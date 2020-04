Det norske flagget vaier i vinden 17. mai, men i Stavanger og Oslo blir det ikke noe barnetog i år på grunn av coronavirusutbruddet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

17. mai-toget i Oslo og Stavanger avlyst

Barnetogene i Oslo og Stavanger er avlyst, melder NRK.

17. mai-komiteen i Oslo opplyser til NRK og Aftenposten at de avlyser barnetoget i hovedstaden.

– Vi hadde møte med 17. mai-komiteen i kveld. Det har ikke vært en enkel beslutning, men vi har bestemt at vi ikke kan ha et barnetog 17. mai i Oslo. Det er bestemt at Oslo ikke åpner ikke for store arrangement før 15. juni, og det omfatter også 17. mai-feiringen. Men vi har bestemt oss for å lage en alternativ feiring, for det er viktig å feire nasjonaldagen, sier Pia Farstad von Hall, leder i 17. mai komiteen i Oslo, til VG.

Hun forteller at de blant annet vil bruke digitale flater.

– Vi har ikke klart å få på plass alle detaljene, men vi håper å komme med mer informasjon neste uke.

– Vi planlegger å ha de tradisjonelle elementene som bekransninger, og lage moro på de premissene vi kan. Barna blir viktige, 17. mai er jo barnas dag. Vi har alltid hatt en festkonsert, og den skal vi prøve å få til i år også. Ikke på Akershus festning som vanlig, men på digitale flater, sier komitelederen.

Også den ordinære nasjonaldagsfeiringen i Stavanger er avlyst.

– Vi planlegger for en fin feiring, men den skjer digitalt, sier Ann Sesilie Tekfeldt, som er leder for 17. mai-komiteen i Stavanger, til NRK.

Kommunen jobber nå med en teknisk løsning for å kunne strømme arrangementene gjennom dagen. Det er blant annet planlagt en festforestilling fra Stavanger konserthus.

Tidligere har Trondheim og flere mindre kommuner avlyst 17. mai-toget. Ifølge NRK er det tirsdag kveld ventet en beslutning om hvordan nasjonaldagen skal feires også i hovedstaden.

I BUNAD: Ordfører i Bergen Marte Mjøs Persen håper at folket i Bergen skal få en følelse av fellesskap, selv om det blir en annerledes 17. mai-feiring i år. Her er hun avbildet under åpningen av festspillene i Bergen i 2018. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Ordfører i Bergen Marte Mjøs Persen forteller til VG at det også blir en annerledes feiring i Bergen.

– Det blir en annerledes 17. mai-feiring for alle uansett hvor man bor. Jeg vet at 17. komiteen har en del planer om å gjennomføre deler av det tradisjonelle programmet, og at lokale medier skal streame det, sånn at vi kan få en felles følelse, sier Persen til VG.

Hun forteller at 17. mai-komiteen i Bergen jobber på spreng for å sikre at feiringen blir best mulig.

– Det jeg synes er mest leit er at i den tiden vi er inne i nå og som vi har hatt den siste måneden, er barna våre hardt rammet av corona-krisen. Vi voksne må gjøre det beste vi kan for å lage en best mulig feiring for barna, sier hun.

Persen sier det er lite sannsynlig at det blir 17.mai-tog i Bergen.

– Alt kommer an på hva som blir de nasjonale føringene. Vi kan ikke gjøre noe som ikke er anbefalt.

