STILLE FØR STOREFRI: Skoleplassen på Krokstad skole i Drammen – slik den har sett ut i ukevis før rektor Åge Rygseth kan ønske barna velkommen tilbake mandag 27. april. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Slik kan den nye skolehverdagen bli for de yngste elevene

Mindre elevgrupper, bedre inneplass, mer utetid og kortere skoledager. Det er konkrete ekspert- og rektorinnspill til hvordan den nye skoledagen for 1.-4.-klassingene kan bli.

Samtidig ser flere rektorer for seg at det blir svært krevende – om ikke umulig - å holde avstand mellom lekende elever.

– Se for deg å holde avstand mellom 26 førsteklassinger. Enda verre blir nok dette i barnehagene. Men vår innstilling er at dette skal vi løse, sier rektor Åge Ryghseter på Krokstad skole i Drammen kommune.

Han venter i likhet med andre skoleledere og lærere på retningslinjene fra sentralt hold. Hittil har drammensrektoren lekt med tanken om å dele elevflokken i to – og gå halv skoledag hver. Det vil kunne løse lærerdekningen lettere, mener Rygsether.

VIL VEILEDE: Kunnskapsminister Guri Melby (V) jobber sammen med Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet om nye veiledere til bruk for gjenåpnede barnehager og skoler på 1.-4. trinnene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Melby: Må regne med mer kontakt

– Vi er veldig spent på om det blir konkrete føringer på hvor store gruppene skal være, sier rektor ved Marienlyst Skole i Oslo, Berit Arnesen til VG.

Hun og staben hennes forbereder seg på også på den nye skoledagen for seks- til tiåringene.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) og de to fagdirektoratene kommer etter planen med veilederen for barnehagene onsdag 15. april og for 1. til 4. klasse i skolen mandag 20. april.

– Målet er at barnehage- og skolehverdagen vil bli så gjenkjennelig som mulig for barna, men den vil også være preget at vi må ta hensyn til smittevern. Akkurat hvilke tiltak som vil gjelde, kommer i veilederne som nå utarbeides til skolene og barnehagene, skriver Melby i en e-post til VG.

– Er det praktisk mulig med en avstand på to meter i barnehage- og småskolesituasjon?

– Hvilke tiltak som vil gjelder vil stå i veilederne som Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider til skolene og barnehagene. Men det er klart at vi må regne med mer kontakt mellom barn og voksne i barnehage og skole enn de generelle smittevernrådene sier, svarer Melby.

Venter på veiledning

Oslo-rektor Arnesen er klar på at det er først når de får veilederen, at de for alvor kan begynne med det helt konkrete arbeidet.

– Men dette skal vi klare. Vi må dele opp og bruke mange rom. Hadde hele skolen og resten av ungdomsskolen begynt samtidig, ville det blitt vanskelig. Men dette skal vi klare, gjentar hun.

NOK HJEMMESKOLE: Det blir godt for mange elever å komme i gang igjen på Seljestad skole, mener rektor Ole Stavrum. Foto: Privat

Rektor Ole Stavrum på Seljestad barneskole i Harstad, tror ikke umiddelbart på at kortere skoledag er løsningen for hans skole.

– Det blir en utfordring å forkorte skoledagen for de minste, det er en løsning jeg ikke tror kommunen kommer til å velge. Problemet er at elevene fra 1. til 4. klasse også skal ha et SFO-tilbud utenfor skoletiden. Jeg ser heller for meg at vi kommer til å dele inn elevene i noe mindre elevgrupper. Men nå venter vi på retningslinjene fra sentralt hold, sier Stavrum til VG.

– En krevende øvelse å forberede skolen på delvis gjenåpning?

– Ja, men det er også litt artig. Det skal nok bli godt for både elever og lærere å komme i gang igjen. Jeg er svært imponert over hvordan lærerne takler denne situasjonen. Men det er klart at hjemmeskole går nok spesielt utover de minste elevenes læring. Derfor blir det spesielt godt for disse å komme i gang igjen, mener Stavrum.

