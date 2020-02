HAND I HAND: Raymond Johansen oppfordrer til samling mellom by og land. Foto: Terje Bendiksby

By-støtte til Vedum: - Hårreisende å frata folk muligheten til å reise

Oslo-byrådslder Raymond Johansen (Ap) sier han er enig med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i at å legge ned Widerøe-avganger i distriktet er som å legge ned T-banen i Oslo

– Ja. Altså, volumet er jo veldig ulikt, men det å ta bort 4000 flyavganger foreløpig for Widerøe, ikke minst i Nord-Norge, er veldig dramatisk, sier Raymond Johansen til VG.

Det har skapt sterke reaksjoner at Widerøe kutter 4000 avganger i året på en rekke kortbaneruter fra og med 4. mai. Her er oversikten over kuttene som ble kunngjort i går.







Trygve Slagsvold Vedum raste mot nedleggelsene, og sammenliknet det med å legge ned T-banen i Oslo.

– Må støtte hverandre

Raymond Johansen sier kuttene er et sterkt signal om at man ikke satser, og en begrensning på muligheten til å bevege seg.

– Det tror jeg er veldig skadelig. Jeg har stor forståelse for frustrasjonen de føler mange steder nå, sier han.

Han kaller saken en dramatisk melding til mange som er avhengige av kortbanenettet.

– Det er viktig for oss som bor i byene å forstå de utfordringene. Det å finne en løsning for det er viktig, for det har vært og er en stor oppslutning i Norge om at man skal kunne ta hele landet i bruk. Et signal om det motsatte, det synes jeg er sterkt beklagelig.

Han trekker inn at Oslo har sine egne utfordringer, og oppfordrer til å stå samlet - med hentydning til et gammelt Ap-slagord.

– Vi har ventet i 15 år på en ny T-banetunnel, mens Oslo vokser med 8 000 - 10 000 mennesker i året. Vi har bare ulike utfordringer. Og det er viktig at vi greier å støtte hverandre i sånne situasjoner. Det er bra for oss som bor i Oslo at hele landet tas i bruk, og så tror jeg det er bra for de som ikke bor i Oslo at Oslo fungerer effektivt og bra som hovedstad.

Nå ligger det hos samferdselseksministeren å finne gode løsninger på dette, sier han.

Følger situasjonen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sa mandag til VG at kortbanerutene er et viktig tilbud i Distrikts-Norge, og at han også er bekymret for noen av kuttene.

– Akkurat nå har jeg ikke noen konkrete løsninger i dag, men vi følger situasjonen tett. Jeg vil heller ikke avvise noen løsninger i dag. Jeg fikk beskjeden selv på fredag, sa Hareide.

Han påpekte samtidig at en del av rutene er statsstøttede med 750 millioner kroner i året, og at det er det kommersielle tilbudet som nå blir kuttet.

– Vi følger situasjonen tett, og hadde møte med Widerøe i forrige uke. Vi har hatt god dialog med Widerøe, og de leverer fullt ut på rutene vi har avtale om, sa samferdselsministeren.

Før jul innførte regjeringen avgiftsendringer spesielt for de kommersielle flyrutene i distriktene, som innebar et avgiftskutt på 40 millioner.

Publisert: 18.02.20 kl. 14:23

