GRIMSTAD: Det er ventet stormflo mandag og natt til tirsdag. Her i Grimstad steg vannet allerede søndag. Vannstanden er ventet å være på sitt høyeste mandag kveld og natt til tirsdag.

Forbereder seg på ekstreme vannmengder: – Følger spent med

Rekordhøy vannstand kan mandag ramme kysten fra Møre og Romsdal og ned gjennom Agder.

Oda Leraan Skjetne

Tomm W. Christiansen (foto)

Når ekstremværet «Elsa» slår inn over Sør-Norge, kan vannet flomme hele 40 centimeter over kaikanten i Vågen i Stavanger sentrum. Det er sendt ut rødt farevarsel – for ekstrem fare – langs kysten i hele Sør-Norge.

I Agder ventes vannet å bli mellom 85 og 100 centimeter over den vanlige tidevannshøyden.

På Vestlandet sør for Stad og i Møre og Romsdal vil vannet stige 80 til 100 centimeter over normalen.

– Det er en høy vannstand. Vi regner med 40 centimeter over kaikanten innerst i Vågen. Det er fryktelig mye vann. Innerst i Vågen regner vi med at flomvernet skal holde, men blir det høyere enn prognosene, blir det oversvømmelser, sier beredskapssjef Torstein Nilsen i Stavanger kommune til VG.

Foto: Meteorologisk institutt

Stavanger forbereder seg på mulig rekordhøy vannstand.

– Vi begynte forberedelsene klokken 06 i dag tidlig. Vi skal ha møte med kommunen, nødetater og havnevesenet. Vi følger veldig spent med på prognosene nå, påpeker beredskapssjefen i Stavanger kommune.

– Det er gjerne ikke veldig stor dramatikk i dette. Alle må passe på sine eiendommer. Men det er ikke sånn at det aldri har vært høy vannstand her før heller. Det har skjedd før. Så trekker vannet seg tilbake igjen, sier Nilsen i Stavanger.

– Vil kunne utgjøre skade

Årsaken til stormfloa er fullmåne, kombinert med at den astronomiske vannstanden er høy og et kraftig lavtrykk.

– Det er stor sannsynlighet for at vi får ekstremt høy vannstand. Flere steder er utsatt, og stigningen i vannstanden vil kunne gjøre skade, sa vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt til VG søndag kveld.

EKSTREMVÆRET: Det er ekstremværet «Elsa» som bringer med seg den høye vannstanden.

Hverken politiet i Agder eller Møre og Romsdal har fått inn noen meldinger om folk med værproblemer natt til mandag. Men så er det først utpå mandagen at det skal bli verst.

– I Agder blir det en topp mandag ettermiddag. På Vestlandet til Stad kommer toppen natt til tirsdag, og i Møre og Romsdal natt til tirsdag og tirsdag ettermiddag, sa meteorolog Andersen søndag.

Hun oppfordrer folk til å ta sine forholdsregler.

– Det er viktig at de som har båt sjekker naust og fortøyninger, påpekte meteorologen.

Publisert: 10.02.20 kl. 07:21

