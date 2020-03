10 MILLIARDER: 1. nestleder Hans-Erik Skjæggerud i YS sier kostnaden for 100 prosent lønn til permitterte vil være rundt ti milliarder kroner frem til sommeren.

Krever 100 prosent lønn frem til sommeren

LOs lillebror, YS, krever at permitterte får 100 prosent lønn frem til sommeren.

Oppdatert nå nettopp

– YS krever at dagpengeperioden med 100 prosent lønn for permitterte forlenges frem til sommeren eller så lenge krisen varer, ikke bare 20 dager som situasjonen er nå, sier 1. nestleder Hans-Erik Skjæggerud i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) til VG.

YS er Norges tredje største arbeidstakerorganisasjon. LO er størst.

– Det er noe vi er nødt til å vurdere, spesielt sett i lys av at de nye corona-kostnadstallene fra Finansdepartementet viser at bedriftene har fått 99,4 milliarder kroner og personer har fått 42,8 milliarder i inntektssikring. Det er bra at bedriftene har fått mye, men vi er nødt til å forsterke tiltakene overfor folk flest, fordi vi vet at det er de svakeste gruppene som kommer dårligst ut, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– 20 dager er rett og slett ikke nok

– 20 dager er rett og slett ikke nok. Vi vet at denne krisen kommer til å vare lenger enn tre uker og da må vi sørge for at 300 000 permitterte ikke får et stort inntektstap som kommer å gi store økonomiske konsekvenser for svært mange av landets familier, sier Skjæggerud.

Han viser også til tallene fra Finansdepartementet.

– Vi forlanger at regjeringen er like raus med permitterte som med næringslivet. Når vi i tillegg vet at den pakken det forhandles om nå, dreier seg om hvor mye bedriftene skal få kompensert for inntektsfallet, så vil det forsterke gapet mellom hvor mye bedriftene får og hvor mye vi er villige til å stille opp for folk, sier Skjæggerud.

10 milliarder

Han legger til:

– Misforstå meg rett: Jeg vet at tiltakene overfor bedriftene også er godt for de som jobber der, men vi krever at Arbeiderpartiet, SV og resten av opposisjonen kommer på banen og er like opptatt av arbeidsfolk som av bedriftseiere.

Han sier deres regnestykker viser at 100 prosent lønn vil gi vel tre milliarder kroner i månedlige utgifter.

– For april, mai og juni betyr det 10 milliarder kroner. Vi mener det er midler som staten er nødt til å stille opp med. Hvis arbeidstakerne i Norge slipper stort fall i inntektene, så vil det bidra til å smøre økonomien og at vi raskere kan komme over den økonomiske kneika, sier Skjæggerud.

SV-leder Lysbakken er enig.

– Jeg synes satsningen på bedriftene er bra, men fordelingen viser at det er rom for nye pakker for folket. Jeg frykter at corona-krisen vil gi en eksplosjon i de sosiale ulikhetene i Norge. Det er vi nødt aktivt å gjøre noe med, sier han.

Publisert: 30.03.20 kl. 15:22 Oppdatert: 30.03.20 kl. 15:40

Fra andre aviser