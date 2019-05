Klikk for å aktivere kartet

Full utrykning til skogbrann i Agder

En gressbrann i Hægebostad i Agder har blusset opp og utviklet seg til en skogbrann.

– Brannvesenet fikk i utgangspunktet kontroll på brannen i morgentimene i dag, men vinden har tatt seg opp og brannen har spredd seg innover i skogen, sier operasjonsleder Knut Odde til VG.

Området som brenner ligger i nærheten av et idrettsanlegg, men det er foreløpig ikke fare for bebyggelse.

To helikopter er rekvirert for å bistå. Ingen vil bli evakuert foreløpig, opplyser politiet.

Fredag formiddag deltar 19 brannkonstabler i slukkingsarbeidet.

– Vi har 19 mann på bakken og et par helikopter på vei fra Torp, sier vaktleder ved 110-sentralen i Agder, Stig Trondsen.

Han forklarer at området det brenner i ikke er så stort, men at det veldig bratt og vanskelig å komme seg frem. Da VG var i kontakt med ham rundt klokken 11.15 var det ikke fare for bebyggelse.

– Men brannen nærmer seg det vi kaller produktiv skog, altså skog som for eksempel blir brukt til å lage materiale av. Vi vil helst ikke ha den inn der, sier Trondsen, som heller ikke har fått indikasjoner på at det er hytter i området.

