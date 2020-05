FIKK BESØK: Gerd Breiby Larsen (100) får bare treffe familien sin på avstand der hun står i andre etasje i Attendo Paulus sykehjem hvor hun har bodd siden mars. Foto: Bringedal, Terje

Gerd (100): – Det er så godt å se dere igjen!

Endelig fikk Gerd Breiby Larsen (100) treffe familien sin igjen. Riktignok på god avstand, men de kunne snakke ansikt til ansikt. Helsemyndighetene jobber med nye råd som kan gi en forsiktig oppmyking av reglene for besøk på sykehjem.

Nå nettopp

Rundt 40.000 sykehjemsbeboere har levd bak lukkede dører siden begynnelsen av mars. Mens resten av samfunnet åpnes opp litt etter litt, er det fortsatt uvisst om eller når restriksjonene rundt besøk hos de svakeste og mest sårbare kan lempes på.

– Det er klart at situasjonen fører til sorg og savn hos mennesker som lengter etter å være sammen. Det var nødvendig å innføre forbud mot besøk på sykehjem. Oppfinnsomme ansatte prøver å bøte på situasjonen så godt det lar seg gjøre. Beboerne må fortsatt beskyttes, men helsedirektoratet ser på hvilke muligheter som finnes for å gi beboere og pårørende mer kontakt. Det er behov for tydelige råd, sier helseminister Bent Høie.

Foto: MATTIS SANDBLAD

I bakgården utenfor Attendo Paulus sykehjem i Oslo er hele familien samlet. På utebordet står det hjemmestekte vafler. I andre etasje står Gerd Breiby Larsen (100) og kikker ned på sine aller nærmeste.

– Det er så godt å se dere igjen! 100 000 klapp. Og det var nydelig vaffel, sier Gerd der hun står sammen med en ansatt i det åpne vinduet. En kjølig bris farer forbi.

Nordmenn lengter etter sine kjære på sykehjem. Og de gamle lengter etter besøk. Aller helst ville de hatt en klem, men det går ikke. Ikke ennå.

– Aktivitetsnivået i sykehjemmene har også gått ned når kulturarbeidere, fysioterapeuter og annet personell som normalt beveger seg mellom avdelingene, ikke kan gjøre det. Kanskje kan vi litt etter litt lempe litt på restriksjonene, sier Geir Hansen, sykepleier og kommunikasjonsansvarlig i Attendo.

Han ser dystert på en sommer med like strenge restriksjoner som nå.

– Vi vet at den eneste smitteveien inn er via personale eller pårørende. Kanskje bør man forsiktig tillate litt mer kontakt. Pårørende er for eksempel ofte de som best kan roe en demenssyk. Samtidig vet vi at hvis vi ikke er kloke og forsiktige, kan det oppstå smitteklynger. Det vil vi absolutt unngå, sier Hansen.

Han mener også tilgangen på smittevernutstyr er viktig i forhold til besøk utenfra.

– Hvis vi blir tryggere på forsyningssituasjonen, vil bruk av munnbind i tillegg til avstand kunne være et effektiv vern ved noe økt besøk, sier Hansen.

PÅ VERANDAEN: Mormor Halldis (93) står tre etasjer over bakken og snakker med barnet Heidi Nordby Lunde. Hun er ofte innom på vei hjem fra jobb. Men kommunikasjonen preges av avstanden. Foto: Bringedal,Terje

På baksiden av Paulus Sykehjem står Heidi Nordby Lunde og roper opp til mormor Haldis. Hun står på verandaen i tredje etasje. Det er godt å se hverandre. Heidi, Stortingsrepresentant for Høyre, går ofte innom og hilser på mormor når hun går hjem fra jobb.

– Vi ser hverandre, jeg handler litt for henne, men det blir en begrenset kontakt. Det går greit nå. Men på et tidspunkt må vi bestemme oss om innholdet hun skal ha i dagene sine på slutten av livet. Hun er 93 år. Skal vi fortsette å besøke henne på denne måten, eller kan hun på et tidspunkt bli med oss ut? sier Nordby Lunde.

Mens pårørende venter på mer normale tider, er oppfinnsomheten stor.

Foran vinduet til oldemor Gerd holder Mats (7) og Mikkel (9) opp små plakater. Der står det:

– Hei oldemor, vi savner deg inderlig mye. Stor klem fra Mats og Mikkel.

SAVN: Mats (7) og Mikkel (9) Ween har laget plakater slik at oldemor Gerd Breiby Larsen kan se at hun er inderlig savnet. Foto: Terje Bringedal

Tove Breiby Ween (69) kikker opp mot vinduet og tanten sin som jobbet ved Forsvarets datasentral helt til hun var 70. Ved siden av står fetteren Egil Breiby (65).

– Hun savner oss

– Vi gleder oss til å komme på ordentlig besøk og klemme deg, roper Tove.

Hun har gjort dette en gang før, rett før påske. Også den gangen måtte de stå nedenfor vinduet. Tante Gerd har ikke vært her så lenge, hun flyttet inn på sykehjemmet i mars.

I BAKGÅRDEN: Hele storfamilien er samlet for å hilse på 100 år gamle Gerd Breiby Larsen på sykehjemmet. Fra v. hennes nevø Egil Breiby (65), Erling Ween (71), Espen Ween (39) med sønnene Mats (7) og Mikkel (9) og hans mor – og Gerds niese – Tove Breiby Ween (69). Foto: Terje Bringedal

– Det er veldig trist å møtte besøke henne på denne måten. Jeg vet godt at hun savner oss. Hele livet hennes nå er å se familien, sier Tove som mistet sin egen mor som 17-åring. Da ble tanten reservemamma.

– Det har vært oss to, sier Tove. Hun er storfornøyd med behandlingen tanten får på sykehjemmet og vet at hun har det godt her, men ansatte kan ikke erstatte familien.

– Jeg håper at myndighetene snart kan lette opp litt, avslutter Tove.

Har besøksrom

På Hitra, øykommunen ved innløpet til Trondheimsfjorden, har de vært spart for det store coronautbruddet. Bare to av de drøyt 5000 innbyggerne har vært smittet og isolert. Det har ikke vært smitte på sykehjemmet.

Det gjør at kommunen har lempet litt på restriksjonene på sykehjemmet.

– Vi har lagt til rette for at familie og beboere kan treffes i det vi kaller foreningsrommet, sier Harald M. Hatle som er assisterende kommunedirektør.

Det er et rom på sykehjemmet som kommunens foreninger kan bruke til møter og arrangementer. Nå er rommet blitt besøksrom og det fungerer fint, sier Hatle.

FÅR BESØK: Turid Strøm er beboer på sykehjemmet på Hitra. Kommunen har lagt til rette for at ektemannen Malvin kan komme på besøk. Foto: Lars Håvard Slørdal, Hitra kommune

Anita Vatland i Pårørendeaksjonen mener godvilje og kreativitet nå må brukes.

– Det ser vi jo skjer blant folk ellers, med mange god utetreff og feiringer med riktig avstand i finvær. Andre steder kan man få til balkongtreff, kanskje kan også partytelt tas i bruk.

Det er også grunn til å tenke på alle hjemmeboende og stengte dagaktiviteter, mener hun.

– Vi har hørt om kommuneansatte som omstiller seg til ambulerende team. Det vil si at de drar hjem til brukerne og er sammen med dem. De er bra for brukeren og ikke minst er det en pustepause for pårørende!

Publisert: 05.05.20 kl. 15:22

Fra andre aviser