DREPT: Daisy Maï Tran (28) ble funnet død 2. juni. Nå er en 22 åring fra Lister tiltaklt for uaktsomt drap. Foto: Privat

22-åring tiltalt for uaktsomt drap på Daisy May

En 22 år gammel mann er tiltalt for for uaktsomt drap på franske Daisy May Tran i juni i fjor. Kvinnen funnet ble død på en avsidesliggende vei på Snartemo i Vest-Agder

For mindre enn 10 minutter siden

Det var NRK Sørlandet som først omtalte denne saken. Mannen som er fra Lister-distriktet i Agder er også tiltalt for å ha for å ha hardt skadet hennes venninne. Fædrelandsvennen omtaler også denne nyheten.

Politiadvokat i Agder politidistrikt, Hellek Rue, opplyser til VG at mannen nå er tiltalt for uaktsomt drap på Daisy Mai Tran og for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på en den andre kvinnen.

Han er også tiltalt for å ha unnlatt å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand.Dødsfallet på Snartemo var lenge et mysterium for offentligheten. Politiet etterforsket saken lenge og bredt før de siktet 22-åringen. Han ble først innkalt som vitne kort tid etter hendelsen, hvor politiet under avhøret endret statusen hans fra vitne til siktet.

NRK skriver at i følge tiltalen hadde Tran store indre skader som følge av bilen som kjørte over henne. Hun døde på stedet. Også venninnen fikk store skader. Hun brakk ryggen, og hadde bruddskader flere steder på kroppen.

les også Frigir navn på omkommet fransk kvinne

– Ut fra opplysningene som fremkom i avhøret siktet vi ham for falsk forklaring og pågrep ham, sier politiadvokat Rue.

Mannen ble deretter sittende i politiets varetekt i om lag tre dager, før han ble løslatt. 9. oktober ble han pågrepet siktet for de forholdene han nå er tiltalt for.

– Hvilke bevis peker på at det er han som kjørte på de to kvinnene?

– Det er et sammensatt bevisbilde. Både taktiske spor, i form av avhør, og tekniske bevis, sier Rue, som ikke vil utdype dette noe nærmere.

les også Daisy (28) påkjørt og drept: Mann siktet for uaktsomt drap

I forkant av pågripelsen, unnlot mannen å stoppe da politiet ga tegn til det. Han er derfor også tiltalt etter veitrafikkloven § 10. Politiadvokat Rue vil ikke utdype omstendighetene rundt pågripelsen. Det er ikke satt av dato for rettssaken, men den vil gå for Lister tingrett i Farsund.

Ifølge NRK har overkant av 80 personer har vært inne til avhør hos politiet i arbeidet med å finne ut hvem som kjørte på Tran og hennes litauiske venninne.

ÅSTEDET: Daisy Mai Tran (28) ble funnet død i dette krysset. Like ved lå hennes litauiske venninne hardt skadet. Foto: Helge Mikalsen VG Foto: Helge Mikalsen

Det har gått over åtte måneder siden franske Daisy Maï Tran (28) ble funnet død på en avsidesliggende vei på Snartemo i Vest-Agder 2. juni. Like ved lå hennes litauiske venninne i 20-årene alvorlig skadet.

Politiet mistenkte fort at de to kvinnene var blitt påkjørt.

– Hovedteorien er at en ukjent person har kjørt på dem, og stukket fra stedet. Hvis teorien stemmer, kan det være et uaktsomt drap. Vi sjekker det vi kan for å finne ut av hvem som befant seg i området i det aktuelle tidspunktet, sa politiadvokat Rue til VG i juli.

Daisy Maï Tran befant seg i Norge i forbindelse med den internasjonale festivalen The Bivrost Gathering. På grunn av hendelsen ble festivalen flyttet til Kvinesdal, hvor det ble holdt en minnestund for Daisy.

Publisert: 26.02.20 kl. 16:42

Mer om Lister Drap Snartemo Farsund

Fra andre aviser