Veilederne som er ventet de kommende dagene, baserer seg på rapporten fra ekspertgruppen som vurderte tiltak i skoler og barnehager, og skal være klare 16. og 20. april, for henholdsvis barnehager og skoler.

I rapporten anbefaler ekspertutvalget blant annet at barn og elever skal få opplæring i god håndvask og hostehygiene. Det bes også om at skolene sørger for at det er nok tilgjengelig såpe og papir. Hyppig vask av pulter, leker og tastatur og bruk av hånddesinfeksjon er også blant tiltakene som nevnes.

Utvalget foreslår i tillegg at det brukes større lokaler der det er mulig, at man har undervisninger og samlinger bør foregå i mindre grupper, ha avstandsmerking av gulv og sørge for at elevene har sin egen pult. Økt bruk av utetid er også blant forslagene.

Anbefalingene

Ekspertgruppens anbefalinger til kontaktreduserende tiltak for barnehager og barneskoler:

• Ha undervisning og samlinger i mindre grupper, unngå å blande grupper av elever med andre grupper.

• Sikre at alle elever har egen pult for å sikre avstand mellom barn.

• Ta i bruk større lokaler der det er mulig.

• Eventuelt opprette merking på gulvet av anbefalt avstand mellom elever i klasserom og områder det kan oppstå kø.

• Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene.

• Ha ulike tidspunkt for friminutt for å begrense antall barn og unge som er ute samtidig.

• Økt bruk av utetid/utebarnehage/uteskole.

• Bruk av offentlig transport til og fra barnehage/skole begrenses der det er mulig. Det må sørges for god avstand mellom elever ved skoleskyss.

• For eldre elever kan det være mulig å dele dagen slik at halve gruppen møter tidlig, den andre møter senere, og resten av undervisningen kan gjøres hjemme.

• Elevene deles i grupper, slik at det er oppmøte for de ulike gruppene alternerende dager.

• Antall skoledager per uke kan forkortes, etter modell fra Singapore.

Den svenske skolens metode

I vårt naboland Sverige har det foregått høylytt lek i skolegården under hele coronaperioden, bortsett fra i påskedagene.

Barneskolen tar likevel mange forholdsregler, forsikrer rektor Stina Karlsson på Eiraskolen.

INFORMASJON: Stina Karlsson er rektor på den svenske Eiraskolen ved Stockholm. Hun beskriver det som en utfordring å informere raskt nok og godt nok. Foto: Pontus Orre

Hun peker på behovet for informasjon til foreldre og elever som noe av det mest krevende for hennes svenske skole hittil i coronaepidemien.

– Den største utfordringen har vært å få ut informasjon til foresatte og personale om retningslinjer og beslutninger – samt å tilpasse virksomheten til våre muligheter. Kravet har jo vært at dette skulle skje raskt og korrekt, sammenfatter Karlsson.

VG spør også hva hun synes om norske myndigheter varsomhetspolitikk ved å holde skolene stengt frem til 27. april – og enda lengre for 5.–10. klasse.

– Alle land gjør sin vurdering. Det er helt umulig for meg å svare på hvilken vei som er den rette. I sluttenden får vi trekke vurdering og lærdom av våre handlinger. Barn har rett til utdanning, en trygg oppvekst og omsorg. Alt dette skal veies og føre frem til beslutninger. Jeg er glad for at den svenske skolen er åpen, sier rektor Stina Karlsson.

– Må jo åpne på et tidspunkt

Hun minner om at også hennes svenske skole har mange retningslinjer for å hindre smitte.

– Vi kommer for eksempel til å ha skoleavslutning på distanse, sier hun.

– Man prater om risikogrupper blant de eldre, men barn er også en risikogruppe. Det er viktig at de kan få være på skolen, legger rektoren til.

Lærerne er positive til den svenske modellen.

– Man vet jo ikke, om Sverige eller resten av verden har rett. Men så langt synes jeg dette ser bra ut, sier Anna Buffa.

– Mange land med strenge forbud vet jo ikke hvor lenge de skal holde på med dem. Man må jo åpne på et tidspunkt, legger hun til.

