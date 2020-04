FOLKETOMT: Folketomt hytteområde på Geilo. Gardiner trukket for og ingen biler på hyttene. Få bilspor inn til hyttene. Hol kommune har flere hytter enn innbyggere. Natt til mandag opphører hytteforbudet. Ortdføreren i koummen er nå opptatt av forsoning. Foto: Fredrik Solstad

Ordfører: – Vi må tenke på at vi skal møtes en dag etter dette også

Ikke alle ordførere går like hardt ut mot hyttefolket. – Jeg blir lei meg når det blir så mye uvennlighet.

Det sier ordføreren i Hol kommune, Petter Rukke, til VG.

– Vi må tenke på at vi skal møtes en dag etter dette også. Da er det viktig at vi ikke angrer på det vi sa og gjorde mot vennen vår i går, sier Rukke videre.

PROBLEMET: – Problemet er ikke å ha friske folk på hytta. Problemet kan oppstå når de skal ut og handle for eksempel. Da må butikkene ha et system for at det ikke blir for mange mennesker i butikken samtidig, sier ordfører Petter Rukke i Hol kommune Foto: Privat

Fredag tok hans ordførerkollega i Vinje kommune, Jon Rikard Kleven et kraftig oppgjør med helseminister Bent Høie etter at at han vil sette en stopper for et utvidet hytteforbud i Vinje kommune.

– Vi vet at vi vil få en spredning av smitte når mange mennesker forflytter seg rundt. Vi vet at det er en vekst når det gjelder smitte i Oslo og i Viken. Da vil vi få smitte hit til Vinje også, og det er det vi vil skjerme oss i mot, sa Kleven til VG.

– For oss er det viktig å prøve å balansere dette og holde oss til de sentrale føringene. Trekker vi de i tvil, vil det være med på å skape en frykt. Dette er trygt og vi må passe på at frykten ikke blir for stor, sier Petter Rukke.

Han tror ikke det blir noe rush av hytteeiere som vil til fjells nå.

DRØMMEFORHOLD: Det er fortsatt mye snø og gode forhold i fjellet. Dette bildet ble tatt på Sjusjøen forrige helg, hvor de fortsatt kjører opp løyper for de som vil ta en tur til fjelles nå. Foto: Jørn Pettersen/VG

– Problemet er ikke å ha friske folk på hytta. Problemet kan oppstå når de skal ut og handle for eksempel. Da må butikkene ha et system for at det ikke blir for mange mennesker i butikken samtidig. Nå har vi hatt fem uker med krise, så har vi et samfunn som skal over til ordinær drift, sier Rukke som heller ikke kommer til å iverksette overvåking av hytteområdene i helgen.

– Dersom noen velger og gå på skitur til midnatt søndag og så overnatte på hytta, så får de nå heller gjøre det, sier ordføreren.

Rukkes kollega i Øyer, Jon Halvor Midtmageli, har heller ikke tenkt til å legge seg borti om noen overnatter på hytta fra søndag til mandag.

– Hyttefolket er veldig viktig for Øyer kommune. Vi regner med større trafikk nå enn vanlig. Det er jo ikke så rart i om folk vil sjekke hvordan det er på hytta, sier Midtmageli.

Anita Ihle Steen som er ordfører i Norges største hyttekommune Ringsaker - hvor blant annet Sjusjøen ligger, har heller ingenting å utsette på hyttefolket.

– Vi vet at endel gleder seg veldig til å komme på hytta nå. Og hvis de er så ivrige er det bare å komme, sier Ihle Steen til VG.

Visit Sjusjøen skriver på sin facebookside fredag at det fortsatt kjøres og prepareres skiløyper.

På spørsmål om Hemsedal kommune nå ønsker hytteeierene velkommen tilbake eller om de helst ser at flest mulig utsetter hytteturen, svarer ordfører Pål Rørby slik i en epost til VG:

– Vi ønsker de som kommer velkommen tilbake til oss og går ut fra at de selv har vurdert reisen og oppholdet som nødvendig når de første er her.

– Blir det iverksatt spesielle forholdsregler i Hemsedal kommune nå?

– Ja vi er godt rustet for å håndtere flere gjester, men har også fortløpende målinger om det «sklir ut».

– Kommer dere til å sjekke om det er folk på hyttene denne helgen og som benytter anledningen å overnatter en natt ekstra før forbudet oppheves?

– Vi har systemer som viser hvor mange SIM kort/mobiler som er innenfor kommunegrensa til enhver tid, svarer Rødby som også skriver at kommunen opplever at de har hatt en god dialog med hytteeierene i den perioden som har gått.

Publisert: 19.04.20 kl. 12:10

