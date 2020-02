KRITISK: Dyrevernalliansen forteller usannheter når de ber om penger til å fortsette kampen mot pelsdyroppdrett, mener Senterpartiets Geir Pollestad. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sp-Pollestad kaller pelsdyrinnsamling svindel: - Det er fri fantasi

På Facebook advarer Dyrevernalliansen om nye utsettelser i avviklingen av norsk pelsdyrnæring, og ber om penger for å fortsette kampen. Geir Pollestad (Sp) kaller aksjonen svindel.

Dyrevernalliansen har så langt samlet inn over 55 000 kroner gjennom Facebook-aksjonen «PELSDYRENE TRENGER DEG NÅ!». I beskrivelsen av aksjonen advarer organisasjonen om at den nye kompensasjonsordningen for pelsdyrbønder vil føre til nye utsettelser av avviklingen av næringen, og i verste fall at en ny regjering vil skrote hele forbudet.

Leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), reagerer, og omtaler hele aksjonen som «svindel». Det var Nationen som først omtalte saken.

Slik prøver Dyrevernalliansen å be om støtte til fortsatt kamp for pelsdyrs rettigheter. Sps Geir Pollestad mener aksjonen er ubegrunnet, og kaller den ulovlig. Foto: Skjermdump Dyrevernalliansen

– At Dyrevernalliansen snakker om at erstatningsordningen for pelsdyrnæringen vil føre til omkamp eller utsettelse er å fortelle en historie som ikke er sann. Det er fri fantasi, og ordet jeg vil bruke er svindel, sier Pollestad, som er utdannet jurist, til VG.

Frykter nye utsettelser

På aksjonens Facebook-sider skriver dyrevernorganisasjonen at man i verste fall risikerer at «en ny regjering skroter hele forbudet».

Kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen sier at kampanjen er både lovlig og godt begrunnet.

– De er to ting vi frykter: At beløpet i kompensasjonsordningen vil bli så høyt at politikerne skal få betenkeligheter og ombestemme seg, og i tillegg at en ny utredning vil føre til at oppdretterne utsetter å avvikle driften, sier Kleveland til VG.

Den muligheten avviser Pollestad kontant.

– Dyrevernerne har vunnet slaget om pelsdyrene. Jeg liker det ikke, men både vi og næringen har erkjent at den vil bli lagt ned. Men dette er et godt argument dersom man ønsker å få folk til å sende penger. Dyrevernalliansen mister en viktig sak å sikre seg inntekter på, og prøver her å skvise ut de siste dråpene av pelsdyrsaken for å tjene egen organisasjon, sier han til VG.

REAGERER: Live Kleveland i Dyrevernalliansen sier at innsamlingsaksjonen er lovlig, og kaller Pollestads utsagn for «etisk betenkelige». Foto: Dyrevernalliansen / Ihne Pedersen

– Etisk betenkelig

Kleveland kaller beskyldningene for useriøse, og mener Pollestads beskrivelse av aksjonen som ulovlig, er etisk betenkelig. Hun forteller at alle pengene fra innsamlingen vil gå til pelsdyrsaken, blant annet til utredning av kompensasjonsordningen og til informasjonsarbeid.

– Å trekke dette frem som et faglig juridisk spørsmål, er ganske grovt. Jeg skjønner at Pollestad er bitter for at pelsdyrdrift nå forhåpentligvis blir ulovlig, men det er etisk betenkelig at han bruker tittelen som jurist og går ut med en sånn utskjelling. Jeg er selv jurist, og føler jeg må reagere når vi blir beskyldt for et kriminelt forhold, sier hun.

– Jeg reagerer på Dyrevernalliansens metoder både som menneske, politiker og jurist, svarer Pollestad.

– Ingen tror på omkamp

Fremskrittspartiet og regjeringspartiene ble tirsdag enige om en kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene, men det er høyst uklart hva det vil koste. I den nye ordningen skal hvert enkelt pelsdyrbruk individuelt vurderes og takseres.

Kleveland og Dyrevernalliansen er bekymret for at behandlingstiden nå vil dra ut, og at pelsdyrbønder vil fortsette å holde dyreoppdrett så lenge kompensasjonen er usikker.

– Vi er redde for at næringen derfor velger å sette på nye valper nå, fremfor å avvikle, sier Kleveland, og viser til at organisasjonens egne beregninger vurderer den endelige prislappen til rundt to milliarder kroner i kompensasjon.

Pollestad mener at denne frykten er ubegrunnet.

– Ingen tror på en omkamp, ikke en gang de som vanligvis har stemt for videre drift. Det anslås videre at 40 prosent av pelsdyrbøndene allerede har avviklet, og fra et landbruksperspektiv er det uinteressant å drive videre når man har en avviklingsdato ventende foran seg, sier Pollestad.

– Jeg håper Pollestad har rett i den spådommen, og det siste vi ønsker er en videre utsettelse av avviklingen. Men som dyrenes forsvarere kan vi ikke slå oss til ro med spådommer. Vi skal jobbe hardt til siste farm er stengt, sier Kleveland.

Publisert: 15.02.20 kl. 12:19

