På denne skolen kutter de svømming og matlaging

Denne uken forbereder skoler over hele landet seg på å ta imot de yngste elevene. På Fjellhamar skole i Lørenskog vil det bli litt kortere dager, og noen endringer på timeplanen.

– Vi gleder oss veldig, er klare til å starte. Det blir godt å fylle klasserom, ganger og skolegårder med barn, latter og smil igjen, sier rektor ved Fjellhamar skole i Lørenskog, Marianne Egeberg Kolobekken.

27. april åpner barneskolene for 1.-4. trinn, og skolene er nå i gang med å tilrettelegge slik at de kan ta imot skolebarna i henhold til den nye veilederen om smittevern for 1.-7. trinn.

Fjellhamar skole vil ha noe reduserte skoledager, i tillegg til at noen fag vil gå ut, som svømming og mat og helse.

SNART KLART: Rektor ved Fjellhamar skole i Lørenskog, Marianne Egeberg Kolobekken, viser hvordan klasserommene vil se ut for 2. trinn på skolen. Fra å være 27 elever i klasserommet vil det nå bare være 12, og elevene får to pulter hver. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Det vil også bli en reduksjon i kroppsøving og kunst og håndverk, men vi klarer å følge de fleste læreplanene. Noen aktiviteter blir endret, slik at vi er mer ute og har mer praktisk undervisning, sier Kolobekken.

På Fjellhamar skole er det 320 elever som starter på mandag. Den første tiden vil de fokusere på å bli vant til den nye skolehverdagen og komme inn i de nye rutinene.

– Etter hvert kommer vi sakte men sikkert til å øke det faglige trykket. Men vi er oppmerksomme på at for alle elevene er dette en ny situasjon, så vi må møte dem på en måte som gjør at de blir trygge i den nye hverdagen først, sier rektoren.

– Utfordrende å ha godt SFO-tilbud

Kolobekken sier at de skal klare å tilrettelegge slik at de følger de nye rettningslinjene for smittevern. Den største ufordringen har vært å organisere SFO-tilbudet, som nesten 200 av elevene benytter seg av.

– Jeg tenker at tiltakene er gjennomførbare og at vi skal få det til på skolen. Det vi har sett er at den største utfordringen er å få til et godt SFO-tilbud og å ha god nok bemanning på SFO, da det til vanlig består av mer uorganiserte aktiviteter, sier Kolobekken.

PLAKATER: I tillegg til å dele skolen inn i ulike soner, henger de opp plakater for å minne om smitteverntiltak. Foto: Tore Kristiansen, VG

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal mener veilederen er god, men peker på utfordringer knyttet til den praktiske gjennomføringen.

– Det som blir vanskelig er å få satt den ut i praksis. Det vi hører fra våre folk nå er at det blir et puslespill å få nok lærere til å både ivareta små grupper på 1.-4. trinn, og samtidig opprettholde tilbud til de andre elevene som har krav på hjemmeundervisning, sier Handal.

Foreløpig er det kun de yngste elevene i grunnskolen som kommer til å få gå tilbake på skolen. Det er fortsatt uvisst når 5.-7. trinn skal tilbake på skolene.

Rektoren tror de skal klare å ta imot også de eldste elevene, men sier at det kommer til å bli en utfordring med tanke på både romfordeling og personalkabalen.

– Nå har vi tatt i bruk hele skolen, så når de eldste elevene kommer tilbake får vi en annen utfordring når det kommer til rom. Men vi planlegger for at alle skal få komme tilbake når regjeringa sier at det er klart. Vi ser at det er godt for ungene at det er bra å komme tilbake til mer normale rutiner og komme tilbake på skolen, sier Kolobekken.

RYDDET GARDEROBENE: Vinterklærne fra før skolen stengte er pakket ned og klare til å bli hentet. Fra nå av skal det ikke oppbevares klær her, slik at man lettere kan gjøre rent. Foto: Tore Kristiansen, VG

Publisert: 23.04.20 kl. 07:24

