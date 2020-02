TERRORHENDELSE: PST ble tipset om gjerningsmannen før angrepet mot Al Noor-moskeen i august 2019. Foto: Tore Kristiansen

Gransker PSTs tipshåndtering før moske-angrepet

Tipset som PST mottok om terrortiltalte Philip Manshaus ett år før moske-angrepet i Bærum, granskes nå av et ekspertutvalg. Lederen, Anja Dalgaard-Nielsen, sier at de vil finne ut om PSTs tipshåndtering er god nok.

Nå nettopp

– Et sentralt poeng for oss er om PST har tillit i de miljøene som utsettes for høyreekstrem aktivitet, sier Anja Dalgaard-Nielsen til VG.

Manshaus er nå tiltalt etter terrorbestemmelsene i straffeloven for angrepet mot Al Noor-moskeen 10.august i fjor, og for drapet på sin egen stesøster. Forholdene har hver for seg en strafferamme på inntil 21 års fengsel.

Allerede sommeren 2018 mottok PST et tips om at Manshaus hadde utviklet et «konservativt tankegods». Tipset ble sjekket av politiet, men ble kvittert ut etter noen uker.

Gransker politiarbeidet

Etter terrorhendelsen ønsket politidirektør Benedicte Bjørnland en bredere gjennomgang av politiets håndtering av terrorangrepet, og hvordan politiet hadde fulgt opp tipset ett år tidligere.

«Formålet med evalueringen er å identifisere læringspunkter om hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre knyttet til tipshåndtering, trusselvurderinger og den operative håndteringen av hendelsen ved Al-Noor-moskeen», skriver Bjørnland i mandatet.

LEDER UNDERSØKELSENE: Danske Anja Dalgaard-Nielsen er terrorforsker ved Forsvarsakademiet i København. Foto: Privat

Dansk ekspert

Anja Dalgaard-Nielsen er leder for Instituttet for strategi ved det danske Forsvarsakademiet. Hun har også vært avdelingsdirektør ved PET, søsterorganisasjonen til det norske Politiets sikkerhetstjeneste, PST.

– Politiet ønsket å bli sett i kortene av noen som står på utsiden av det norske sikkerhetsmiljøet, sier Dalgaard-Nielsen, som leder granskingen.

I mai skal ekspertutvalget avgi en offentlig rapport om politiets arbeid før og under terrorangrepet mot Al Noor-moskeen.

– Etterretningstjenester over hele verden sliter med å avsløre mulige soloterrorister. De som ikke opererer i nettverk har lite kommunikasjon med andre, og politiet er helt avhengig av tips fra publikum for å identifisere personer med intensjon om å utføre terror, sier Dalgaard-Nielsen.

Inspirert

Manshaus skal ikke ha hatt noe spesielt hat mot én enkelt religion, men et hat mot alle ikke-hvite, ifølge rapporten fra de psykiatrisk sakkyndige.

I politiavhør har 22-åringen også forklart at han også ble inspirert av New Zealand-terroristen Brenton Tarrant, som drepte 51 og såret 49 mennesker i et terrorangrep i mars i fjor.

Utsatt for høyreekstreme

Anja Dalgaard-Nielsen erkjenner at terskelen er høy for å varsle politiet. Dette gjelder både for nær familie, og for miljøer som mangler tillit til sikkerhetstjenestene.

– Vi har snakket med mange, men vi ønsker nå å komme i kontakt med flere miljøer som har opplevd trusler eller handlinger fra høyreekstreme. Det er viktig for oss for å kunne si noe sikkert om politiets evne til tipshåndtering, sier hun.

Utvalget ønsker tilbakemeldinger både fra organisasjoner og enkeltpersoner som sitter med informasjon. Det gjelder også de som tidligere har tipset politiet om høyreekstrem aktivitet.

Dalgaard-Nielsen sier at utvalget ønsker mer informasjon om tipseres erfaring med politiets oppfølging av tips fra publikum.

– Hva er ditt foreløpige inntrykk av hvordan politiet håndterte tipsene og hendelsen i moskeen?

– Det er for tidlig å si noe om hvor utvalget lander. Ifølge mandatet skal vi beskrive og vurdere politiets arbeid både før og under hendelsen i Bærum. Vi skal finne læringspunkter og ikke nødvendigvis syndebukker, sier Dalgaard-Nielsen.

Publisert: 19.02.20 kl. 11:54

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser