E39 i Jølster stengt etter jordras

Det er gått flere jordras langs E39 i Jølster kommune i Sogn og Fjordane. Veien er stengt etter at store vannmengder og trær dekker veibanen.

– Tre hus er evakuert, men det er uvisst hvor mange mennesker det dreier seg om, skrev Vest politidistrikt på Twitter like før klokken 17 tirsdag ettermiddag.

Ifølge brannvesenet skal en hytte være tatt av jordmassene. Det er foreløpig ikke meldt om at personer eller dyr skal være skadd som følge av jordraset.

Veien er stengt flere steder langs E39 i Jølster kommune. Det gjelder Svidalsneset og litt nord for Moskog.

Hvor stort omfang det er snakk om, er uvisst, men politiet har mottatt flere meldinger om andre mindre ras og oversvømmelser i nærheten av de to stedene.

Bilder fra Svidalsneset, der det første raset gikk, viser at veibanen er dekket av enorme vannmengder. Brunt vann, kvister og store grener flyter over kyststamveien E39 i Jølster kommune.

Hovedredningssentralen har sendt et redningshelikopter til området hvor det første jordraset gikk. Ifølge politiet har helikoptre problemer med å komme fram ettersom det regner og lyner i området.

Oversvømte bro

Jørgen Taklo (17) og faren var blant de første som kom til flomkaoset på E39, ifølge Firda.

– Bilen foran oss kjørte over broen. Vi valgte å stoppe da en stokk kom ut i veibanen. Da vi snudde og forsøkte å kjøre en annen vei via Svidalen, var også broen her oversvømt, sier Taklo til VG.

Da Taklo kom tilbake til broen på Svidalneset, var det fullstendig kaos.

– Vi kom ikke nærmere enn 500 meter fra broen.

Taklo forteller at det er første gang han har opplevd et ras ved broen.

Publisert: 30.07.19 kl. 17:45 Oppdatert: 30.07.19 kl. 18:21