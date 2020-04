FIKK MAT: Lukasz Gzela (25) har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon etter at han ble permittert fra jobben som drosjesjåfør for to uker siden. Tirsdag fikk han utlevert to poser med matvarer fra Elias Neameh hos Frelsesarmeen i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes

Permitterte Lukasz (25) får mat fra Frelsesarmeen: – Takknemlig for hjelpen

BERGEN (VG) Coronakrisen har sendt flere hundre tusen nordmenn ut i arbeidsledighet. De siste ukene har Frelsesarmeen merket økende pågang av ledige som trenger hjelp til å skaffe seg mat.

– Nå kan vi møte like mange nye ansikter i løpet av en dag, som vi vanligvis gjør i løpet av en hel måned, sier Irene Mathisen, leder for Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo.

Tirsdag oppsøkte Lukasz Gzela (25) Frelsesarmeens matutdeling i Bergen for første gang. Han ble permittert fra jobben som drosjesjåfør 17. mars, og har mistet all inntekt.

– Situasjonen er vanskelig. Jeg venter på dagpenger fra Nav, men ingen vet hvor lang tid det vil ta. Nå har jeg søkt krisehjelp hos Nav, sier han.

Gzela fikk med seg to bæreposer med matvarer, levert ut gjennom et vindu, før han dro hjem til til far og bror i Lindås utenfor Bergen.

25-åringen er fra Polen, og kom til Norge for tolv år siden.

– Jeg er takknemlig for hjelpen fra Frelsesarmeen. Alle hjelper alle nå, sier han.

Oppleves som krise

Irene Mathisen sier mange er i en fortvilet situasjon etter å ha blitt permittert nærmest over natten.

– Folk opplever situasjonen som en krise. Det er det ordet de bruker. De venter på utbetaling av dagpenger fra Nav, og de synes det tar lang tid.

Vanligvis kommer 15–16 nye brukere til hver måned hos Frelsesarmeen på Rodeløkka i Oslo sentrum. Den siste tiden har de ansatte sett åtte til seksten nye ansikter hver dag.

– Folk forteller at arbeidsgiveren sliter, og at de ikke er sikre på om de har jobb lenger.

BEKYMRET: Irene Mathisen er leder for Frelsesarmeens slumstasjon på Rodeløkka i Oslo. Pågangen av folk som ber om hjelp har økt sterkt de siste ukene, sier hun.

Flere enslige

Ifølge Mathisen er det en overvekt av permitterte i bygge- og anleggsbransjen fra Øst-Europa som nå oppsøker Frelsesarmeen for å få nødhjelp, og hjelp til å finne frem i byråkratiet. Men også et økende antall norske statsborgere kommer til matstasjonen.

– Vi ser en stor økning av enslige, særlig blant menn. Barnefamilier har vi ikke hatt så mange av ennå, men trolig er det et tidsspørsmål før det kommer flere.

Hos Frelsesarmeen får alle som trenger det en pose med matvarer som de kan ta med seg hjem. For mange er det skambelagt å måtte ta imot denne formen for hjelp, sier Mathisen.

– Det er en stor terskel for mange å oppsøke oss. Samtidig tror jeg det er lettere å be om hjelp når mange er i samme situasjon. Folk er på en måte i et fellesskap. Vi er glade for at de finner oss, og vi avviser ingen.

MATLAGER: Elias Neameh sier at mange trenger hjelp til å klare seg i hverdagen. – Det er godt å kunne hjelpe, sier han. Foto: Hallgeir Vågenes

Mathisen sier at mange har det vanskelig nå. Særlig er hun bekymret for barnefamilier med dårlig økonomi.

– Utryggheten er til å kjenne på. Mange barnefamilier bor i små leiligheter, og ikke alle har utstyret de trenger for å følge med på skolens fjernundervisning. Dette er et problem vi ikke har sett hele omfanget av.

Hun er også bekymret for uføre og den store gruppen av unge gutter som er, i ulike arbeidstreningstiltak.

– De opplever stillheten som nå råder i samfunnet som øredøvende.

Etter at Folkehelseinstituttet kom med nye direktiver om hvor mange personer som kan samles innendørs, flyttet Frelsesarmeen matserveringen for rusavhengige og fattige tilreisende ut i friluft.

HJELPERNE: Paul-William Marti (t.h.) er leder for Frelsesarmeens velferdstjeneste i Bergen. Her i samtale med en av sine ansatte, Elias Neameh. Foto: Hallgeir Vågenes

Far og barn i kø

Inneserveringen er i stedet erstattet av en ambulerende utdeling av matpakker. Nå opplever Frelsesarmeen at nye grupper stiller seg i køen.

– Nylig var det en pappa i arbeidsantrekk, med et barn i hånden, som møtte opp for å få en pakke med mat og frukt. Det er vanskelige tider for mange – og stor bekymring der ute, sier Inger Mathisen.

GLAD FOR HJELP: Drosjesjåfør Lukasc Czela (25) håper dagpengene fra Nav kommer snart. Foto: Hallgeir Vågenes

Paul-William Marti er leder for velferdsarbeidet til Frelsesarmeen i Bergen. Han sier at de har sett flere nye brukere de siste ukene. De fleste er enslige, sier han.

– På grunn av situasjonen som har oppstått har vi økt frekvensen på utdeling av mat. Nå kan vi ikke lenger slippe noen inn i lokalene, så vi leverer gjennom et vindu.

I Bergen har Frelsesarmeen startet oppsøkende virksomhet i sentrum for å fange opp sårbare personer. Det er også opprettet en «hotline» der de som trenger mat eller bare noen å snakke med, kan ringe.

Ifølge Marti samarbeider Frelsesarmeen tett med andre aktører som Kirkens Bymisjon og Røde Kors. Han roser alle som leverer mat.

– Her om dagen fikk vi en hel palle med suppe, og hver tirsdag henter vi 150 brød hos et bakeri i Bergen. Det kommer godt med.

Publisert: 02.04.20 kl. 23:13

