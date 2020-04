FORSVARER TANGEN: 1. nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Michael Tetzschner, mener det ikke har kommet frem saker den siste uken, som viser at Nicolai Tangen har gjort noe som diskvalifiserer ham som oljefondsjef. Foto: Tore Kristiansen, VG

Tangen-saken: Tetzschner advarer mot folkedomstol

Høyres Michael Tetzschner sier det eventuelt er de som har ansatt Nicolai Tangen som har et problem, ikke Tangen.

Torsdag sendte representantskapet i Norges Bank en rekke spørsmål til Norges Bank, knyttet til prosessen og jobben som er gjort før forretningsmannen Nicolai Tangen ble ansatt som sjef for oljefondet i mars.

Tetzschner sier Tangen vanskelig kan lastes for de problemstillingene som tas opp i spørsmålene.

– Det kan være at ansettelseskomiteen i Norges Bank potensielt ikke har gjort en god nok jobb for å undersøke hans bakgrunn. Men overfladiskhet i disse undersøkelsene kan Tangen vanskelig lastes for. At Norges Bank eventuelt har et problem, er ikke Tangens feil, sier han.

Representantskapet i Norges Bank har nå krevd svar på blant annet om Norges Bank hadde tilstrekkelig informasjon om Tangens forretninger, eierinteresser og privatøkonomi før de ga ham toppjobben.

Tetzschner sier det sikkert er selskapsrettslige og skattemessige forhold som må avklares i forbindelse med ansettelsen.

– Ja, det gjenstår å se om det kan være forhold som er i strid med skattelovgivningen knyttet til selskap i land Tangens selskaper har operert i. Men foreløpig har ikke noe slikt blitt lagt på bordet. Det er ikke lett å følge kritikerne når det ikke konkret redegjøres på hvilket grunnlag det kritiseres.

Mange av spørsmålene går på at Tangen ble ansatt før man hadde på plass en avtale om hvordan han skal plassere sine milliarder.

Tetzschner sier det er en spennende problemstilling, men at man må være klar over at Tangen faktisk ikke kunne gi all slik informasjon før han ble ansatt.

– Han kan ikke gi fra seg alt: Det er slik at man ikke kan brette ut all informasjon om selskapet, før ansettelsen. Det kan eksempelvis dreie seg om forretningsmessige helt lovlige, sensitive opplysninger som først kan avklares etter ansettelsen.

– En dom over smak, er ikke en dom over rett og galt

Han mener også at hvordan man praktisk vil forebygge fremtidig inhabilitet er noe som først kan avklares etter ansettelsen.

– Det er dette de nå skal sette seg ned å avklare de neste ukene, for å hindre fremtidig interessekonflikt mellom oljefondet og Tangen-selskapenes pengeplasseringer.

– Det er ikke bare spørsmål ved om han har gjort noe ulovlig, men om han har tillit, etter avsløringene av ekstrem pengebruk?

– En dom over smak, er ikke en dom over rett og galt, juridisk sett. Deltakerne må holde orden på sine egne reiseregninger og etikk. Ja, han er rik og deltakerne har måtte beklage deltakelsen på turen. Men Tangen også en mann, som etter det jeg har lest, har gitt tre milliarder kroner av egne midler til ideelle formål.

– En rekke av deltakerne er så nær ham at de stilte som referanse da han søkte jobben som oljefondsjef?

– Hvis det er en slik nærhet, har den neppe oppstått på et par dager. En mulig arbeidsgiver legger dessuten normalt betydelig mer vekt på de referansene som innhentes utenfor kandidatenes påvirkning.

Advarer mot folkedomstol

Tetzschner advarer mot folkedomstol.

– Vi har utviklet forvaltnings- og rettsstatsprinsipper her til lands, hvor det er saklige og formelle kriterier som må legges til grunn for en slik utnevnelse. Offentlig ansatte må tåle å bli gått etter i sømmene, men kritikken må være saklig for å ha gjennomslag og ikke bli en folkedomstol basert på spekulasjoner.

Han legger til:

– Vi må ha saklighetsnorm også når det skal kritiseres. Det bør ikke legge Tangen til last han har gjort det bra i utlandet og blitt formuende, sier Tetzschner, som understreker at han aldri har møtt eller snakket med Tangen.

Tetzschner er stortingsrepresentant. Han var i forrige stortingsperiode 1. nestleder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite og er nå 1. nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen.

Publisert: 25.04.20 kl. 15:47

