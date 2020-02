Sørlandet nådde flomtoppen – Bergen venter tidenes høyeste vannstand

Ekstremværet «Elsa» har ført med seg høyvann i Sør-Norge der flomtoppen ble nådd rundt klokken 18. Nå venter nye topper seg nordover langs kysten.

Oppdatert nå nettopp

Meteorologisk institutt har utvidet den geografiske grensen for farevarselet til også å nå opp til og med Trøndelag.

Mandag til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand i Trøndelag, på Vestlandet og i Agder som følge av ekstremværet «Elsa».

Årsaken til stormfloen er fullmåne, kombinert med at den astronomiske vannstanden er høy og et kraftig lavtrykk.

VG Spesial: Hvorfor heter uværet «Elsa»?

Er det høy vannstand der du er nå? Send oss et bilde! Til 2200@vg.no eller på MMS til 2200.

Vannet steg over bryggekanten i Kristiansand sentrum, mens parkeringsplasser og kjellere sto under vann i Arendal, Grimstad og Lillesand, melder NRK.

Den høyeste vannstanden i Kristiansand var ventet mellom klokka 17 og 18 mandag ettermiddag.

Agder politidistrikt har mandag foreløpig ikke rykket ut til noen oppdrag knyttet til stormflo og uvær, skriver Fædrelandsvennen.

Se bilder fra sørlandet her:

















Ekstremværet Elsa fører med seg høyvann i Mandal. I området ved Svaleveien er sjøen nådd inn et boligfelt som sist for 4 uker siden.

– Ekstremværet vil starte i Sør og Øst, og gradvis bevege seg oppover, sa vakthavende meteorolog Magnus Haukeland til VG mandag morgen:

– Vi anbefaler alle å sikre objekter i strandsonen. På det mest ekstreme vil vi be folk om å holde seg unna strandsonen og sikre gjenstander i mellom toppene, sier han.

Blir verre mot kvelden

Mandag var det først sendt ut oransje varsel på de første toppene.

Klokken 11.38 kom den første toppen i Bergen, klokken 11.24 i Stavanger, klokken 11.34 i Måløy og klokken 12.25 i Trondheim.

Ut over kvelden vil toppene bli høyere, opplyser meteorolog Haukeland. På Vestlandet sør for Stad og i Møre og Romsdal vil vannet stige 80 til 100 centimeter over normalen.

– Når du kommer til Bergen er toppene ikke ventet før midnatt, og det samme gjelder helt til du kommer opp til Kristiansund. I Trøndelag er høyeste toppen ventet i morgen ettermiddag, sier vakthavende meteorolog Trond Thorsteinsson.

OSLO: Høy vannstand i Bjørvika. Det er ventet stigende vannstand frem i mot midnatt. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Som følge av ekstremværet, har Bergen stengt bryggen for trafikk natt til tirsdag.

– Det er forventet at det blir den høyeste vannstanden som er målt i Bergen, sier beredskapssjef Ivar K. Lunde i Bergen kommune til VG.

Veien fra Fisketorget til Sandvikstorget blir stengt fra klokken 22.00 mandag kveld til klokken 03.00 natt til tirsdag. Anbefalt omkjøringsvei er via E39 Fløyfjellstunnelen.

– Vi bruker en det sperrematerialet som er tilgjengelig. Sandsekker og annet flomutstyr blir lagt ut. I tillegg blir det sperring for gående og kjørende i området rundt bryggen, sier beredskapssjef lunde i Bergen.

– Toppen starter klokken 23.50 i kveld, påpeker han.

Stavanger håper flomvernet vil holde

– Det er en høy vannstand. Vi regner med 40 centimeter over kaikanten innerst i Vågen. Det er fryktelig mye vann. Innerst i Vågen regner vi med at flomvernet skal holde, men blir det høyere enn prognosene, blir det oversvømmelser, sier beredskapssjef Torstein Nilsen i Stavanger kommune til VG.

Nils-Ole Sunde i Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyste tidligere om at de foreløpig ikke har hatt noen oppdrag på grunn av været. Han oppfordrer i likhet med meteorologene om å utvise forsiktighet langs kysten.

– Det er lurt å holde seg unna stedene der bølgene brytes, så man ikke blir dratt ut på sjøen, sier han til VG.

Publisert: 10.02.20 kl. 07:21 Oppdatert: 10.02.20 kl. 19:02

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser