196 rom står tomme: – Vi kommer aldri til å klare å ta igjen tapet

GEIRANGER (VG) Da coronaviruset kom, forsvant turistene fra verdensarvfjorden. Igjen står en bygd som er helt avhengig av reiselivet.

Torsdag den 12. mars: Hotell Union gjør seg klare til at 200 gjester skal komme på en arrangert treningshelg dagen etter. Først ringer foredragsholderen. Så strømmer telefonene til.

– «Vi kan ikke komme». Alle gjestene ringte samtidig. Det var helt absurd. Vi satt og hadde ledermøte, og så bare kimte alle telefoner, sier hotellinnehaver Monja Mjelva.

Når VG ankommer hotellet litt over en måned senere, står alle de 197 rommene tomme, helt til en enslig gjest får sjekke inn. Det er en mann som har levert varer i bygda.

– Vi er beredskapshotell, så vi tar alltid imot dem som er på kritisk nødvendige reiser, forteller Sindre Mjelva, som eier og driver hotellet sammen med kona.

– Ekstreme tall

Siden de første avbookingene den 12. mars, har det bare blitt mørkere. Hotellet holder åpent hele året og er vertskap for en rekke arrangementer.

– Vi har mistet 50. 000 gjestedøgn på to uker. Det er ekstreme tall – omsetningen har jo forsvunnet totalt. Så det er veldig trist.

TOMT: Det er bare et av rommene på Hotell Union som er opptatt for natten. Foto: Gisle Oddstad

Kampen mot coronaviruset har kostet dyrt for mange: 300.000 arbeidsledige og et børsfall på mer enn 25 prosent. Turistnæringsgen er spesielt hardt rammet.

For Geiranger betyr turistnæringen alt – i bygda med under 300 innbyggere, er det to store hoteller, og det strømmer til med ferierende mennesker hver sommer. På Hotell Union var de på god vei til å forberede seg til høysesongen.

– Vi må kaste mat for millionervis av kroner. Alle minibarene er også fulle av varer som går ut på dato snart. Så det er jo en ekstrem kostnad vi taper nå, og det tapet kommer vi aldri til å klare å ta igjen.

Mye usikkerhet

Vinkjeller, spa, basseng, bar, veteranbilmuseum, kunstutstilling, et Chat Noir for konserter. Monja Mjelva viser vei rundt i hotellets mange rom, og stemmen hennes lager ekko i de tomme lokalene mens hun forteller.

– Vi har et veldig stort bad og spa med mange ansatte, der vet vi ikke om vi får åpne. Vi får lov til å ta én til én-behandlinger, men vi har nå dette store badeanlegg med helt spaområde, og det vet vi ikke om vi får bruke, sier hun.

Hotell Union har ligget i Mjelva-familien i fire generasjoner, siden 1891.

– Vi pleier å holde foredrag for gjestene våre der vi snakker om 30-åra og andre verdenskrig og hvor tøft de hadde det. Så står jeg er og tenker plutselig – herregud, skal dette være historien vår – 2020-åra?







BASSENG: Hotellet har en en 1500 kvadratmeter stor avdeling med spa og bassenger. Den kan ikke brukes nå.

Av de 60 som er ansatt på vinterstid er det bare ekteparet, økonomisjef og bookingsjef som ikke er er permittert. Til sommeren skulle det vært 130–40 ansatte her. Fordi de ikke vet hvor mange nye som vil komme etter alle avbookingene, er ekteparet usikker på hvor mange de skal forberede seg på å ha på jobb fremover.

– Vi hadde jo mye personale som kom som var klare for sesongen – mange er her enda i påvente av at ting skulle forandre seg og bli bedre, men mange har ikke noe sted å reise til heller. Mange kommer fra utlandet, og det var noen som sa at det føles ganske trygt å være her nå, sier Mjelva.

Geiranger har ingen registrerte smittetilfeller av coronaviruset.

Hotellet leier ut boliger til folk som kommer for å jobbe for dem, og flere av sesongarbeiderne har blitt værende.

– De er ansatte så vi gjør det vi kan med husleiereduksjon. Enkelte må vi hjelpe til med gratis husleie, for det er ikke alle som har opparbeidet seg rettigheter i norge. Ikke alle har penger til år reise hjem en gang.











HOTELLET: Det kommer mange turister til Geirangger spesielt om sommeren.

– Må en større plan til

På tross av at det ser mørkt ut, tror Sindre Mjelva det vil gå bedre. Han sier det har kommet flere bookinger fra nordmenn etter at myndigheten i påsken oppfordret nordmenn til å reise innenlands, selv om det ikke har veid opp for avbestillingene.

– Hvordan det vil gå på langt sikt, avhenger av det internasjonale markedet, tror han.

Han sier det også er bedrifter og andre som skulle holde arrangementer på hotellet som heller har valgt å utsette enn å avbestille helt, og at det gir håp. Men han bekymrer seg for alle de mindre bedriftene som er tilknyttet reiselivet og større hoteller i området.

–Det er fantastisk flott at regjeringen stiller opp med den kompensasjonsordningen. Men hvis vi skal ta på alvor alle våre kolleger i alpint og alle som har møtt veggen, tror jeg det må en større plan til. Jeg tror man er nødt til å tørre å ta et skikkelig jafs av oljefondet og byge opp norge.

VARELAGRE: Vinen holder seg, men store deler av varelageret Sindre Mjelva og kona har kjøpt inn går til spille. Foto: Gisle Oddstad

Hotell Union har åpent hele året, og Monja Mjelva sier rundt halvparten av arbeidsplassene i bygda er her.

– 80 prosent av ungene i barnehagen tilhører også folk som har jobbet her eller startet sin egen bedrift basert på våre jobber her.

Hun er også bekymret for hvordan det vil gå med næringen på sikt:

– Man kan jo si at hotellet står det uansett men det er jo ikke bare det. Næringen er sammensatt av små guidefirma og alle andre som leverer tilbud i tillegg til hotell – vi komplimenterer hverandre. Og hvis mye av turismen forsvinner, tror jeg også at mye av infrastrukturen som i vårt samfunn vil forsvinne, sier hun.

