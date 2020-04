STØTTER TANGEN: Investor Espen Grønstad mener Tangen er et godt valg som ny sjef for Oljefondet. Foto: Kyrre Lien

Reagerer på kritikken mot den nye oljefondssjefen

Førsteamanuensis Aksel Mjøs ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener debatten om Nicolai Tangens «drømmeseminar» i USA har vært ensidig og preget av misunnelse. Investor Espen Grønstad sier han ikke vet om noen som hadde passet bedre til jobben som oljefondssjef enn Tangen.

– Det er vel slik at når noen er blitt veldig rike, så kan man kjenne litt på at «hvorfor ble det ikke meg», sier Aksel Mjøs til VG.

I en kronikk i Aftenposten mandag skriver han at det er forstemmende hvor forutsigbar debatten rundt Nicolai Tangens seminar på Wharton er, og at debatten er preget av misunnelse og fokus på smøring.

– Dette er en spesiell sak, men den fortjener å bli vurdert med åpent sinn og riktig perspektiv, skriver førsteamanuensen, som også er styreleder i Kavlifondet.

«En stor filantrop»

Mjøs mener Nicolai Tangens arrangement i Philadelphia var av en slik kvalitet at de som deltok godt kan forsvare deltagelsen.

– Det kan godt være at deltagerne burde ha vært åpnere om at de var med, og en del burde trolig ha tatt kostnadene selv, men det kan ikke Nicolai Tangen klandres for, skriver han.

Mjøs peker også på at Tangen arrangerte dette helt ut med sine egne penger, og at han er en stor filantrop som har overført rundt fem milliarder kroner til en veldrevet allmennyttig stiftelse.

Til VG sier Mjøs at han tidlig reagerte på vinklingen denne saken fikk i mediene.

– Allerede første dag ble nyhetssendinger på tv innledet med at dette var en luksustur. Fokuset var på nivået på reise og forpleining, ikke på innhold og den profesjonelle verdien dette opplegget hadde.

Advarer mot offentlige søkerlister

Han mener Nicolai Tangen helt ufortjent har fått kritikk for hvordan gjestene hans har opptrådt i denne saken.

– Dette er igjen blitt koblet til Tangen ved at det blir stilt spørsmål ved hans karakter og egnethet i jobben som ny sjef for Oljefondet. Det reagerer jeg på.

KRITISK: Aksel Mjøs er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Foto: Anne Elisabeth Næs

Mjøs reagerer også på kritikken mot søknadsprosessen.

– Vi har mange eksempler på at det velges personer til profilerte stillinger som aldri har vært å se på offentlige søkerlister. Jeg spør meg om samfunnet er tjent med at man risikerer å ikke få kvalifiserte folk til å søke på eksponerte stillinger, fordi de risikerer å få navnet sitt offentliggjort.

Mjøs sier at en person som likevel ikke får en stilling vedkommende har søkt på, risikerer å miste både autoritet, respekt og lojalitet i den posisjonen han har fra før.

– Jeg tenker at det er på tide å ta en debatt om dagens lovverk på dette området er hensiktsmessig.

«Ville gjort akkurat det samme selv»

Etter seminaret i Philadelphia i november i fjor, sendte Nicolai Tangen en e-post til Yngve Slyngstad der han ba om et møte om stillingen som oljefondssjef.

Mjøs mener dette var helt naturlig å gjøre for Tangen.

– Jeg ville gjort akkurat det samme selv, og søkt rundt for å få informasjon. Slyngstad er jo den som kjenner jobben best og var jo ikke en del av søknadsprosessen, sier han.

Mener Tangen er beste person til jobben

Investor Espen Grønstad skrev onsdag på Twitter at han «begynner å gå lei mediene og politikere som bare skal utnytte en «story»».

– Tangen er den beste person til jobben og vi skulle hatt flere personer som han. Vi trenger en som kan markedet, forstår forvaltning, kan tenke utenfor boksen og bygger nettverk. Byråkrater har vi nok av! skriver Grønstad, som har jobbet med finans i tyve år.

Til VG sier Grønstad at han har et veldig godt inntrykk av Nicolai Tangen.

– Han var en åpenbar kandidat til jobben som sjef for Oljefondet. Jeg klarer ikke å komme på andre som hadde passet bedre til den stillingen.

Grønstad mener det er viktig for en oljefondssjef å knytte kontakter og bygge broer.

– Vi må huske på at politisk risiko er en viktig faktor i all forvaltning. Derfor er det naturlig at Tangen også knytter kontakt med politikere.

