Justisministeren ut mot festing

På pressekonferansen tirsdag sier justisminister Monica Mæland at de vet at politiet i noen tilfeller måtte rykke ut og stanse fester i påsken. – Her må vi være veldig tydelige: Det er helt nødvendig at folk fortsetter å ta del i dugnaden og følger smittevernreglene, sier hun.

– De fleste har tilpasset seg situasjonen vi er i og dugnaden vi skal bidra til. Men det finnes noen tilfeller der politiet har rykket ut og stanset fester. Jeg forstår at folk er utålmodige, men det er viktig og helt nødvendig at folk fortsetter å ta del i dugnaden og følger smittevernreglene, sa justisminister Monica Mæland.

Mæland opplyset at politiet planlegger å gjenåpne enkelte tjenester for publikum, blant annet anmeldelse av alvorlig kriminalitet og utstedelse av pass.

– Før det praktiske kan gjennomføres, må det sikres at det tas nødvendige smitteverntiltak, sa justisministeren, og at de som kan bruke politiets tjenester på nettet fortsatt oppfordres til det.

– Det er sånn at vi hele tiden bygger vedtak på faglig kunnskap i tillegg til å ha en helhetlig vurdering av situasjonen. Vi har klart å begrense smitten og det er nå vi klare å ta vare på i det videre, og da har alle et stort ansvar. Jeg håper vi slipper å stramme inn igjen, sa Mæland.

Helseminister Høie startet med å takke alle som har vært på jobb i helsetjenestene.

– Det kommer til å bli litt mer liv og lyd i byene og bygdene våre, barna skal hikste av fryd i barnehagene og hoppe rundt i skolegårdene. Frisørene skal åpne, og fysioterapeutene møte kundene ansikt til ansikt.

– Jeg vil understreke at det er lenge til alt blir som før. Men takket være felles innsats er smitten i samfunnet så lavt at vi kan slippe forsiktig opp.

Helsedirektør Bjørn Guldvog istemmer med Mæland og Høie på pressekonferanen tirsdag.

– Det kan ikke understrekes sterkt nok – det at man følger anbefalingene gjør det letter å løse opp tiltakene. Det er noe av nøkkelen. Vi har gjennom påsken hørt om en del fester, at folk ikke overholdergrensene, samles flere enn fem mennesker eller holder under to meter avstand. Alle må følge reglene for at vi skal lykkes, understreker Guldvog.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet oppgir på tirsdagens pressekonferanse at det totalt er meldt inn 6566 bekreftede smittetilfeller, hvorav 78 siste døgnet. De har registrert 127 dødsfall, der snittalderen på de døde er 84 år.

Vold oppgir at 183 mennesker har vært eller er innlagt på intensivavdeling. Blant disse er snittalderen 72 år og 76 prosent av dem er menn. 53 personer er tilkoblet respirator.

Hun sier over 128.000 nordmenn er testet.

Avedelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet oppgir på tirsdagens pressekonferanse at veilederen for barnehager og skoler vil komme i løpet av denne uken.

– Vi har en ekspertgruppe som ser på tiltak. Det går blant annet på å redusere gruppestørrelser, på å redusere kontakt mellom klasser og grupper og å forsterket hygienen og hjemmeisolering ved sykdom, sier hun.

På spørsmål om barn i risikogruppene bør holde seg hjemme, svarer Vold at de er i tett dialog med barnelegeforeningene om dette.

– Det er generelt viktig å påpeke at barn ikke er i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom ut fra situasjonen vi har nå, sier Vold.

