er ute samtidig, enten ved et kollektivknutepunkt, i butikken, på apoteket, i parken eller på jobb.

Forskerne har sammenlignet bevegelsesmønsteret etter en forsiktig åpning med hvordan folk beveget før de strenge tiltakene ble iverksatt.

– Vil Italia kunne få en andrebølge som tar flere liv enn den første?

– Det er ikke utenkelig. Men disse modellene tar ikke høyde for kompleksiteten i et samfunn, og forutsetter at alt fortsetter akkurat som før coronautbruddet, sier forsker ved Universitetet i Oslo (UiO), Gunnveig Grødeland, til VG.

VAKSINEFORSKER: Gunnveig Grødeland er seniorforsker og leder for forskningsgruppen Influensa og adaptiv immunitet ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Foto: Øystein Horgmo

Verstefalls-scenario

Grødeland understreker at viruset har tatt flest liv blant eldre og dem med underliggende sykdommer.

– Befolkningen har fått et krasjkurs i hvordan hindre smittespredning. Jeg kan ikke tenke meg at gruppene som er over 60 år, og spesielt de som har tilleggsrisikoer, umiddelbart går tilbake til en vanlig, daglig situasjon, sier Grødeland, som er tilknyttet avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved UiO.

Dermed er ikke de to scenarioene nødvendigvis sammenlignbare.

– Dette er en verstefallsrapport som ikke har tatt høyde for endret atferd som følge av pandemien.

IMMUNITET: Forrige uke sa helsedirektør Bjørn Guldvog at de tror coronasyke personer blir immune for ny smitte. Spørsmålet er hvor lenge immuniteten varer. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Har ikke flokkimmunitet

Ifølge Imperial sine analyser har ikke befolkningen i Italia oppnådd flokkimmunitet, til tross for høye smitte- og dødstall.

Heller ikke i Lombardia-området, som har vært hardest rammet, har slik immunitet, ifølge forskerne.

Flokkimmunitet betyr at store deler av befolkningen har blitt immune mot viruset. Vanligvis skyldes immunitet vaksine eller at en tilstrekkelig andel av befolkningen har hatt viruset.

– De estimerer at mellom 13–16 prosent har immunitet. Basisen for denne antakelsen er ikke helt klar, sier hun.

Grødeland påpeker at analysen ikke har tatt høyde for at flere i befolkningen kan ha hatt viruset, uten å ha blitt testet for det. Samtidig går de fleste gjennom sykdommen uten symptomer.

Trolig flere immune

Forskerne har heller ikke tatt med i betraktningen at deler av befolkningen kan ha vært immune mot viruset fra før av.

Når kroppen angripes av et virus, får man en infeksjon. Immunforsvaret svarer da med å angripe angripe viruset med en såkalt immunrespons.

– Det er stadig flere indikasjoner på at den typen immunresponser kan være relevant. Det vil ytterligere øke andelen av befolkningen som vil være helt eller delvis beskyttet mot corona, sier hun.

– Jeg sier ikke at det er flokkimmunitet i Italia, men tallet er trolig høyere enn det forskerne anslår.

Forenkling av virkeligheten

For å beholde smitten under kontroll, konkluderer forfatterne med at noen tiltak for sosial distansering bør videreføres, i kombinasjon med testing, kontaktsporing og isolasjon av personer som har fått påvist smitte.

Voller ved Imperial understreker at det på nåværende tidspunkt er vanskelig å si hvilke konsekvenser lempingen vil få.

– Tallet over smittede og døde henger etter med to-tre uker, og vi vet ikke om eventuelle endringer i oppførselen til italienerne, relatert til at tiltakene nå oppheves, skriver hun.

Grødeland understreker at Imperial College sine analyser baserer seg på modelleringer som er forenklinger av virkeligheten.

– De presiserer selv at dette er et worst case-scenario. Det de anbefaler er at man fortsetter med smittesporing og en viss kontroll av dem som har fått påvist corona. Det kan jeg ikke tenke meg at de ikke gjør i Italia, sier hun.

Publisert: 09.05.20 kl. 13:12

