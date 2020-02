DREPT: Veronika Kocabkova (27) ble knivstukket mens hun var på jobb på Tiffani Café på Frogner i Oslo i juli 2018. Foto: PRIVAT

Søsteren til drepte Veronika: – Tror ikke hun skjønte hvor farlig han var

OSLO TINGRETT (VG) Søsteren til Veronika Kocabkova sier i retten at hun ikke tror 27-åringen forsto hvor farlig ekskjæresten var.

Søsteren er bosatt i Tsjekkia og har i dag omsorgen for drepte Veronika Kocabkovas datter.

– Jeg tror ikke hun skjønte hvor farlig han var, sa hun i Oslo tingrett onsdag ettermiddag.







Søsteren forklarte i retten at Veronika Kocabkova skal ha fortalt henne at ekskjæresten, som nå er tiltalt for drap, skal ha mishandlet henne fysisk og psykisk.

– Hvordan går det med resten av familien? spurte bistandsadvokat John Arild Aasen i retten.

– Vi savner henne alle sammen. Hun var som en sol for oss. Hun tenkte på alle andre mer enn seg selv, så hun har etterlatt et stort tomrom etter seg, svarte søsteren.

Krever millionerstatning

Den tiltalte tsjekkeren har erkjent at han drepte sin ekskjæreste og rettssaken har ikke vært spesielt omfattende. Den ble gjennomført ble tre dager selv om det opprinnelig var satt av en uke.

BISTANDSADVOKAT: John Arild Aasen bistår datteren og foreldrene til den drepte kvinnen. Foto: Trond Solberg

Bistandsadvokaten la i sin prosedyre ned påstand om at datteren til den drepte kvinnene tilkjennes erstatning for tap av forsørger på opp mot 1,5 millioner kroner.

Veronika Kocabkova ble drept med flere knivstikk inne på Tiffani Café på Frogner 1. juli 2018. Hun hadde nettopp blitt ansatt på puben og var på opplæring da hun ble angrepet.

Statsadvokat Johan Øverberg la i sin prosedyre ned påstand om at tiltalte må dømmes til 16 års fengsel.

– Brutaliteten i angrepet, skadene, og det som ledet frem til hendelsen underbygger at han der og da handlet i den hensikt å drepe, sa Øverberg.

– Du kan ikke drepe noen med lommebok

Statsadvokaten mener at drapet ble begått med forsett.

– Han sier at formålet med å reise dit første gang var å snakke med henne, gjøre opp i konfliktene. Det konkrete motivet for at han reiser opp dit med et par kniver fremstår etter hans forklaring som noe diffust. Vi har hørt at han husker lite eller ingenting fra de periodene i hendelsesforløpet som er interessant, lite eller ingenting fra dette rundt knivene, sa Øverberg i prosedyren.

– Jeg vil hevde at han etter å ha vært å spanet utenfor Tiffani, reiser han tilbake og henter knivene sine. Pakker de ned i sekken, ordner seg litt før han reiser opp, fortsatte han.

ÅSTEDET: Slik så det ut på Tiffani Café på Frogner etter knivstikkingen sommeren 2018. Foto: Trond Solberg

Øverberg viste til at tiltalte har forklart at årsaken til at han ikke gikk inn på Tiffani Café var at han ikke hadde med seg lommebok.

– Det er ikke troverdig. Han hadde uansett ikke tenkt å sette seg til på Tiffani og drikke med det forholdet han hadde til Veronika. Han hadde nok med seg lommeboken, men du kan ikke drepe noen med lommebok. Han måtte tilbake igjen for å hente knivene, sa statsadvokaten.

– Når han kommer inn i baren så er det et direkte angrep. Det er ingen kommunikasjon med Veronika. Det er ingen hånlige smil fra henne. Det er et utbrudd fra han, noe som blir sagt og deretter et skrik fra henne.

– Skjedde i affekt

Øverberg mener drapet ble begått med overlegg og at omstendighetene ligger i et sjikt tett opp mot det som omtaltes som «særdeles skjerpende».

Den tiltaltes forsvarer Johnny Veum er av en annen oppfatning og argumenterte i sin prosedyre for at drapet ble begått i affekt, ikke med overlegg.

– Vi kjenner rammene for hendelsen, men det er usikkerhet om hva som faktisk har skjedd. Det er ikke grunnlag for å si at han stormet rett inn og gikk løs på henne. Hans opprinnelig formål kan ha vært å snakke med henne først, sa forsvareren.

FORSVARER: Advokat Johnny Vedum representerte den tiltalte tsjekkeren. Foto: Jarle Grivi Brenna

Veum påpekte også at hans klient har vært frustrert på grunn av konflikter om penger og eiendom.

Forsvareren mener at påtalemyndighetens påstand er for streng og sa i rette at han mener en straff på 13 års fengsel er mer riktig.

– Det er ingen tvil om at han har tatt inn over seg det som har skjedd, det har plaget ham og han går i behandling hos psykolog for å prøve å komme seg videre, sa Veum.

Publisert: 26.02.20 kl. 22:25

